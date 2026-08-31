Căn nhà chứa khối tài sản hàng trăm tỷ của TGĐ Saigon Square

Nhiều năm qua, Phan Thành trở nên kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Thế nhưng nhắc đến "cậu cả" nhà họ Phan, hình ảnh tay chơi siêu xe đình đám vẫn được nhiều người nhớ đến. Đã có thời điểm, những mẫu xe trị giá hàng chục tỷ đồng lần lượt xuất hiện trong khuôn viên nhà riêng, tạo thành một bộ sưu tập được giới mê xe đặc biệt chú ý. Cũng từ đây căn nhà của gia đình Phan Thành cũng được quan tâm.

Phan Thành (Ảnh: FBNV)

Được biết căn nhà của gia đình Phan Thành nằm trên một con phố lớn ở khu vực quận 3 (cũ), TP.HCM. Ngôi nhà mang phong cách hiện đại, sử dụng nhiều mảng kính lớn và tông màu sáng. Bao quanh là nhiều cây xanh, tạo cảm giác riêng tư và thoáng đãng.

Trong khuôn viên biệt thự là hồ bơi riêng với làn nước xanh, nằm giữa khoảng sân và khu vực nhiều cây xanh. Không gian này mang dáng dấp của một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ ngay trong nhà, với diện tích đủ rộng để tạo khoảng sinh hoạt ngoài trời thoải mái.

Bên ngoài căn nhà

Khung cảnh bên trong biệt thự từng được chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Biệt thự được trang hoàng tring dịp đám cưới Phan Hoàng - em trai Phan Thành (Ảnh: IGNV)

Một số góc trong nhà được hé lộ ở dịp đám cưới Phan Thành - Primmy Trương (Ảnh chụp màn hình/ Linh Lê Chí)

Nhưng nếu hồ bơi và hàng cây tạo nên vẻ thư giãn cho căn biệt thự, phần sân rộng lại từng có một công dụng đặc biệt hơn: nơi những chiếc xe đắt đỏ của Phan Thành cùng xuất hiện.

Trong những hình ảnh về bộ sưu tập xe được Phan Thành chia sẻ trước đây, sân nhà có thể nhìn thấy nhiều mẫu xe sang, siêu xe đỗ cạnh nhau. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce, Bentley hay BMW đều từng góp mặt, tạo nên một dàn xe có tổng giá trị được truyền thông ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hình ảnh những chiếc xe được xếp gọn gàng trong khuôn viên biệt thự từng khiến dân tình trầm trồ (Ảnh: FBNV)

Về sau này, Phan Thành cũng không chia sẻ nhiều về chuyện nhà cửa. Theo thông tin được đăng tải từ tài khoản của Primmy Trương, sau khi kết hôn, cặp đôi ở trong một căn hộ cao cấp, không sống chung trong biệt thự nhà chồng. Đến khi nàng dâu hào môn có bầu và sinh em bé thì lại chuyển về biệt thự nhà họ Phan.

Đến dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, Primmy Trương để lộ một góc trong sân nhà với chiếc Bentley.

Một góc khác trong nhà (Ảnh: IGNV)

Phan Thành là con trai cả của đại gia Phan Quang Chất - Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phan Thành. Doanh nghiệp này hoạt động đa ngành, từ dịch vụ, thương mại cho đến bất động sản. Nhiều chi nhánh của công ty hoạt động tại TP.HCM như nhà hàng Hoàng Ngọc Saigon Pearl, chi nhánh Bến Vân Đồn, chi nhánh Công Trường Mê Linh, chi nhánh Công Xã Paris,...

Được biết, Phan Quang Thành giữ vị trí Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Thành Sports Center. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này được thành lập ngày 10/9/2024, đặt trụ sở tại số 11 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM, với ngành nghề kinh doanh chính là cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí.

Trước đây, Phan Thành thường xuyên gây chú ý với thú chơi siêu xe. Bộ sưu tập của anh từng quy tụ nhiều thương hiệu lớn như Rolls-Royce, Bentley, Lexus GX570, Ferrari, Lamborghini, McLaren, BMW... Gần như những cái tên đình đám trong thế giới xe sang đều từng xuất hiện trong garage của thiếu gia này.

Dù không còn chia sẻ về xe cộ nhiều như trước đây, Phan Thành vẫn được xem là tay chơi siêu xe nổi tiếng (Ảnh: FBNV)

Đỉnh điểm là năm 2015, khi Phan Thành được nhắc đến với màn mua xe trị giá khoảng 36 tỷ đồng chỉ trong một ngày. Buổi sáng, anh khoe chiếc Lamborghini Huracan có giá trên 15 tỷ đồng. Đến đêm cùng ngày, chiếc Ferrari F12 Berlinetta có giá khoảng 20 tỷ đồng tiếp tục xuất hiện.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng giữa năm 2015, Phan Thành mua thêm BMW i8. Chỉ trong vòng một tháng, hàng loạt mẫu xe đắt đỏ lần lượt gia nhập bộ sưu tập, khiến tên tuổi của anh gắn chặt với hình ảnh một thiếu gia mê siêu xe.

Đến đám cưới với Primmy Trương hồi đầu năm 2021, dàn xe của Phan Thành tiếp tục trở thành tâm điểm. Dẫn đầu đoàn xe dâu là Rolls-Royce Wraith, mẫu xe có giá mua mới vào năm 2016 được cho là trên dưới 30 tỷ đồng. Cuối năm 2021, Phan Thành tậu thêm Bentley Bentayga trị giá hơn 17 tỷ đồng.