Ảnh cưới đẹp mê mẩn của Nhan Phúc Vinh bất ngờ gây sốt, nhan sắc cô dâu gây chú ý hơn cả

Mới đây, bộ ảnh cưới của Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9X bất ngờ được cư dân mạng chuyền tay nhau và viral trên mạng xã hội. Dù chỉ là tạo hình trên màn ảnh, nhưng visual "tràn màn hình" cùng sự đẹp đôi của cả hai đã khiến khán giả không khỏi trầm ồ, xúc động nhớ lại một thời "chèo thuyền" nhiệt tình cho đôi trẻ trong phim Tình Yêu Và Tham Vọng một thời.

Ngắm nhìn trọn vẹn bộ ảnh, netizen khó lòng rời mắt trước sự chỉn chu và thần thái sang trọng của Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9X. Concept ảnh cưới lấy bối cảnh ngoài trời tràn ngập ánh nắng và không gian xanh mát, tạo nên tổng thể vừa lãng mạn vừa tinh tế. Cô dâu Diễm My diện chiếc váy cưới thiết kế cổ chữ V sâu phối lớp voan mỏng manh rủ nhẹ qua vai, khéo khoe trọn bờ vai trần thon gọn và xương quay xanh quyến rũ. Mái tóc búi cao điểm xuyết vài sợi tóc mái rủ nhẹ mang đến vẻ đẹp dịu dàng và đài các.

Trong khi đó, chú rể Nhan Phúc Vinh đốn gục hội chị em khi khoác lên mình bộ tuxedo xanh nhung lịch lãm. Gương mặt nam tính, mái tóc vuốt lãng tử cùng phong thái bảnh bao giúp anh toát lên khí chất chuẩn thiếu gia giàu có và phong trần.

Không chỉ có nhan sắc, chemistry giữa Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9X cũng ấn tượng không kém. Cả hai trao nhau những tương tác tình tứ, khi thì nhìn nhau âu yếm, khi thì nàng khẽ tựa đầu vào vai bạn diễn, tay khoác chặt tay. Ánh mắt thâm tình mà Nhan Phúc Vinh dành cho Diễm My cùng nụ cười ngọt ngào của cả hai trông tự nhiên và chân thật đến mức sau 6 năm kể từ khi phim kết thúc, fan vẫn còn nhớ nhung cặp đôi màn ảnh một thời. Đặc biệt, bức ảnh chụp cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn lại càng khiến dân tình "quắn quéo".

Thực chất, đây là bộ ảnh cưới của hai nhân vật Minh và Linh do Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9X thủ vai trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Tình Yêu Và Tham Vọng phát sóng năm 2020. Trước nhan sắc và sự kết hợp quá đỗi ăn ý này, cộng đồng mạng đã dành không ít lời có cánh cho cặp đôi. Nhiều khán giả để lại bình luận xúc động như "Nhìn hai người đứng cạnh nhau đúng kiểu đẹp đôi, toát lên sự giàu sang luôn ấy" hay "Mê bộ ảnh này từ hồi xem phim đến giờ, trông tình cảm thật sự tưởng đâu từng yêu thật ngoài đời", "Đã tưởng tượng được chú rể Nhan Phúc Vinh sẽ trông như thế nào ngoài đời rồi", "Một trong những bộ ảnh cưới đẹp nhất mà tui từng thấy"...

Tình Yêu Và Tham Vọng xoay quanh cuộc chiến thương mại khốc liệt giữa các tập đoàn lớn, đan xen với những bản tình ca nhiều trắc trở nhưng không kém phần lãng mạn. Trong phim, Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai Minh - tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thổ, một người đàn ông tài năng, lạnh lùng và luôn mang trong lòng nỗi đau khắc khoải vì sự ra đi bí ẩn của người yêu cũ. Trong khi đó, Diễm My 9X hóa thân thành Phan Lê Linh - một cô gái tài giỏi, quyết đoán, mang nhiều hoài bão trong ngành bất động sản. Diễn biến quan hệ giữa hai người xuất phát từ mối quan hệ cấp trên - cấp dưới đầy thử thách, trải qua bao sóng gió, biến cố trên thương trường và những hiểu lầm chồng chất.

Từ sự đối đầu, nghi kỵ ban đầu, cả hai dần thấu hiểu, sát cánh bên nhau qua những giông bão cuộc đời và cuối cùng viết nên một cái kết viên mãn bằng một đám cưới ngọt ngào, minh chứng cho tình yêu đích thực vượt qua mọi vụ lợi, toan tính.

Còn ngoài đời, cả hai diễn viên đều đã tìm thấy bến đỗ bình yên và hạnh phúc riêng cho mình. Diễm My 9X đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, ngọt ngào sau đám cưới hoành tráng với doanh nhân Vinh Nguyễn vào cuối năm 2023. Còn Nhan Phúc Vinh cũng khiến người hâm mộ vỡ òa trước thông tin anh và nữ diễn viên Khả Ngân chính thức thành đôi. Khép lại những thước phim thanh xuân nhiều thăng trầm trên màn ảnh, cả Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9X giờ đây đều đã viết nên được một "happy ending" trọn vẹn cho chính cuộc đời mình.