Hôm nay - 1/9, địa phương 1,5 triệu dân này chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam: Thu 51.000 tỷ đồng sau 8 tháng từ 1 ngành, có “sống lưng khủng long” 2.000 bậc

Từ hôm nay, ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức bước sang một dấu mốc mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, ngày 24/8, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Theo Cổng TTĐT Quảng Ninh, thành phố mới có diện tích 6.231,27km², dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Với thời điểm có hiệu lực này, Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam. Bên cạnh vị trí địa lý đặc biệt khi vừa có biển, vừa có biên giới, Quảng Ninh từ lâu đã là một trong những địa phương nổi bật nhất trên bản đồ du lịch phía Bắc.

Ảnh Doanh nghiệp và Tiếp thị

Du lịch thu hơn 51.000 tỷ đồng sau 8 tháng

Nhắc tới nơi đây, Vịnh Hạ Long gần như là cái tên đầu tiên được nhớ đến. Sau khi được mở rộng phạm vi cùng quần đảo Cát Bà, không gian này trở thành Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, trải trên địa bàn Quảng Ninh và Hải Phòng.

Quảng Ninh còn có Yên Tử - một phần của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới ngày 12/7/2025. Đây cũng là di sản thế giới liên tỉnh thứ hai mà Quảng Ninh đồng sở hữu, sau Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Xa hơn về phía biển đảo là Cô Tô, Vân Đồn, Quan Lạn, Minh Châu, Vịnh Bái Tử Long với những bãi biển, đảo nhỏ và không gian sinh thái khác biệt. Ngành du lịch Quảng Ninh đang định hướng phát triển Vân Đồn - Cô Tô thành khu du lịch quốc gia, đồng thời mở rộng các sản phẩm trên Vịnh Bái Tử Long và kết nối với Hạ Long.

Vịnh Hạ Long và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, 2 di sản của tỉnh Quảng Ninh

Sự đa dạng về tài nguyên du lịch đang được phản ánh khá rõ qua những con số mới nhất.

Theo báo cáo tại Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh Quảng Ninh tháng 8/2026, riêng trong tháng 8 địa phương đón gần 2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 6.698 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, lượng khách đã vượt 17 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 51.008 tỷ đồng.

Không gian du lịch của thành phố mới cũng đang tiếp tục được mở rộng. Bên cạnh Hạ Long, Yên Tử và các điểm biển đảo quen thuộc, những khu vực miền núi, biên giới ngày càng được chú ý nhờ cảnh quan khác biệt. Trong số đó, một địa điểm tạo hình ảnh gần như đối lập hoàn toàn với biển xanh Hạ Long chính là cung đường được du khách gọi bằng cái tên đặc biệt: “sống lưng khủng long”.

“Sống lưng khủng long” 2.000 bậc giữa vùng biên có gì đặc biệt?

“Sống lưng khủng long” là cách gọi cung đường nằm trên sống núi dẫn tới cột mốc biên giới 1305, tại khu vực Bình Liêu cũ của Quảng Ninh.

Tên gọi xuất phát từ hình dáng đặc biệt của tuyến đường: những bậc thang liên tục lên xuống trên phần sống núi hẹp, nhìn từ xa giống lưng một con khủng long khổng lồ. Hai bên là các sườn núi đổ xuống, phía xa mở ra những lớp núi Đông Bắc nối tiếp nhau.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Theo Cổng TTĐT Quảng Ninh, cung đường này dài chừng 2km với khoảng 2.000 bậc thang. Trước đây, lối đi trên đỉnh núi chủ yếu là đường đất nhỏ hẹp, khúc khuỷu; sau đó được xây dựng thành bậc, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn. Sau khi vượt hết cung đường, du khách sẽ tới mốc 1305 - cột mốc được nguồn chính thức của Quảng Ninh giới thiệu là cột mốc cao nhất của địa phương.

Để tới được đây, du khách thường phải dành khoảng 2 giờ leo núi, vượt qua hàng nghìn bậc cùng một số đoạn dốc. Chính vì vậy, đây không đơn thuần là điểm check-in mà là một hành trình chinh phục thực sự.

Cảnh quan khu vực cũng thay đổi rõ theo mùa. Vào thu - đông, những triền núi vùng Bình Liêu thường gắn với hình ảnh cỏ lau, ruộng bậc thang và những cung đường uốn theo sườn núi. Đứng từ khu vực mốc 1305, du khách có thể phóng tầm mắt ra những “sóng núi” trải dài và hệ thống đường biên giữa không gian vùng cao.

Cận cảnh sống lưng khủng long ở Quảng Ninh (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Cột mốc 1305 (Ảnh Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển)

Tuy nhiên, du khách muốn thử sức với cung đường này nên chuẩn bị thể lực trước chuyến đi. Giày thể thao hoặc giày trekking có độ bám tốt, nước uống, đồ ăn nhẹ và áo khoác là những vật dụng cần thiết. Với địa hình sống núi khá thoáng, thời tiết và tầm nhìn cũng ảnh hưởng đáng kể tới trải nghiệm.

Đặc biệt, nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi khởi hành, hạn chế leo khi mưa lớn, sương quá dày hoặc đường trơn trượt. Đây là khu vực biên giới nên du khách cũng cần tuân thủ biển báo, hướng dẫn và các quy định tại địa phương.