Harper Beckham càng lớn càng toát lên khí chất tiểu thư tài phiệt: 15 tuổi khởi nghiệp kinh doanh riêng, đi xem show mà dát cả trăm triệu đồng trang sức

Harper Beckham vừa công chúng chú ý khi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Reading để cổ vũ anh trai Cruz Beckham. Ở tuổi 15, ái nữ nhà Beckham gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, vóc dáng cao ráo cùng phong cách thời trang đúng chất tiểu thư tài phiệt, trong đó nổi bật nhất là chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels trị giá gần 90 triệu đồng.

Harper 15 tuổi khoe visual ngọt ngào, khí chất tiểu thư tài phiệt

Xuất hiện giữa không khí sôi động của lễ hội, Harper lựa chọn phong cách vừa trẻ trung vừa sang trọng. Cô nàng diện áo crop top đen cùng quần short denim, khoác bên ngoài chiếc áo parka màu kaki thuộc bộ sưu tập hợp tác giữa mẹ Victoria Beckham và GAP, có giá khoảng 4,6 triệu đồng.

Harper phối trang phục với đôi boots Hunter màu đen trị giá khoảng 4,2 triệu đồng. Mái tóc vàng dài được duỗi thẳng, buông tự nhiên, tôn lên gương mặt thanh tú và vẻ ngoài trong trẻo của cô nàng.

Điểm nhấn đắt giá nhất trong set đồ là chiếc vòng cổ Alhambra của Van Cleef & Arpels có giá khoảng 88 triệu đồng. Món trang sức mang thiết kế đặc trưng của thương hiệu xa xỉ này khiến tổng thể của Harper càng thêm sang chảnh, đúng với hình ảnh một tiểu thư lớn lên trong gia đình giàu có và nổi tiếng.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Dù mới 15 tuổi, Harper đã có phong cách khá cá nhân rõ ràng. Cô nàng không lựa chọn những bộ đồ quá cầu kỳ mà thường ưu tiên các thiết kế trẻ trung, nữ tính, sau đó tạo điểm nhấn bằng những món phụ kiện đắt giá.

Cô út nhà Beckham ngày càng ra dáng thiếu nữ

Những năm trước, Harper thường xuất hiện với hình ảnh cô bé nhỏ nhắn đi bên bố mẹ và các anh trai. Hiện tại, cô nàng đã trưởng thành rõ rệt, sở hữu vóc dáng cao ráo, thanh mảnh cùng đường nét gương mặt ngày càng sắc nét. Harper cũng được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả David và Victoria Beckham. Mái tóc vàng, gương mặt thanh tú cùng phong thái nhẹ nhàng giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện cùng gia đình.

Đặc biệt, thời trang của Harper chịu ảnh hưởng khá rõ từ mẹ. Cô nhiều lần diện các thiết kế của Victoria Beckham và từng được mẹ tự tay chuẩn bị trang phục cho những sự kiện quan trọng. Từ những bộ váy nữ tính đến trang phục đời thường, Harper đang dần hình thành hình ảnh riêng thay vì chỉ được biết đến với danh xưng con gái út nhà Beckham.

Ảnh: Getty

Đi xem anh trai biểu diễn, cả gia đình Beckham cùng xuất hiện

Harper tới lễ hội Reading để cổ vũ anh trai Cruz biểu diễn cùng ban nhạc The Breakers. Trong buổi diễn, cô chăm chú theo dõi màn trình diễn của anh trai cùng các thành viên trong gia đình. Cruz cũng dành cho em gái một khoảnh khắc đặc biệt khi giới thiệu Harper trước khán giả và dành tặng cô một ca khúc. Sau đó, Harper bước lên sân khấu cùng Jackie Apostel, bạn gái của Cruz, để giao lưu với khán giả.

David và Victoria Beckham cũng có mặt để cổ vũ con trai. Sự xuất hiện đầy đủ của gia đình tạo nên hình ảnh đặc biệt giữa lễ hội âm nhạc, khi các thành viên cùng dành thời gian ủng hộ Cruz trên hành trình theo đuổi âm nhạc.

Ảnh: Getty

Từ thời trang đến làm đẹp, Harper có dấu hiệu nối nghiệp mẹ

Harper từ lâu đã được Victoria định hướng và cho tiếp xúc với thế giới thời trang. Cô từng xuất hiện tại các show diễn của mẹ, mặc những thiết kế do Victoria thực hiện và thậm chí được mẹ thiết kế riêng trang phục. Không chỉ thời trang, Harper còn được cho là đang chuẩn bị bước vào lĩnh vực làm đẹp. Gia đình Beckham từng đăng ký thương hiệu “HIKU BY Harper” tại Anh, được định hướng dành cho thế hệ trẻ.

Victoria từng kể rằng Harper rất nghiêm túc với ý tưởng kinh doanh và thậm chí tự chuẩn bị các bài thuyết trình PowerPoint để thuyết phục mẹ. Cô bé được cho là muốn phát triển một thương hiệu dựa trên những trải nghiệm cá nhân về chăm sóc da.

Từ một cô bé thường xuyên nép bên bố mẹ trong những sự kiện gia đình, Harper đang ngày càng trưởng thành cả về ngoại hình lẫn phong cách. Với xuất phát điểm đặc biệt, gu thời trang sang chảnh và sự tự tin ngày càng rõ nét, cô út nhà Beckham đang mang dáng dấp của một tiểu thư tài phiệt thế hệ mới.

Tú Tú.