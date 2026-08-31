Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng cùng khoe "trái ngọt" cách đây 2 năm

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xác nhận chuyện tình cảm sau quãng thời gian kín tiếng. Nam diễn viên đăng hình ảnh bàn tay Khả Ngân đeo nhẫn, thông báo cô đã đồng ý lời cầu hôn. Không lâu sau, nữ diễn viên cũng chia sẻ hình ảnh bên Nhan Phúc Vinh và nói về việc bước vào một hành trình mới, cùng xây dựng "mái ấm nhỏ".

Đây cũng là lần hiếm hoi Nhan Phúc Vinh công khai chuyện tình cảm trước công chúng. Trước Khả Ngân, nam diễn viên vốn nổi tiếng kín tiếng và chưa từng xác nhận công khai một mối quan hệ yêu đương nào.

Cặp đôi chính thức công bố mối quan hệ vào tối 31/8 (Ảnh FBNV)

Sau thông báo này, những lần Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng xuất hiện bên nhau trong quá khứ cũng được chú ý trở lại. Trong đó, đáng nhớ là khoảnh khắc hai diễn viên cùng khoe huy chương sau một giải chạy tại Quy Nhơn cách đây hơn 2 năm.

"Trái ngọt" sau đường chạy ở Quy Nhơn

Tháng 6/2024, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cùng góp mặt tại VnExpress Marathon Quy Nhơn. Hai người không thi đấu chung một cự ly nhưng đều có kết quả đáng chú ý.

Theo VnExpress, Nhan Phúc Vinh hoàn thành cự ly 21 km sau 2 giờ 7 phút, với pace trung bình 6:01. Kết quả này giúp anh phá thành tích cá nhân ở cự ly bán marathon. Một năm trước đó, cũng tại giải chạy ở Quy Nhơn, nam diễn viên hoàn thành 21 km trong 2 giờ 11 phút 46 giây.

Trong khi đó, đây là lần đầu Khả Ngân tham gia một giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Nữ diễn viên chọn cự ly 5 km, cán đích sau 33 phút 42 giây, pace trung bình 6:44 và đứng thứ 19 trong nhóm vận động viên nữ ở cự ly này. Đây cũng là thành tích chạy tốt nhất của cô tính đến thời điểm giải đấu diễn ra.

Trước ngày thi đấu, Khả Ngân cho biết cô vốn yêu thích thể thao, thường tập boxing, yoga power và bắt đầu nghiêm túc với chạy bộ khoảng nửa năm trước đó. Mục tiêu của nữ diễn viên ở lần đầu tham dự khá đơn giản: hoàn thành 5 km và có một tấm huy chương mang về. Sau khi hoàn thành phần thi ở hai cự ly khác nhau, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đã có dịp đứng cạnh nhau, cùng chụp ảnh với những tấm huy chương trên cổ.

Cả 2 cùng khoe huy chương sau giải chạy (Ảnh VnExpress Marathon Quy Nhơn)

"Trái ngọt" được nhắc tới ở đây đơn giản là thành quả sau quá trình tập luyện và những kilomet trên đường chạy. Nhìn lại sau thông báo ngày 31/8/2026, bức ảnh lại trở thành một trong những khoảnh khắc chung đáng chú ý của hai diễn viên trước khi họ công khai mối quan hệ.

Hiếm khi là một "cặp đôi màn ảnh"

Điều khiến bức ảnh tại giải chạy càng đáng chú ý là dù Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều hoạt động nghệ thuật nhiều năm, hai người gần như chưa từng được khán giả nhớ tới như một cặp bạn diễn.

Cả hai thực tế từng cùng góp mặt trong sitcom Thứ Hai không hại được ai vào năm 2018. Tuy nhiên, đây là một dự án mang tính tập thể với dàn diễn viên gồm Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân, Hoàng Oanh, Diệu Nhi, Duy Khánh... Nội dung xoay quanh nhóm bạn sống cùng một khu chung cư và thường đi làm cùng nhau vào sáng thứ Hai. Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai Quốc Bình, còn Khả Ngân vào vai Tiểu Kha. Hai nhân vật không được xây dựng thành một cặp đôi màn ảnh nổi bật.

Dự án kết hợp hiếm hoi của cả 2 (Ảnh Samsung)

Sau dự án này, sự nghiệp diễn xuất của hai người cũng phát triển theo những hướng tương đối độc lập. Bởi vậy, khác với nhiều cặp đôi nghệ sĩ thường được chú ý từ những dự án đóng chung hay những màn tương tác dày đặc trên màn ảnh, những dấu vết công khai giữa Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh trước đây tương đối ít.

Nhìn lại từ hiện tại, bức ảnh hai diễn viên đứng cạnh nhau với huy chương trên cổ vẫn mang đến một sự trùng hợp thú vị. Hai năm trước, "trái ngọt" Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cùng khoe là thành quả sau đường chạy. Đến ngày 31/8/2026, cả hai mới chính thức để công chúng biết về một hành trình khác mà họ lựa chọn đồng hành cùng nhau.