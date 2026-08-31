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Nhầm chân ga, chiếc Mercedes lao xuyên lan can trung tâm thương mại, suýt rơi xuống tầng dưới

| | Lifestyle

Một chiếc Mercedes-Benz bất ngờ lao xuyên qua lan can trung tâm thương mại sau khi người lái đạp nhầm chân ga, suýt rơi xuống cửa hàng kem ở tầng bên dưới.

Một chiếc Mercedes-Benz GLC 350L đang được trưng bày tại trung tâm thương mại ở Trung Quốc bất ngờ lao lùi qua lan can kính, suýt rơi xuống khu vực kinh doanh bên dưới.

Sự việc xảy ra ngày 23/8 tại một trung tâm thương mại ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Chiếc SUV Mercedes-Benz màu đen được đặt tại khu vực trưng bày ở tầng đầu tiên, nơi khách hàng có thể trực tiếp ngồi vào cabin.

Chiếc Mercedes mắc kẹt tại mép tầng sau cú đạp nhầm chân ga. Ảnh: MotorBiscuit

Theo South China Morning Post, chiếc xe bất ngờ lùi về phía lan can sau khi khách hàng ngồi sau vô-lăng đạp nhầm chân ga. Hiện chưa rõ người này đã mua xe hay chỉ đang trải nghiệm nội thất.

Chiếc Mercedes sau đó đâm xuyên qua phần lan can và kính chắn ở mép tầng. Phần đầu xe dừng lại ngay sát khu vực bên ngoài, trong khi một phần thân xe nhô ra phía dưới.

May mắn, hệ thống phanh khẩn cấp đã giúp chiếc SUV dừng lại trước khi rơi xuống tầng dưới. Nếu chiếc xe tiếp tục di chuyển, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn do ngay bên dưới là khu vực kinh doanh của một cửa hàng kem.

Dù chiếc Mercedes không rơi xuống, phần kính và lan can bị phá hỏng. Các mảnh vỡ rơi xuống phía dưới khiến cửa hàng kem bị ảnh hưởng và một nhân viên được cho là bị thương nhẹ.

Phần thân Mercedes lộ ra tại tầng dưới của trung tâm thương mại. Ảnh: MotorBiscuit

Hình ảnh sau vụ việc cho thấy phần gầm chiếc Mercedes lộ rõ từ tầng dưới, cho thấy chiếc SUV đã tiến rất sát mép sàn.

Việc một chiếc ô tô đang trưng bày có thể được khởi động và di chuyển trong không gian kín như trung tâm thương mại cũng đặt ra câu hỏi về cách kiểm soát phương tiện trong quá trình khách hàng trải nghiệm. Mercedes-Benz hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Theo Bảo Lâm

Đời sống & Pháp luật

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