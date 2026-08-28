Mới đây, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Không cần có màn tương tác quá thân mật, chỉ một khoảnh khắc cả hai ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim cũng đủ khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả.

Theo đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lựa chọn hai ghế sát nhau để theo dõi bộ phim. Trong khi nữ ca sĩ chăm chú thưởng thức bắp rang, Mai Tài Phến lại ngồi khá yên lặng, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Cả hai ở ngay cạnh nhau nhưng gần như không có tương tác, tạo nên một khung hình khiến netizen không khỏi tò mò.

Đáng chú ý, một số cư dân mạng còn hài hước bình luận phải chăng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến "cãi nhau" trước đó nên khi ngồi cạnh nhau mới có màn tương tác lạnh tanh như vậy. Một số bình luận của netizen: "Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cãi nhau nhưng bị bắt ngồi chung hả mọi người", "Nhìn không biết tưởng anh chị mới gây nhau", "Nhìn biểu cảm của 2 người buồn cười quá",...

Khoảnh khắc hài hước của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm khi ngồi kế nhau (Clip: Meowentertainment)

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Trước khoảnh khắc được chia sẻ, Mỹ Tâm là người đã ngồi sẵn trong rạp. Mai Tài Phến sau khi trò chuyện với một vài đồng nghiệp mới lặng lẽ di chuyển đến và chọn vị trí ngay cạnh đàn chị. Không những vậy, trước thời điểm ổn định chỗ ngồi, cả hai vẫn vui vẻ trò chuyện và không ngại tiểu phẩm cùng nhau.

Tiểu phẩm của cặp đôi khi được xếp ngồi cạnh nhau (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vốn đã là hai cái tên khiến khán giả đặc biệt tò mò về mối quan hệ sau gần một thập kỷ đồng hành. Cả hai bén duyên từ MV Đừng Hỏi Em năm 2017, sau đó tiếp tục nên duyên trong Chị Trợ Lý Của Anh. Từ phản ứng hóa học trên màn ảnh đến những khoảnh khắc đời thường, cặp đôi nhiều lần bị soi xuất hiện bên nhau, qua đó làm dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật".

Gần đây, tần suất xuất hiện chung của cả hai lại trở nên thường xuyên hơn. Hồi cuối tháng 6, team qua đường bắt gặp Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng đi xem trận đấu của Messi tại Mỹ. Sau đó, cả hai tiếp tục "kè kè" xuất hiện tại 2 sự kiện ra mắt phim trong vài ngày gần đây, khiến những màn tương tác của cặp đôi liên tục lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được bắt gặp xem World Cup tại Mỹ

Đáng nói, sau bộ phim Tài, hội "đẩy thuyền" cho cặp đôi gần như hoạt động hết công suất. Hồi đầu tháng 2, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến gần như dính nhau như sam, liên tục trò chuyện, chia sẻ và cười phá lên đầy thoải mái. Có những khoảnh khắc Mỹ Tâm vô thức nắm tay Mai Tài Phến, còn nam đạo diễn thì không rời nửa bước.

Chưa dừng lại ở đó, khi cả hai cùng ngồi dưới hàng ghế khán giả để xem trailer phim. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngồi sát cạnh nhau, tương tác tự nhiên như đã quá quen thuộc. Trong lúc Mỹ Tâm muốn uống nước, Mai Tài Phến lập tức đưa ly nước tới rất chu đáo. Đáng chú ý hơn, không lâu sau đó, chính nam đạo diễn cũng thoải mái uống chung ly nước với đàn chị. Khoảnh khắc này nhanh chóng bị bắt gặp và sự thân mật này khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai khó có thể giải thích bằng hai chữ đồng nghiệp.

Loạt hint khó chối cãi của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Mối quan hệ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn khiến dân mạng phải bàn tán

Ảnh: Tổng hợp