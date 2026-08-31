Thần thái của Madam Pang: 60 tuổi vẫn “ngầu”

Dù bóng đá luôn có sự cạnh tranh, những khoảnh khắc đời thường của Madam Pang dường như lại là một câu chuyện khác. Trong bài đăng mới nhất của mình, nữ tỷ phú đăng loạt ảnh với thần thái sang trọng và khí chất với dòng trạng thái: “Khi có một trái tim hướng tới mục tiêu rõ ràng, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì. Chúc tất cả người theo dõi trang của tôi một tuần tuyệt vời”.

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng phần nào phản ánh hình ảnh quen thuộc của nữ doanh nhân: luôn mạnh mẽ, quyết đoán và theo đuổi những mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Với Madam Pang, sự thành công dường như không chỉ đến từ vị thế hay xuất thân, mà còn được tạo nên bởi một tinh thần bền bỉ và niềm tin không dễ lay chuyển.

Trong phần bình luận. Quý bà Thái Lan tiếp tục nhận về hàng loạt lời khen, đáng chú ý có không ít bình luận đến từ người hâm mộ Việt Nam. Dưới bài đăng, nhiều CĐV Việt Nam đã để lại những lời nhận xét đầy thiện cảm dành cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

“60 vẫn còn ngầu, ôi trời ơi, tôi tưởng là 30”, một người hâm mộ bình luận về diện mạo trẻ trung và phong thái của bà.

Một tài khoản khác viết: “Chắc chắn cô ấy là đối thủ đáng yêu nhất của bóng đá Việt Nam”.

Không chỉ dành lời khen cho vẻ ngoài, nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình và vị thế của nữ doanh nhân này. “Ngưỡng mộ một phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ, duyên dáng và thành đạt”, một bình luận nhận được sự đồng tình từ nhiều người.

“Cảm ơn sự ủng hộ của quý bà. Bà Pang thật xinh đẹp và thanh lịch”, một CĐV Việt Nam khác chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình

Những phản ứng này phần nào cho thấy sức hút khá đặc biệt của Madam Pang trong mắt công chúng Việt Nam. Trên sân cỏ, bà là người đứng đầu nền bóng đá Thái Lan - một đối thủ lớn của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Nhưng bên ngoài những cuộc cạnh tranh thành tích, Madam Pang lại được nhiều người hâm mộ Việt Nam dành cho sự yêu mến bởi hình ảnh gần gũi, thân thiện và cách bà thể hiện tình cảm với bóng đá Đông Nam Á.

Madam Pang, tên thật là Nualphan Lamsam, vốn là một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng tại Thái Lan. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời, bà xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm trước khi ngày càng được biết đến rộng rãi nhờ những đóng góp cho thể thao.

Ở tuổi ngoài 50, Madam Pang vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng gu thời trang thanh lịch. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, bà thường lựa chọn trang phục được phối hợp chỉn chu, từ các thiết kế mang phong cách quyền lực cho đến những bộ cánh nữ tính, nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý ở Madam Pang không đơn thuần nằm ở quần áo hay phụ kiện.

Khoảnh khắc đời thường của nữ doanh nhân Madam Pang

Thần thái của bà đến từ vẻ điềm tĩnh và tự tin. Madam Pang có thể xuất hiện trong những cuộc họp quan trọng, trên khán đài bóng đá, tại các sự kiện thời trang hay những khoảnh khắc đời thường với một phong thái nhất quán. Nụ cười tươi, ánh mắt trực diện và cách giao tiếp thoải mái giúp bà luôn nổi bật ngay cả khi không cần đến những biểu cảm hay tạo dáng cầu kỳ.

Đây cũng là lý do mỗi bức ảnh mới của Madam Pang thường nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Người ta không chỉ quan tâm bà đang mặc gì mà còn tò mò về cuộc sống, những hoạt động mới và nguồn năng lượng mà nữ doanh nhân này thể hiện.

Có lẽ sức hút của Madam Pang nằm ở sự kết hợp khá hiếm có giữa vị thế, thành công và sự mềm mại của một người phụ nữ. Bà có thể quyết liệt khi làm công việc quản lý, mạnh mẽ trong những thời điểm bóng đá Thái Lan đối diện áp lực, nhưng cũng không ngần ngại thể hiện sự xúc động hay những cảm xúc rất đời thường.

Chính sự đối lập ấy khiến hình ảnh của Madam Pang trở nên gần gũi hơn với công chúng. Với nhiều người hâm mộ Việt Nam, bà có thể là “đối thủ” của bóng đá Việt Nam trên phương diện thành tích, nhưng ở góc độ cá nhân, lại là một nhân vật nhận được không ít thiện cảm.

Madam Pang cười khi cầu thủ Thái Lan đá hỏng phạt đền. Ảnh: FBNV

Và trong lần xuất hiện mới nhất, hàng loạt lời khen từ người hâm mộ Việt Nam một lần nữa cho thấy: sức hút của Madam Pang không chỉ đến từ danh xưng nữ tỷ phú hay vị thế trong làng bóng đá. Đó còn là thần thái của một người phụ nữ thành đạt, từng trải, bản lĩnh nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng và nguồn năng lượng khiến người khác muốn dõi theo.

Ảnh: FBNV