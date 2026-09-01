Chị gái bán tàu hũ ở Hội An nói được tận 5 thứ tiếng, khách quốc tế đứng nghe mãi không rời

Anh Sale Năng Lượng là một nhà sáng tạo nội dung được nhiều người biết đến với loạt video về ẩm thực, du lịch nhưng có cách thể hiện chẳng giống ai. Không đứng trước máy quay nói chuyện một cách nghiêm túc, anh thường xuất hiện trong bộ vest bảnh bao, đi giày tây, vừa nhún nhảy, uốn éo cực dẻo vừa cất giọng “mời gọi” trên nền nhạc Gentleman quen thuộc.

Công thức làm content của anh khá đơn giản nhưng hiệu quả: thấy món ngon thì review, thấy chỗ đẹp thì rủ đi, còn đã quay là nhất định phải nhảy. Và gần như video nào cũng được mở màn bằng câu cửa miệng “chị gái, chị gái”.

“Chị gái chị gái, mời chị tới chợ Bắc Mỹ An Đà Nẵng, đồ ngon mà rẻ đã cái nư lắm chị gái ơi”; “Chị gái chị gái, không khí biển Đà Nẵng sáng sớm đẹp lắm chị gái ơi”; hay “chị gái chị gái, 4h sáng rồi, dậy đi chợ cá sớm cùng em nha”... nghe thì giống lời rủ rê, nhưng đi kèm những động tác lắc lư, uốn éo không thể lẫn vào đâu được.

Điều khiến dân mạng thích thú là anh gần như không có khái niệm “ngại”. Ở chợ, ngoài đường hay giữa một địa điểm đông người, miễn là có nội dung cần quay, anh vẫn có thể vô tư nhảy và hát. Có những màn biểu diễn khiến người xem qua màn hình còn phải... đỏ mặt thay, nhưng chính sự tự nhiên và có phần “bất chấp hình tượng” ấy lại trở thành dấu ấn riêng của Anh Sale Năng Lượng.

Khi “chị gái” gặp đúng đối thủ: Màn collab tàu hũ cồng kềnh nhất Hội An

Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn kết hợp tình cờ giữa Anh Sale Năng Lượng và một chị gái bán tàu hũ ở Hội An tiếp tục khiến cư dân mạng thích thú.

Trong clip, chị Én - người bán tàu hũ, tay bê bát, miệng liên tục giới thiệu món cho khách bằng nhiều thứ tiếng. Từ tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Nhật đến tiếng Hàn, tiếng Anh..., chị nói khá lưu loát, tự nhiên và đặc biệt biết cách nhấn nhá để thu hút sự chú ý của khách du lịch.

Đứng bên cạnh, Anh Sale Năng Lượng cũng không để mình bị “lép vế”. Anh vừa bê bát tàu hũ, vừa nhún nhảy, vừa hát theo giai điệu quen thuộc: “Chị gái chị gái, mời chị gái đến ăn tàu hũ đá Hội An với em nha”.

Đoạn clip ghi lại màn kết hợp tình cờ giữa Anh Sale Năng Lượng và một chị gái bán tàu hũ ở Hội An tiếp tục khiến cư dân mạng thích thú.

Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục “lên bài” bằng những câu quảng bá nghe là biết đã được đầu tư: “Đường gừng cay cay, tàu hũ núng nính, ăn một miếng là ghiền ngay”.

Rồi để tăng thêm độ uy tín, anh giới thiệu luôn: “Tàu hũ Hội An đã được chị Én gìn giữ 20 năm, chị gái đến Hội An nhớ ủng hộ chị Én nha”.

Một người thì đứng bán hàng bằng vốn ngoại ngữ khiến khách quốc tế bất ngờ, một người thì đứng cạnh nhảy múa, hát hò và quảng bá món ăn bằng phong cách không thể nghiêm túc hơn... dù thực tế chẳng nghiêm túc chút nào. Màn “song kiếm hợp bích” này nhanh chóng khiến người xem bật cười vì độ đầu tư có phần khá "cồng kềnh" cho một bát tàu hũ.

Đáng nói, cả hai dường như chẳng hề bận tâm đến việc xung quanh có đông người. Chị Én vẫn thoải mái trò chuyện, còn Anh Sale Năng Lượng vẫn nhảy cực sung. Sự tự nhiên ấy vô tình tạo nên một màn quảng bá vừa chân chất, vừa hài hước nhưng lại khá hiệu quả khi thu hút sự chú ý của những người đi đường.

Dưới phần bình luận, dân mạng lập tức nhập cuộc:

“Thị trường tàu hũ bây giờ khắc nghiệt quá”.

“Tàu hũ có đầu tư ngôn ngữ thì cái quả khác biệt liền he”.

“Nắng nóng ăn tô tàu hũ này mát á, 25.000 một bát, ngon á mọi người. Bả bán tàu hũ mà bả nói Trung, Nhật, Hàn, Âu, Mỹ luôn á”.

“20k lộn xộn tiếng Hàn, Trung, Nhật, Anh haha”.

