Con trai xin phép đi chơi với bạn, Cục trưởng Xuân Bắc hỏi ngay 3 câu

Tối 1/9, giữa kỳ nghỉ Quốc khánh, NSND Xuân Bắc chia sẻ trên trang cá nhân một câu chuyện nhỏ xoay quanh con trai thứ 2, thường được biết với biệt danh “Bi béo”. Không phải một hoạt động nghệ thuật hay công việc tại cơ quan, lần xuất hiện này của nam nghệ sĩ lại gắn với một việc rất quen thuộc với nhiều gia đình: Con xin phép bố đi chơi cùng bạn.

Theo nội dung được Xuân Bắc chia sẻ, Bi mở đầu bằng câu gọi “Bố” rồi nói muốn xin phép. Nghe con cho biết định đi chơi cùng “mấy bạn”, ông bố lập tức hỏi liên tiếp: “Bạn nào? Trai hay gái? Đi đâu?”. Khi được con trả lời đó là những người bạn nam cùng lớp, Xuân Bắc vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục nghiêm nghị hỏi địa điểm.

Cuối cùng, Bi cho biết nhóm bạn chỉ định “đi bơi trong khu”. Câu trả lời khiến người bố có phần bất ngờ. Xuân Bắc hài hước viết rằng ngày lễ mà con lại xin đi chơi cùng mấy bạn nam trong lớp, rồi đồng ý cho đi sau khi không quên dặn: “Bơi cẩn thận”.

Câu chuyện được Xuân Bắc chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh FBNV)

Tuy nhiên, lời đồng ý không đồng nghĩa với việc người bố hoàn toàn đứng ngoài cuộc vui của các con. Cuối bài đăng, Xuân Bắc tiết lộ: “Vẫn phải ra tận nơi giám sát các bác ạ”. Loạt ảnh đi kèm cho thấy anh có mặt tại bể bơi, trong khi nhóm bạn trẻ vui chơi dưới nước.

Cách kể chuyện bằng những đoạn hội thoại ngắn, có chút “nghiêm nghị” pha hài hước vốn quen thuộc trong các bài viết đời thường của Xuân Bắc. Phía sau màn hỏi dồn từ “đi với ai” đến “đi đâu” vẫn là sự quan tâm khá sát sao của một người bố đối với những hoạt động riêng của con.

Công việc bận rộn thường ngày của Cục trưởng Xuân Bắc

Khoảnh khắc đời thường trên đáng chú ý hơn khi thời gian gần đây, Xuân Bắc vẫn xuất hiện liên tục trong các hoạt động thuộc lĩnh vực mình phụ trách. NSND Nguyễn Xuân Bắc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn từ cuối tháng 10/2024.

Ngày 15/7 vừa qua, tại Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2026, Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc trực tiếp đề cập nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn như hát nhép, vi phạm bản quyền, minh bạch thông tin chương trình hay việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tác, biểu diễn.

Ông cho biết Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiếp tục các giải pháp ngăn chặn biểu diễn không trung thực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và tăng cường quản lý việc sử dụng AI.

Ngay cả những câu chuyện đời thường được Xuân Bắc đăng tải cũng đôi khi hé lộ phần nào nhịp công việc của anh. Trong một bài viết hồi tháng 7, nam nghệ sĩ kể khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của NSƯT Phú Đôn, anh lúc đó “vẫn còn việc nên định bụng gọi lại sau”. Cuộc trò chuyện sau đó không chỉ xoay quanh món quà quê đàn anh gửi tặng mà còn chuyển sang chính sách mới về phụ cấp ưu đãi nghề và chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn đối với nghệ sĩ.

Ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng

Có thể thấy, bên cạnh vai trò nghệ sĩ quen thuộc với công chúng, công việc hiện tại của Xuân Bắc còn gắn với nhiều hoạt động quản lý, chính sách và những vấn đề của đời sống nghệ thuật.

Bận rộn với công việc, vẫn dành những khoảng thời gian cho gia đình

Trên mạng xã hội, một hình ảnh khác của Xuân Bắc cũng thường xuyên xuất hiện: người bố trò chuyện, trêu đùa và dành thời gian cho các con.

Ngoài thời gian dành cho các con, nam nghệ sĩ cũng nhiều lần chia sẻ thú vui chăm cây, làm vườn tại căn nhà ngoại ô. Tháng 8, anh hào hứng khoe cây khế trong vườn sai trĩu quả. Những khoảng thời gian chăm sóc cây cối, thu hoạch hoa quả dường như trở thành một cách để vị Cục trưởng tạm rời nhịp công việc và trở về với đời sống gia đình.