1 mặt hàng mà bà chủ Saigon Square thích mê, mua từ 3 năm trước đến nay vẫn dùng: Mất 13 giờ liên tục để hoàn thiện 1 sản phẩm, không ai có thể “làm nhái”

03-10-2025 - 17:12 PM | Lifestyle

Đây cũng là thương hiệu được rất nhiều người có tiền yêu thích và săn lùng.

Trong chuyến du lịch Singapore cùng chồng Phan Thành và hai con, Primmy Trương gây chú ý khi xuất hiện với phong cách thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật. Trên đường phố đảo quốc Sư tử, bà mẹ hai con chọn áo sơ mi caro giản dị, kết hợp cùng chiếc túi Hermes Kelly gam vàng rực rỡ, trị giá gần 600 triệu đồng.

Theo một số thông tin, mẫu Kelly này được cô mua từ năm 2022, song chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các bức ảnh trên mạng xã hội. Primmy Trương thường ưu ái cách phối theo xu hướng color block, giúp chiếc túi càng thêm nổi bật.

photo-1759480299567

 

Tên thật là Trương Minh Xuân Thảo, Primmy Trương vốn là người mẫu ảnh và beauty blogger có tiếng trong cộng đồng trẻ. Năm 2021, cô kết hôn với thiếu gia Phan Thành, TGĐ Saigon Square. Hiện họ đã có 2 bé.

Trong tủ đồ của beauty blogger sinh năm 1992 có nhiều mẫu Hermes khác, dao động từ 600 triệu đồng đến hơn một tỷ đồng. Nổi bật trong số đó là Kelly đen, từng theo cô trong nhiều chuyến đi châu Âu và châu Á, hay chiếc Birkin màu be mang lại vẻ sang trọng, tinh tế.

Primmy Trương cũng thường nhấn nhá cho túi xách bằng những chiếc khăn lụa Hermes trị giá hàng chục triệu đồng, góp phần tăng thêm nét cá tính và sự duyên dáng.

photo-1759480318197

 

Trong “hội phu nhân hào môn” của giới siêu giàu Việt đam mê Hermès, cái tên Mina Phạm – vợ doanh nhân Minh Nhựa – cũng nổi bật không kém. Nếu theo dõi trang cá nhân của cô, dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện dày đặc của những chiếc Hermès quý hiếm – biểu tượng đỉnh cao trong thế giới xa xỉ.

Một trong những món đồ đáng chú ý nhất trong bộ sưu tập của Mina Phạm là chiếc Hermès Kelly Doll (hay còn gọi là Kelly Dollhouse) với sắc vàng rực rỡ. Khác biệt với vẻ nghiêm trang thường thấy ở dòng Kelly, phiên bản này được Hermès biến tấu đầy ngẫu hứng: quai túi trở thành “tay”, phần đáy túi tạo dáng “chân”, kèm theo gương mặt cười ngộ nghĩnh. Chính sự phá cách vui nhộn ấy khiến Kelly Doll trở thành món đồ hiếm hoi vừa mang giá trị thời trang, vừa khơi gợi sự hứng thú sưu tầm.

Nhờ tính độc bản và độ hiếm, Kelly Doll luôn được giới chơi túi xếp vào hàng “bảo bối” săn lùng. Trên thị trường thứ cấp, mức giá cho mẫu túi này hiện dao động từ 2 đến 5 tỷ đồng.

1 mặt hàng mà bà chủ Saigon Square thích mê, mua từ 3 năm trước đến nay vẫn dùng: Mất 13 giờ liên tục để hoàn thiện 1 sản phẩm, không ai có thể “làm nhái”- Ảnh 3.

 

Hermès từ lâu nổi tiếng với sự minh bạch trong quy trình sản xuất túi xách. Thương hiệu xa xỉ này thường xuyên công bố những video hậu trường tại các xưởng chế tác ở Pháp, nhằm khẳng định tay nghề thủ công bậc thầy – giá trị cốt lõi làm nên sức hấp dẫn của Hermès. Năm ngoái, Vogue từng đăng tải một video tham quan độc quyền tại trụ sở hàng da ở Pantin, ngoại ô Paris, hé lộ phần nào bí mật phía sau mỗi chiếc túi Hermès.

Theo Priscila Alexandre Spring – giám đốc sáng tạo hàng da của Hermès, để trở thành một nghệ nhân chế tác túi Kelly, mỗi thợ thủ công phải trải qua ít nhất bốn năm đào tạo nghiêm ngặt. Trong đoạn video tham quan xưởng, khán giả có thể thấy toàn bộ quy trình tỉ mỉ: từ khâu phác thảo, chọn lựa da, cắt, cho đến may thủ công. Trung bình, cần tới 13 giờ lao động liên tục để hoàn thiện một chiếc Kelly.

Bà cũng nhấn mạnh, dù bất kỳ ai cũng có thể mua loại da hay phụ kiện tương tự, nhưng chỉ khi chiếc túi được thực hiện bởi nghệ nhân Hermès tại một xưởng chính thức, nó mới được coi là “Hermès thật”.

photo-1759480522613

 

Không dừng lại ở đó, Hermès còn công khai bản đồ hệ thống xưởng trên toàn nước Pháp, với ký hiệu màu để phân biệt từng dòng sản phẩm. Hiện thương hiệu có 60 cơ sở sản xuất và đào tạo trải rộng tại 11 vùng, trong đó 74% sản phẩm được chế tác ngay tại Pháp.

Chính những điều này khiến những chiếc túi của Hermès luôn vẹn nguyên giá trị theo thời gian. Nhiều mẫu quý hiếm thậm chí còn tăng giá gấp nhiều lần.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)

CÙNG CHUYÊN MỤC