“Không biết bán nhiêu chén tàu hũ chứ thấy thuê đội nhảy múa với suy nghĩ content khéo hơi bị lỗ”.

Nhìn cách hai người phối hợp, nhiều người còn đùa rằng đây không còn đơn thuần là bán tàu hũ nữa mà đã trở thành một “chiến dịch marketing” có đủ ngoại ngữ, âm nhạc và vũ đạo.

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Gánh tàu hũ nhỏ nhưng “hệ điều hành” quốc tế

Gánh tàu hũ của chị Én mang dáng vẻ khá quen thuộc giữa phố cổ Hội An. Không biển hiệu cầu kỳ hay cửa hàng khang trang, quầy hàng chỉ gồm hai chiếc thúng dùng để gánh, kèm vài chiếc ghế nhựa thấp cho khách ngồi.

Trên mâm là đủ loại nguyên liệu quen thuộc như thạch đen, trân châu, cốt dừa, nước đường, các loại đỗ, hạt sen... Chị phục vụ nhiều món chè và đồ ăn vặt như chè xoa xoa, chè hạt sen, chè đậu, tàu hũ nước đường, tào phớ.

Gánh tàu hũ của chị Én cũng giản dị như nhiều gánh tàu hũ khác tại Hội An

Theo thông tin Anh Sale Năng Lượng chia sẻ, do thường xuyên di chuyển nên chị Én không cố định một địa điểm. Buổi sáng đến trưa, chị có mặt tại khu vực 59 Lê Lợi và 110 Trần Phú. Từ trưa đến tối, chị bán dọc đường Bạch Đằng, gần Nhà biểu diễn Nghệ thuật cổ truyền Hội An.

Điều thú vị là trước khi màn “song ca tàu hũ” với Anh Sale Năng Lượng xuất hiện, chị Én đã từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ khả năng giao tiếp với khách quốc tế bằng nhiều thứ tiếng.

Chị Én nhanh nhẹn giới thiệu món tàu hũ cho khách nước ngoài bằng những thứ tiếng khác nhau

Một đoạn video do nam du khách ghi lại từng thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác. Trong clip, người này tình cờ bắt gặp chị Én đang tư vấn món ăn cho một vị khách người Thái Lan. Thấy chị giao tiếp khá tự nhiên, anh tò mò hỏi chị biết bao nhiêu thứ tiếng.

Chị chủ chỉ cười xòa, khiêm tốn nói mình “biết ít ít”. Thế nhưng màn thể hiện ngay sau đó lại khiến nhiều người phải bất ngờ. Chị lần lượt giao tiếp bằng tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái và tiếng Anh với sự tự tin, lưu loát.

Cái “biết ít ít” ấy vì thế trở thành một trong những chi tiết khiến cư dân mạng thích thú nhất. Nhiều người đùa rằng đi bán hàng ở phố cổ Hội An bây giờ cũng chẳng khác gì làm việc trong ngành du lịch: ngoài biết món ăn ngon, có khi còn phải biết luôn vài ngoại ngữ để “chốt đơn” với khách quốc tế.

Chị Én từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ khả năng giao tiếp lưu loát với khách quốc tế bằng nhiều thứ tiếng.

Bán tàu hũ cũng phải đa nhiệm như thế này sao?

Cũng từ câu chuyện của chị Én, dân mạng không bỏ lỡ cơ hội “than thở” về độ khắc nghiệt của thị trường lao động hiện nay.

Có người kể bản thân từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc, gom vốn về quê bán chè cho nhẹ đầu. Nhưng xem xong màn trình diễn của chị Én thì đành... ngồi lại văn phòng. Bởi bán chè thôi mà đã phải cạnh tranh bằng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng chốt khách quốc tế thì có vẻ cũng không hề “nhẹ nhàng” như tưởng tượng.

Xem clip chị Én nói đủ loại ngoại ngữ, dân mạng than rằng "thị trường" tàu hũ quá khắc nghiệt

Một số bình luận còn hài hước ví von rằng tiêu chuẩn mới của nghề bán hàng rong có lẽ là: món ăn ngon là điều kiện cần, nói được vài thứ tiếng là điều kiện đủ, còn nếu biết thêm vài động tác nhảy thì càng có lợi thế.

Qua những video của Anh Sale Năng Lượng, có thể thấy điều khiến nội dung của anh được chú ý không chỉ nằm ở món ăn hay địa điểm được giới thiệu, mà còn ở cách anh biến những khoảnh khắc rất đời thường thành một màn trình diễn vui vẻ, có phần “lố” nhưng dễ nhớ.

Và có lẽ chính sự thoải mái ấy mới là thứ khiến những màn “chị gái chị gái” của anh trở nên đặc biệt. Giữa vô số video review đồ ăn, một anh chàng mặc vest, đi giày tây rồi đứng giữa phố nhảy uốn éo để mời mọi người đi ăn tàu hũ - nghe đã thấy đủ lý do để người ta dừng lại xem.

Nguồn: Anh Sale Năng Lượng