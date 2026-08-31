"Khả Ngân mang thai" bất ngờ lên hotsearch

Bước chân vào showbiz Việt từ khá sớm, Khả Ngân dần khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được khán giả quan tâm. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, diện mạo của nữ diễn viên cũng thường xuyên nhận được sự chú ý. Thời gian gần đây, netizen nhận ra Khả Ngân có sự thay đổi trong cách lựa chọn trang phục khi không còn ưu tiên những thiết kế ôm sát khoe vóc dáng mà chuyển sang các kiểu váy có phom dáng rộng, giúp che đường cong cơ thể.

Tối 30/8, khi xuất hiện tại sự kiện của Ái Phương, Khả Ngân tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Nữ diễn viên diện một chiếc đầm bồng bềnh, có thiết kế khá kín dáng. Qua một số góc nghiêng được ghi lại bằng camera thường, gương mặt Khả Ngân trông tròn trịa hơn trước, trong khi vòng 2 cũng lộ dấu hiệu lùm lùm.

Ngay sau đó, từ khóa “Khả Ngân mang thai” bất ngờ lọt top tìm kiếm, kéo theo nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Một bộ phận netizen cho rằng nữ diễn viên có thể đang có tin vui, trong khi số khác nhận xét ngoại hình của cô có sự thay đổi nhiều khả năng đến từ việc tăng cân.

Khả Ngân diện váy rộng, lộ vóc dáng tròn trịa thấy rõ

Ngay bên dưới những clip có sự xuất hiện của Khả Ngân, cư dân mạng bàn tán cho rằng cô đang có tin vui

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu vóc dáng của Khả Ngân trở thành chủ đề được bàn luận. Hồi đầu tháng 8/2026, bên dưới một đoạn clip quay cận sắc vóc, nữ diễn viên từng hài hước phản ứng khi bị quay từ góc khiến cô trông đầy đặn hơn. Khả Ngân viết: "Trời, bà biết tui mập, mà nỡ lòng nào bà quay tui cái góc ú hụ dạ bà, sáng thức dậy chạy bộ thấy clip, chắc tui chạy thêm 10km quá bà".

Phản ứng dí dỏm của Khả Ngân khi đó cho thấy cô cũng ý thức được sự thay đổi về vóc dáng của mình. Còn hiện tại, chuyện “Khả Ngân mang thai” chỉ mới dừng ở mức đồn đoán, chủ đề bàn tán từ cư dân mạng, chưa có thông tin chính thức từ nữ diễn viên.

Trước đó, Khả Ngân cũng từng bị soi vòng 2 khác lạ

Cô từng lên tiếng về việc tăng cân, cùng với góc quay khiến nhiều người hiểu nhầm

Cuộc sống của Khả Ngân

Khả Ngân bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2012, cô từng được biết đến là "hot girl boxing" đình đám mạng xã hội. Đến năm 2014, Khả Ngân chuyển hướng từ người mẫu ảnh sang làm diễn viên nhưng không mấy ấn tượng. Không bỏ cuộc, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án từ phim truyền hình đến điện ảnh như: Cao Thủ Ẩn Danh, Nàng Tiên Có Năm Nhà, 100 Ngày Bên Em, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình...

Tuy nhiên, tên tuổi Khả Ngân bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn là khi đảm nhận vai nữ chính trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt được phát sóng vào năm 2018. Đây chính là cột mốc đầy thăng trầm, khó khăn trong sự nghiệp diễn viên của Khả Ngân. Thời điểm đó, nữ diễn viên gây tranh cãi vì diễn xuất mờ nhạt, không hợp vai và kém xa Song Hye Kyo trong bản gốc của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Khả Ngân dần chứng minh thực lực khi xuất hiện trong nhiều phim truyền hình ăn khách của VTV.

Khả Ngân đã có hơn 10 năm hoạt động showbiz

Cô sở hữu nhan sắc và vóc dáng nổi bật

Về đời tư, Khả Ngân từng vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Thanh Sơn. Vào giữa tháng 10/2025, Khả Ngân đã khiến dân mạng bàn tán vì bài đăng cực suy trên mạng xã hội Threads. Nữ diễn viên tâm trạng: "Suy cho cùng, mọi sự thất vọng ở trên đời này đều là từ hi vọng quá nhiều mà ra". Khả Ngân không giải thích thêm nhưng bài đăng khiến Thanh Sơn bị réo tên theo.

Đáng chú ý, netizen còn soi ra được cả hai hủy kết bạn trên Facebook cá nhân. Ở Instagram, Thanh Sơn vẫn theo dõi Khả Ngân nhưng ngược lại trong danh sách follow của Khả Ngân không có tài khoản của Thanh Sơn. Từ đó đến nay, Khả Ngân và Thanh Sơn không còn nhắc đến nhau hay tương tác nhiều như trước.

Khả Ngân kín tiếng trong chuyện tình cảm

Ảnh: FBNV