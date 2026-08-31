Mỹ Tâm cưng chiều, ôm chầm lấy Phương Mỹ Chi

Ngày 30/8, Mỹ Tâm và Phương Mỹ Chi cùng xuất hiện tại một đại nhạc hội ở Huế. Trên fanpage cá nhân, Mỹ Tâm nhanh chóng cập nhật những khoảnh khắc trong chuyến đi diễn. Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ, liên tục gửi những cử chỉ hình trái tim đến người hâm mộ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực quen thuộc.

Mỹ Tâm đăng clip hậu trường đêm diễn ngày 30/8/2026 ở Huế

Mỹ Tâm và những hình ảnh đáng chú ý trong vlog biểu diễn ở Huế

Đáng chú ý trong đoạn video là khoảnh khắc Mỹ Tâm gặp Phương Mỹ Chi ở hậu trường. Hai nữ ca sĩ vui vẻ tay bắt mặt mừng. Khi nhìn thấy đàn em, Mỹ Tâm không ngần ngại ôm chầm lấy Phương Mỹ Chi. Khoảnh khắc này khiến giọng ca sinh năm 2003 không giấu được biểu cảm vui sướng.

Phương Mỹ Chi khoe khoảnh khắc đu idol thành công trên Instagram story

Trên Instagram cá nhân, Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt khi được gặp thần tượng. Với nữ ca sĩ, đây tiếp tục là một lần gặp gỡ đáng nhớ với người mà cô dành nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Phương Mỹ Chi từng oà khóc nức nở khi Mỹ Tâm ôm chầm trên sóng truyền hình

Phương Mỹ Chi từ lâu đã được biết đến là một fan cứng của Mỹ Tâm. Mỗi lần có cơ hội gặp thần tượng, nữ ca sĩ thường không giấu được sự xúc động. Chính vì vậy, cái ôm mới nhất giữa Mỹ Tâm và Phương Mỹ Chi lập tức khiến người hâm mộ nhớ đến một khoảnh khắc từng gây xúc động trên sóng truyền hình.

Đó là tại Vietnam Idol 2023. Khi ấy, Phương Mỹ Chi xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời và có dịp gặp Mỹ Tâm ngồi trên ghế giám khảo. Ngay sau phần trình diễn, nữ ca sĩ trẻ đã oà khóc vì xúc động khi được thần tượng ôm chầm lấy.

Mỹ Tâm luôn dành nhiều lời cổ vũ, hỏi han mỗi khi gặp Phương Mỹ Chi

Sau nhiều năm, khoảnh khắc hội ngộ giữa hai nữ ca sĩ quốc dân khiến khán giả chú ý. Mỹ Tâm luôn dành nhiều lời cổ vũ, hỏi han mỗi khi gặp Phương Mỹ Chi, cử chỉ còn cực kỳ cưng chiều. Còn giọng ca Dân Chơi Dân Ca thì luôn háo hức, ánh mắt long lanh trước thần tượng lớn. Không chỉ đơn thuần là cuộc gặp giữa hai ngôi sao, những tương tác tự nhiên, gần gũi của Mỹ Tâm và Phương Mỹ Chi làm khán giả ấm lòng bởi sự yêu mến và trân trọng mà giọng ca trẻ dành cho thần tượng của mình.

Mỹ Tâm là nữ ca sĩ hàng đầu của nhạc Việt suốt ba thập kỷ

Phương Mỹ Chi hiện là một trong những giọng ca trẻ được yêu mến nhất

Nếu Mỹ Tâm là nữ ca sĩ hàng đầu của nhạc Việt suốt ba thập kỷ, Phương Mỹ Chi hiện là một trong những giọng ca trẻ được yêu mến nhất. Nổi lên từ Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, Phương Mỹ Chi chính là cô bé dân ca, được khán giả ưu ái gọi là “con gái của mọi nhà”.

Bước vào tuổi trưởng thành, Phương Mỹ Chi tái định vị con đường âm nhạc. Thay vì chỉ khai thác hình ảnh cô bé dân ca năm nào, nữ ca sĩ theo đuổi hướng đi mới, đưa những câu chuyện văn hóa Việt Nam vào âm nhạc bằng cách thể hiện trẻ trung và hiện đại hơn.

Mới đây, Phương Mỹ Chi ra mắt album phòng thu Dân Chơi Dân Ca gồm 10 ca khúc, tập trung khai thác những chất liệu văn hóa đặc trưng của nhiều vùng miền Việt Nam

Mới đây, Phương Mỹ Chi ra mắt album phòng thu Dân Chơi Dân Ca gồm 10 ca khúc, tập trung khai thác những chất liệu văn hóa đặc trưng của nhiều vùng miền Việt Nam. Sản phẩm tiếp tục cho thấy định hướng nghệ thuật mà nữ ca sĩ theo đuổi trong những năm gần đây. Dân Chơi Dân Ca đang tạo được sự chú ý trên thị trường âm nhạc và được dự đoán là một trong những ứng cử viên đáng chú ý tại mùa giải thưởng cuối năm nay. Phương Mỹ Chi đang từng bước khẳng định vị trí riêng trong thế hệ nghệ sĩ trẻ, đồng thời tiếp nối tình yêu với văn hóa Việt bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới.