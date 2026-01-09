Nhà dành cho khách của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Nhắc đến nơi ở của ông Đặng Lê Nguyên Vũ những năm gần đây, nhiều người biết tới khu “nhà hang” nằm giữa trang trại ở M’Drắk. Tuy nhiên, trước khi được đưa sâu vào bên trong để gặp Chủ tịch Trung Nguyên Legend, những vị khách tới đây có thể được bố trí ăn nghỉ tại một công trình riêng mang tên “Nhà trên đồi”.

Trong bài viết đăng tháng 2/2025 trên website Trung Nguyên Legend, một vị khách cho biết những lần lên trang trại M’Drắk, bà đều được sắp xếp ở khu “Nhà trên đồi” - nơi được mô tả là khang trang và đầy đủ cho khách. Hình ảnh đăng kèm bài cũng chú thích đây là “khu ở cho khách mang tên Nhà trên đồi”.

Cổng trang trại ở M’Drăk (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Ngôi nhà mái rơm, nền rải đá giữa trang trại 600 ha

Một bài viết khác đăng trên website Trung Nguyên Legend năm 2023 cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về công trình đặc biệt này.

Theo đó, sau hơn 2 giờ di chuyển bằng ô tô từ sân bay Buôn Ma Thuột và tiếp tục đi khoảng 10 km từ khu vực thị trấn M’Drắk, khách mới tới trang trại. Khu đất được mô tả rộng khoảng 600 ha, xung quanh có cây cối, hồ nước và nhiều tảng đá được bố trí dọc đường.

Khi tảng đá mang dòng chữ “Nhà trên đồi” xuất hiện, xe rẽ lên phía trên. Một căn nhà rộng rãi gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lầu, mái lợp rơm, với màu gỗ đen chủ đạo dần hiện ra giữa khung cảnh Tây Nguyên. Tại cửa, nhân viên chuẩn bị sẵn những đôi dép cao su màu đen với nhiều kích cỡ để khách thay trước khi bước vào.

Tấm biển "Nhà trên đồi" (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Bên trong, cách xử lý không gian cũng khác với những căn nhà sử dụng vật liệu hoàn thiện thông thường. Nền tầng trệt được rải đá dăm trắng, trong khi những phiến đá lớn, màu sẫm tạo thành lối đi. Chính giữa sảnh là một khối vuông, bên trong xếp những gộc củi khô lên nhau, gợi hình ảnh của một bếp lửa.

Ở một phía của căn nhà là quầy bar dài, bố trí nhiều máy pha cà phê cùng các loại cà phê và sách. Những món được chuẩn bị cho khách lại khá giản dị, từng được ghi nhận gồm khoai lang, đậu luộc và trái cây.

Không gian phía trên tiếp tục sử dụng gỗ màu tối. Tại sảnh có bàn dài đặt bình gốm và những đồ vật mang dấu ấn Tây Nguyên, bên cạnh là bàn ghế cùng các kệ sách.

Bên ngoài ngôi nhà (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Phòng mang tên Sky, Wind, Air, đặc biệt không có Wi-Fi

Đi sâu vào các phòng nghỉ, yếu tố thiên nhiên tiếp tục được thể hiện rõ.

Các phòng tại “Nhà trên đồi” mang những cái tên như Sky, Wind, Air.... Gỗ và đá là vật liệu được sử dụng xuyên suốt, bên cạnh những đồ dùng làm từ gốm, mây, tre. Rèm cửa, khăn, chăn và gối được mô tả sử dụng vải linen làm từ sợi lanh.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất lại là thứ không xuất hiện trong căn nhà: Wi-Fi.

Theo bài viết đăng trên Trung Nguyên Legend, khu nhà không trang bị Wi-Fi. Khách có nhu cầu kết nối Internet có thể tự sử dụng mạng di động 3G hoặc 4G. Người của Trung Nguyên được dẫn lời giải thích rằng mong muốn là khi ở đây, khách có được sự tĩnh lặng.

Cách bố trí này cũng khá tương đồng với tinh thần mà Trung Nguyên Legend nhiều lần nhắc tới trong những chương trình trải nghiệm của mình: tối giản, gần môi trường tự nhiên và dành nhiều không gian hơn cho sự tĩnh lặng.

Hình ảnh bên trong căn nhà (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Ở một góc nhìn khác, cách tổ chức không gian tại “Nhà trên đồi” cũng khá gần với lối sống tối giản, giảm bớt kết nối số và tìm về thiên nhiên mà ngày càng nhiều người quan tâm. Khi điện thoại, Internet và các thiết bị điện tử đã trở thành một phần gần như không thể thiếu của đời sống thường ngày, những khoảng thời gian chủ động “ngắt kết nối”, dành thời gian đọc sách, nghỉ ngơi, đi bộ hay đơn giản là ở giữa một không gian yên tĩnh đang được xem như một cách cân bằng lại nhịp sống.

Đó cũng là lý do những khái niệm như “digital detox”, sống chậm hay nghỉ dưỡng gần thiên nhiên ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các lựa chọn về du lịch và phong cách sống. Không nhất thiết phải hoàn toàn từ bỏ công nghệ, điều nhiều người tìm kiếm chỉ là những khoảng thời gian bớt màn hình, ít tiếng thông báo hơn và nhiều sự kết nối trực tiếp với môi trường xung quanh hơn. Với cách bài trí tối giản, hạn chế tiện nghi điện tử và đặt thiên nhiên ở vị trí trung tâm, “Nhà trên đồi” phần nào gợi lên chính tinh thần đó.



