Cô gái Nga xinh đẹp vượt 7.000km lấy chồng Việt Nam, nhà trai phải cắt bớt 500 khách mời vì một lý do

Nhân viên quán ăn phải lòng vị khách quen

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi chú rể Tạ Bá Hổ (27 tuổi, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) và cô dâu Kolesnikova Olga (25 tuổi, quốc tịch Nga).

Hình ảnh cô dâu người Nga trong tà áo dài Việt Nam, e ấp về nhà chồng, thực hiện các nghi lễ cưới hỏi theo phong tục của người Việt khiến dân mạng vô cùng thích thú. Mọi người cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc như búp bê của cô gái đến từ xứ sở bạch dương.

Được biết, năm 2025, Bá Hổ sang thủ đô Moscow (Liên bang Nga) làm phục vụ tại một nhà hàng. Trong khi đó, nhà của Olga cách nơi Bá Hổ làm việc khoảng 1 km. Olga thường xuyên đến ăn uống tại nhà hàng nơi Bá Hổ làm việc và trở thành khách quen tại đây.

Cặp đôi Bá Hổ và Olga. (Ảnh: FBNV)

Kể trên Tri thức - Znews, Bá Hổ tâm sự ngay từ những lần đầu gặp mặt, anh đã chú ý đến cô gái Nga. Anh thường tìm cách trò chuyện, hỏi thăm mỗi khi Olga tới quán. Chàng trai Quảng Trị cũng mạnh dạn rủ Olga đi chơi vào những ngày nghỉ. Cả 2 có thể giao tiếp bằng tiếng Trung nên ngôn ngữ không phải rào cản với họ.

Chàng trai Việt tinh tế chuẩn bị những bó hoa, món quà nhỏ để chinh phục cô gái Nga xinh đẹp. Bá Hổ bộc bạch, ngoại hình chỉ là ấn tượng ban đầu, tính cách nhẹ nhàng và sự giỏi giang của Olga mới là điều khiến anh say đắm và quyết định nghiêm túc với cô. Olga có thể sử dụng tiếng Anh, Trung, Nhật. Ngoài công việc giảng dạy, cô còn dành thời gian nghiên cứu khoa học.

Về phía Olga, cô cũng có ấn tượng với ánh mắt dịu dàng của chàng trai Việt. Olga thường thể hiện sự quan tâm bằng cách nấu ăn cho bạn trai, nhắc Bá Hổ làm việc vừa sức và luôn để ý đến sức khỏe của anh.

Trong một lần trò chuyện, Olga nói với Bá Hổ rằng, nếu một chàng trai gọi một cô gái là “công chúa”, có nghĩa là giữa 2 người phải có tình yêu. Bá Hổ lập tức hỏi: “Vậy Olga có muốn làm công chúa của anh không?”. Cô gái xinh đẹp gật đầu đồng ý.

Vượt qua không ít thử thách, cặp đôi đã chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 8 vừa qua. (Ảnh: FBNV)

Biết con gái yêu chàng trai quê xa 7.000km, mẹ Olga không khỏi lo lắng. Trong khi đó, bố mẹ của Bá Hổ cũng có những băn khoăn khi con trai muốn tiến xa với một cô gái ngoại quốc. Những vấn đề khác biệt cũng dần xuất hiện trong cuộc sống sinh hoạt, ngôn ngữ, thủ tục pháp lý và định hướng công việc sau kết hôn khiến có thời điểm Bá Hổ gặp áp lực và nghĩ đến việc dừng lại.

Tuy nhiên, cả 2 đã quyết định ngồi lại, trao đổi thẳng thắn và xây dựng kế hoạch sau hôn nhân, đồng thời kiên nhẫn thuyết phục bố mẹ 2 bên. Tình yêu, sự nghiêm túc của đôi trẻ đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ 2 bên gia đình.

Nhà trai giảm bớt khách mời vì sợ cô dâu bị “ngợp”

Sau hơn 1 năm yêu nhau, tháng 7/2026, Olga đã vượt hơn 7.000km từ Nga đến Quảng Trị để ra mắt gia đình Bá Hổ. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày 8/8, chính thức nên duyên vợ chồng trong niềm vui, lời chúc phúc của gia đình, bạn bè, bà con lối xóm.

Báo VietNamNet cho biết thêm, vì khoảng cách xa xôi nên mẹ của Olga đã lớn tuổi nên không thể sang Việt Nam dự hôn lễ của con gái. Em trai của cô dâu đã đại diện cho gia đình nhà gái sang dự đám cưới.

Bá Hổ cho hay, anh đã dành thời gian giải thích cho bà xã về những phong tục, nghi lễ trong đám cưới của người Việt và Olga đã có một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, thú vị trong ngày cưới tại quê chồng.

Olga bất ngờ vì đám cưới tại quê chồng có quá đông khách mời. (Ảnh: Tri thức -Znews)

Ban đầu, gia đình Bá Hổ dự kiến mời khoảng 1.000 khách nhưng cuối cùng quyết định rút xuống còn khoảng 500 người vì sợ Olga bị “ngợp”. Dẫu vậy, cô gái Nga vẫn vô cùng ngỡ ngàng khi thấy lượng khách mời quá đông, hết lượt này đến lượt khác. Trong khi, các đám cưới tại Nga mà Olga từng tham dự thường chỉ có khoảng vài chục khách mời. Bên cạnh đó, tục lệ người thân trao vàng cho cô dâu, chú rể cũng khiến cô dâu người Nga cảm thấy rất bất ngờ.

Đám cưới của cặp đôi đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đông đảo người thân, bạn bè, bà con lối xóm đến tham dự để được gặp cô dâu Nga. Mọi người cũng dành nhiều lời khen cho sự xinh đẹp và duyên dáng của Olga.

Sau đám cưới, vợ chồng Bá Hổ đi du lịch một vài địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam và trở lại Nga vào ngày 21/8 vừa qua. Cặp đôi cũng dự định tổ chức một bữa tiệc mừng tại Moscow trong thời gian tới, với sự góp mặt của gia đình và bạn bè của Olga.



