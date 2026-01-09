Toàn bộ tâm thư từ giã ĐT Argentina đau xé lòng của Messi

Tối 31/8/2026, huyền thoại Lionel Messi chính thức thông báo giã từ đội tuyển quốc gia Argentina, khép lại 20 năm cống hiến miệt mài với chiếc áo albiceleste và để lại một di sản tráng lệ bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Trên trang cá nhân, chân sút sinh năm 1987 bày tỏ nỗi niềm trăn trở sau quãng thời gian suy ngẫm từ trận chung kết gần nhất. Messi trải lòng về quyết định chia tay đầy khó khăn:

"Sau một thời gian kể từ trận chung kết, khi đã có nhiều suy nghĩ và trăn trở, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng mình sẽ giã từ đội tuyển quốc gia Argentina. Đó là một quyết định khiến trái tim tôi đau đớn, và cho đến lúc này vẫn còn nguyên cảm giác ấy. Nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp để khép lại hành trình của mình."

Siêu sao mang áo số 10 khẳng định anh đã cống hiến trọn vẹn từng giọt mồ hôi và tâm huyết cho màu áo quê hương, đồng thời tin tưởng đây là lúc nhường lại sân khấu cho thế hệ kế cận:

"Tôi thề rằng mình đã luôn cống hiến tất cả, không chỉ trong những năm gần đây khi đội tuyển giành được mọi danh hiệu, mà trong suốt quãng thời gian khoác lên mình chiếc áo Argentina. Tôi luôn chiến đấu hết mình, trao đi tất cả vì màu áo này, với mong muốn mang đến niềm vui và khiến người Argentina tự hào về đất nước mình thông qua bóng đá. Chỉ còn rất ít thời gian nữa, những chương cuối cùng của một hành trình sẽ khép lại, và chương này khiến tôi đau lòng hơn cả. Tôi đã yêu, đang yêu và sẽ mãi yêu cảm giác được khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có, và giờ đây, tôi không còn gì để trao đi nữa. Bên cạnh đó, một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng đang xuất hiện, những người xứng đáng có cơ hội khoác lên mình màu áo này."

Đáng chú ý, Messi tiết lộ những dòng tâm sự này vốn được anh viết từ ngày 21/7, chỉ hai ngày sau trận chung kết. Biến cố đau thương khi người cha Jorge Messi qua đời tại quê nhà sau đó càng khiến anh thêm vững tin vào lựa chọn của mình. Nhìn lại hai thập kỷ đồng hành cùng người hâm mộ, Messi xúc động gửi lời tri ân: "Cảm ơn tất cả tình yêu mà mọi người đã dành cho tôi trong suốt 20 năm qua. Tôi sẽ nhớ rất nhiều những khoảnh khắc được nghe các bạn cổ vũ từ bên trong sân cỏ. Từ nay, tôi sẽ trở thành một trong số các bạn, luôn dõi theo, cổ vũ và ủng hộ đội tuyển từ bên ngoài, trong những thời khắc vui cũng như những lúc khó khăn. Cảm ơn gia đình tôi vì luôn ở bên, đồng hành cùng tôi trong hành trình tuyệt đẹp nhưng cũng đầy gian nan này. Cảm ơn tất cả các HLV, đồng đội và những người lãnh đạo mà tôi may mắn được sát cánh. Tôi rời đội tuyển với sự thanh thản và niềm tự hào vì đã cùng các đồng đội mang đến cho mọi người những giây phút trong mơ. Thật điên rồ khi tôi có thể trải qua tất cả những điều ấy cùng các bạn. Tôi yêu các bạn. Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được sinh ra là một người Argentina. Tiến lên, Argentina".

Khép lại chặng đường bắt đầu từ ngày ra mắt 17/8/2005, Messi chia tay đội tuyển với vị thế của kỷ lục gia khoác áo Argentina nhiều nhất (198 trận) và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng (116 bàn thắng). Sau nhiều năm trải qua muôn vàn thăng trầm, "El Pulga" đã hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu mãn nguyện với chức vô địch World Cup 2022, hai cúp vô địch Copa América (2021, 2024), Siêu cúp Liên lục địa Finalissima 2022, cùng tấm Huy chương vàng Olympic 2008 và U.20 World Cup 2005. Riêng tại đấu trường World Cup, anh đi vào ngôi đền huyền thoại với 6 kỳ tham dự, 33 trận đấu và 21 pha lập công. Lời chia tay của Messi đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên vĩ đại, để lại lòng biết ơn vô hạn trong trái tim hàng triệu người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới.

Messi viết thư tay chia tay ĐT Argentina (Ảnh: FBNV)

Nguyên văn tâm thư của Messi như sau:

"Sau khoảng thời gian kể từ trận chung kết, sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng tôi sẽ rút lui khỏi Đội tuyển quốc gia…

Đó là một quyết định khiến tôi đau lòng và vẫn khiến tôi đau đớn tận sâu trong tâm hồn, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp. Tôi thề rằng mình luôn cống hiến tất cả, không chỉ trong những năm gần đây khi chúng ta đã giành được mọi thứ, mà cả trước đó nữa. Tôi luôn chiến đấu và cống hiến hết mình vì màu áo này, để mang đến niềm vui cho các bạn và khiến các bạn cảm thấy tự hào vì là người Argentina thông qua bóng đá.

Thời gian còn lại không nhiều, và từng chặng đường cũng đang dần khép lại. Đây là một chặng đường khiến tôi đau lòng rất nhiều. Tôi yêu, đã yêu và sẽ mãi yêu việc được là một phần của Đội tuyển. Tôi đã vắt kiệt tất cả những gì mình có, giờ đây tôi không còn gì để trao đi nữa. Và phía sau đang có những cầu thủ trẻ vô cùng xuất sắc, những người xứng đáng có mặt ở đây.

Cảm ơn các bạn vì tất cả tình yêu thương trong suốt 20 năm qua. Tôi sẽ rất nhớ cảm giác được nghe tiếng các bạn từ bên trong sân. Giờ đây, tôi sẽ trở thành một người như các bạn, luôn cổ vũ và ủng hộ từ bên ngoài - trong những lúc tốt đẹp và đặc biệt là cả những lúc khó khăn.

Cảm ơn gia đình tôi vì đã luôn ở bên, vì đã đồng hành cùng tôi trong hành trình tuyệt đẹp nhưng cũng đầy khó khăn này. Cảm ơn từng HLV, từng người đồng đội và những người lãnh đạo mà tôi đã có cơ hội sát cánh. Tôi sẽ mang theo những ký ức và khoảnh khắc không thể nào quên.

Tôi ra đi với sự thanh thản và niềm tự hào vì đã cùng các đồng đội mang đến cho các bạn những khoảnh khắc mà chúng ta từng mơ ước. Thật điên rồ khi được trải qua tất cả những điều này cùng các bạn. Tôi yêu các bạn!

Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được là một người Argentina.

Vamos Argentina!

* Tôi đã viết những dòng này vào ngày 21 tháng 7, hai ngày sau trận chung kết. Hôm nay, sau những chuyện xảy ra với cha tôi, tôi càng chắc chắn hơn trước về quyết định này".

Tiên