Cửa khẩu Lào Cai đông gấp ba ngày thường, tour đường bộ sang Trung Quốc đang hút khách nhất kỳ nghỉ này

Theo những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, sáng 30/8, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp tục ghi nhận cảnh tượng đông đúc, náo nhiệt khi hàng nghìn người tập trung làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Phía trước tòa nhà Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, khoảng sân rộng gần như kín người. Dưới ánh nắng sớm, hàng loạt chiếc mũ du lịch đủ màu từ đỏ, vàng, xanh lá đến trắng nổi bật giữa biển người, giúp dễ dàng nhận ra các đoàn khách đang tập trung chờ đến lượt làm thủ tục.

Phía trước tòa nhà Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, khoảng sân rộng gần như chật kín người. Ảnh: Đạt Minh Trần

Du khách mang theo vali, balo, hành lý gọn gàng, kiên nhẫn xếp hàng và nhích từng bước về phía khu vực cửa kính lớn có biển chỉ dẫn “Xuất cảnh/ Exit”. Xen giữa dòng người là các hướng dẫn viên cầm cờ hiệu của từng đoàn và lực lượng biên phòng túc trực điều tiết, giữ trật tự tại khu vực cửa khẩu.

Khung cảnh này cho thấy sức nóng của các tour du lịch Trung Quốc bằng đường bộ ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm nay.

Cửa khẩu Lào Cai đón khoảng 3.000 khách xuất cảnh chỉ trong ngày đầu nghỉ lễ

Trước đó, ngay trong sáng 29/8 - ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ghi nhận khoảng 3.000 khách xuất cảnh sang Trung Quốc, phần lớn là các đoàn khách đi tour Vân Nam. Trong đó, khoảng 1.800 người sử dụng hộ chiếu và 1.200 người sử dụng giấy thông hành.

Lượng khách này cao gấp khoảng 2,5-3,75 lần so với mức 800-1.200 khách xuất cảnh tại đây vào những ngày cuối tuần thông thường.

Sáng 29/8, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ghi nhận khoảng 3.000 khách xuất cảnh sang Trung Quốc. Ảnh: Đạt Minh Trần

Theo đại diện các công ty lữ hành, Lào Cai hiện là một trong những cửa khẩu nhộn nhịp nhất đối với các đoàn khách Việt Nam đi Trung Quốc bằng đường bộ. Riêng Vân Nam Group Tours đưa gần 800 khách qua các tuyến cửa khẩu trong ngày 29/8, trong đó tập trung chủ yếu tại Lào Cai với khoảng 600 lượt. Hai cửa khẩu khác là Hữu Nghị (Lạng Sơn) ghi nhận khoảng 160 lượt và Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 30 lượt.

Các tuyến được du khách lựa chọn nhiều trong dịp lễ năm nay gồm Bình Biên - Kiến Thủy, Đại Lý - Côn Minh, Lệ Giang, Nam Ninh và Trùng Khánh.

Với các tour ngắn ngày, mức giá phổ biến dao động khoảng 3,5-5,2 triệu đồng/người. Những hành trình dài hơn như Lệ Giang 5-6 ngày hoặc Trùng Khánh 4-5 ngày có giá khoảng 9-12 triệu đồng/người.

Ảnh: Đạt Minh Trần

Không chỉ tăng về lượng khách, thị hiếu của du khách cũng đang có sự thay đổi. Theo các đơn vị lữ hành, khách hàng hiện không còn đặt nặng tiêu chí giá rẻ mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng khách sạn, trải nghiệm và các điểm check-in. Đặc biệt, các tour “no shopping” - không dành thời gian cho các điểm mua sắm - đang tăng trưởng mạnh khi du khách muốn tối đa hóa thời gian tham quan và nghỉ ngơi.

Cứ 10 vé máy bay quốc tế dịp 2/9 của người Việt thì gần 4 vé đến Trung Quốc

Xu hướng chọn Trung Quốc làm điểm đến dịp Quốc khánh cũng thể hiện rõ qua dữ liệu đặt chỗ của Trip.com. Theo đó, tổng lượng đặt vé máy bay của du khách Việt trong dịp lễ năm nay tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng đặt phòng khách sạn tăng tới 106%.

Người Việt cũng có xu hướng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ từ khá sớm. Trung bình, vé máy bay được đặt trước 41 ngày, còn phòng khách sạn được đặt trước khoảng 32 ngày.

Đáng chú ý, du lịch quốc tế đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng nổi bật. Lượng đặt vé máy bay quốc tế tăng 44%, trong khi lượng đặt phòng khách sạn ở nước ngoài tăng tới 123% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc chiếm gần 40% tổng số đơn đặt vé máy bay quốc tế của du khách Việt,

Xét theo điểm khởi hành, Hà Nội dẫn đầu về lượng khởi hành quốc tế, chiếm 55% tổng số lượt, tiếp đến là TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Nha Trang.

Trong số các thị trường quốc tế, Trung Quốc đại lục nổi lên rõ nét. Điểm đến này chiếm gần 40% tổng số đơn đặt vé máy bay quốc tế của du khách Việt cho kỳ nghỉ 2/9. Nói cách khác, cứ 10 vé máy bay quốc tế được đặt cho dịp lễ năm nay thì có gần 4 vé hướng đến Trung Quốc.

Không chỉ dẫn đầu về nhu cầu vé máy bay, Trung Quốc còn chiếm tới 63% số đơn đặt phòng khách sạn ở nước ngoài của du khách Việt. Lượng đặt vé máy bay và phòng khách sạn đến thị trường này cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Từ những đoàn khách nối dài tại các cửa khẩu phía Bắc đến lượng đặt vé, phòng tăng mạnh trên các nền tảng du lịch, Trung Quốc đang cho thấy sức hút đặc biệt với du khách Việt trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.