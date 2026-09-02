Tóc Tiên ra quốc tế?

Trưa ngày 1/9, thông tin Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 được lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Cụ thể, một trang thông tin chuyên cập nhật tin tức về chương trình Eurovision Song Contest Asia 2026 nhắc đến Tóc Tiên như cái tên là đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Những đồn đoán này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi nữ ca sĩ vốn là một trong những nghệ sĩ có vị trí nổi bật tại Vpop.

Thông tin Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 được lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả

Thông tin này lập tức khiến khán giả chú ý bởi Eurovision Song Contest Asia 2026 là cuộc thi âm nhạc đa quốc gia đầu tiên của thương hiệu Eurovision dành cho khu vực châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên European Broadcasting Union (EBU) mở rộng thương hiệu Eurovision sang một châu lục khác.

Cuộc thi được phát triển bởi EBU, Voxovation, S2O Productions và Channel 3 Thailand, hướng đến việc quy tụ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia châu Á. Mỗi đại diện sẽ mang đến một ca khúc riêng, qua đó giới thiệu màu sắc âm nhạc và bản sắc của quốc gia mình trên cùng một sân khấu.

Eurovision Song Contest Asia 2026 là cuộc thi âm nhạc đa quốc gia đầu tiên của thương hiệu Eurovision dành cho khu vực châu Á

Trước khi thông tin về Tóc Tiên được công bố, một số quốc gia đã lần lượt xác định đại diện tham dự. Tại Eurovision Song Contest Asia 2026, một số quốc gia đã lần lượt công bố đại diện tham dự, gồm Nyendra của Bhutan, Aina Abdul của Malaysia và CARMELLE của Philippines.

Trong những ngày qua, thông tin Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 liên tục xuất hiện trên mạng xã hội

Trong những ngày qua, thông tin Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, đây mới dừng ở mức tin đồn và chưa phải thông tin xác nhận chính thức từ chương trình. Theo thông tin được công bố trước đó, đại diện Việt Nam sẽ được xác định trong đêm nhạc diễn ra vào 3/10, nơi chủ nhân tấm vé đến với Eurovision Song Contest Asia 2026 sẽ chính thức được quyết định.

Dù chưa có thông báo chính thức, việc Tóc Tiên liên tục được nhắc tên vẫn khiến nhiều khán giả mong ch

Dù chưa có thông báo chính thức, việc Tóc Tiên liên tục được nhắc tên vẫn khiến nhiều khán giả mong chờ. Sở dĩ nữ ca sĩ được dự đoán có khả năng đại diện Việt Nam là bởi cô đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và duy trì vị thế nổi bật trong làng nhạc Việt, đặc biệt với thế mạnh về trình diễn.

Từ khi trở về Việt Nam và tạo dấu ấn qua The Remix năm 2015, Tóc Tiên nhanh chóng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ hiện đại, cá tính với loạt ca khúc được yêu thích như Có Ai Thương Em Như Anh, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, 1 Cọng Tóc Mai và 906090. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, cô còn ghi dấu qua nhiều chương trình truyền hình và các dự án nghệ thuật khác.

Đặc biệt, khả năng trình diễn, vũ đạo sắc nét, phong thái tự tin cùng giọng hát nội lực là những thế mạnh giúp Tóc Tiên làm chủ tốt các sân khấu đòi hỏi cả phần nghe lẫn phần nhìn

Đặc biệt, khả năng trình diễn được xem là một trong những thế mạnh nổi bật nhất của Tóc Tiên. Nữ ca sĩ sở hữu tư duy sân khấu, vũ đạo sắc nét, phong thái tự tin cùng giọng hát nội lực, giúp cô làm chủ tốt những tiết mục đòi hỏi cả phần nghe lẫn phần nhìn. Tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Tóc Tiên tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa đa dạng và tư duy trình diễn nổi bật, qua đó củng cố hình ảnh một nữ nghệ sĩ toàn năng.

Với nhiều năm hoạt động, Tóc Tiên được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ có thế mạnh trình diễn nổi bật của Vpop. Cô sở hữu khả năng làm chủ sân khấu, vũ đạo sắc nét cùng giọng hát giàu nội lực, những yếu tố tương đối phù hợp với một cuộc thi âm nhạc đề cao yếu tố trình diễn như Eurovision Song Contest Asia 2026.

Chính vì vậy, tin đồn Tóc Tiên trở thành đại diện Việt Nam nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm

Chính vì vậy, tin đồn Tóc Tiên trở thành đại diện Việt Nam nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Nếu thông tin này được xác nhận trong đêm nhạc ngày 3/10, Tóc Tiên sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý và mở ra thêm kỳ vọng về việc một nghệ sĩ Việt Nam mang màu sắc riêng đến sân khấu âm nhạc quốc tế.

Ảnh: FBNV/ X