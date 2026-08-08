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Tiểu thư Harper Beckham khoe visual xinh đẹp, thanh xuân mơn mởn trên du thuyền triệu đô, đọ sắc cùng mẹ - Victoria ngoài 50 vẫn đỉnh cao nhan sắc

| | Lifestyle

Victoria Beckham tuổi 52 khoe body săn chắc trên du thuyền triệu đô, con gái Harper 15 tuổi bất ngờ chiếm trọn spotlight.

Gia đình Beckham tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ hè xa hoa trên vùng biển Địa Trung Hải. Xuất hiện trên du thuyền triệu đô của gia đình, Victoria diện bộ bikini màu be kết hợp lớp phủ xuyên thấu, kính râm oversized và chiếc mũ cói vành rộng. Phong cách tối giản nhưng sang trọng giúp cựu thành viên Spice Girls khoe trọn thân hình thon gọn, săn chắc sau nhiều năm duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt.

Ảnh: Spread Pictures/MEGA

Bên cạnh Victoria, con gái út Harper Beckham cũng nhận được nhiều sự chú ý. Ở tuổi 15, cô bé diện áo yếm họa tiết hoa màu đào, kết hợp khuyên tai bản lớn và chiếc túi Hermès Birkin màu nâu đắt đỏ. Thiếu nữ thu hút với visual xinh đẹp ngọt ngào, thanh xuân mơn mởn ở tuổi dậy thì. Dù cả gia đình đang lênh đênh trên biển, Harper lại khá chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, tạo nên khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa rất đúng với hình ảnh của một cô gái tuổi teen.

Ảnh: Spread Pictures/MEGA

Chuyến nghỉ dưỡng lần này có sự góp mặt của David Beckham, con trai Romeo Beckham và bạn gái Kim Turnbull, bố mẹ của Victoria là Jackie và Tony Beckham cùng em gái Louise. Cả gia đình quây quần trò chuyện, chụp ảnh và tận hưởng nắng hè trên boong du thuyền dài gần 40 m. Trong khi đó, David Beckham cũng gây chú ý khi khoe thân hình săn chắc với chiếc quần bơi màu xanh. Người duy nhất vắng mặt là Cruz Beckham do đang lưu diễn tại Bắc Mỹ cùng ban nhạc The Breakers.

Ảnh: Spread Pictures/MEGA

Ảnh: Spread Pictures/MEGA

Ảnh: Spread Pictures/MEGA

Ảnh: Spread Pictures/MEGA

Tuy nhiên, kỳ nghỉ sang trọng của gia đình Beckham vẫn diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ với con trai cả Brooklyn Beckham chưa có dấu hiệu cải thiện. Theo Daily Mail, David và Victoria đã ở rất gần Brooklyn Beckham và Nicola Peltz trong kỳ nghỉ lần này. Trong khi gia đình Beckham neo du thuyền tại St Tropez, Brooklyn cùng vợ lại nghỉ dưỡng ở thành phố Nice gần đó và dành thời gian bên danh ca Elton John trên du thuyền riêng của ông. Hai bên được cho là chỉ cách nhau một quãng ngắn nhưng không hề gặp mặt.

Ảnh: Spread Pictures/MEGA

Ảnh: Spread Pictures/MEGA

Ảnh: Spread Pictures/MEGA

Những căng thẳng càng được nhắc đến sau khi có thông tin Brooklyn và Nicola không còn coi lễ cưới năm 2022 là ngày kỷ niệm chính thức. Thay vào đó, cặp đôi lựa chọn lễ tái tuyên thệ vào năm 2025 - sự kiện không có sự tham dự của gia đình Beckham - làm cột mốc đánh dấu hôn nhân của mình.

Tú Tú.

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

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