3 mẫu iPhone cũ đáng mua, giá dưới 10,5 triệu đồng

Thị trường iPhone cũ đang có nhiều lựa chọn trải dài từ các thế hệ mới đến những mẫu máy đã ra mắt vài năm. Với học sinh, sinh viên hoặc người dùng không muốn chi quá nhiều cho smartphone, một số thiết bị đời trước vẫn có thể đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như học tập, làm việc, giải trí và chụp ảnh.

iPhone 16e

Ở mức giá khoảng 10,5 triệu đồng, iPhone 16e là lựa chọn đáng chú ý với người dùng muốn tìm một thiết bị tương đối mới nhưng tiết kiệm chi phí hơn so với các dòng iPhone cao cấp.

iPhone 16e. (Ảnh: PhoneArena)

Mẫu máy tập trung vào hiệu năng và khả năng sử dụng lâu dài. Vi xử lý thế hệ mới giúp thiết bị xử lý tốt các tác vụ thường ngày, trong khi khả năng tối ưu năng lượng mang đến thời lượng pin đáng kể.

Việc sử dụng cổng USB-C cũng là một lợi thế khi người dùng có thể dùng chung dây sạc với nhiều thiết bị điện tử khác.

Đổi lại, iPhone 16e được Apple cắt giảm một số trang bị để giữ mức giá dễ tiếp cận. Máy chỉ có một camera sau, không hỗ trợ MagSafe và vẫn sử dụng thiết kế màn hình tai thỏ quen thuộc.

Với học sinh, sinh viên chủ yếu cần một chiếc điện thoại có hiệu năng tốt, pin ổn định và thời gian sử dụng dài, đây có thể là phương án cân bằng giữa tuổi đời sản phẩm và chi phí.

iPhone 14 Plus

Nếu ưu tiên màn hình rộng và thời lượng sử dụng, iPhone 14 Plus ở mức khoảng 9,7 triệu đồng là một lựa chọn khác đáng cân nhắc.

iPhone 16 Plus và iPhone 14 Plus. (Ảnh: FPT Shop)

Thiết bị sở hữu màn hình 6,7 inch, phù hợp với các nhu cầu như xem video, đọc tài liệu, học trực tuyến hay lướt web. Kích thước lớn nhưng máy vẫn sử dụng khung nhôm, giúp trọng lượng nhẹ hơn so với những mẫu Pro Max có cùng kích thước màn hình.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở thời lượng pin. Dung lượng pin lớn giúp iPhone 14 Plus phù hợp với người thường xuyên sử dụng điện thoại trong thời gian dài mà không muốn phải sạc nhiều lần trong ngày.

Tuy nhiên, máy vẫn có những giới hạn nhất định. Màn hình chỉ hỗ trợ tần số quét 60Hz và hệ thống camera kép không có ống kính telephoto. Đây là những yếu tố người mua cần cân nhắc nếu đặt nặng trải nghiệm hiển thị hoặc khả năng chụp ảnh ở khoảng cách xa.

iPhone 12 Pro Max

Với ngân sách khoảng 8 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max vẫn là phương án hướng đến nhóm người dùng muốn sở hữu một mẫu iPhone Pro với chi phí thấp hơn.

iPhone 12 và iPhone 12 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: DigitalTrends)

Thiết bị có màn hình OLED 6,7 inch cùng khung viền thép không gỉ, mang lại cảm giác cao cấp hơn so với các mẫu iPhone tiêu chuẩn cùng thời. Cụm ba camera phía sau, bao gồm camera telephoto, cũng giúp máy linh hoạt hơn trong nhu cầu chụp ảnh chân dung và zoom.

Tuy nhiên, tuổi đời của iPhone 12 Pro Max khiến thiết bị bắt đầu bộc lộ một số hạn chế so với các thế hệ mới. Máy vẫn sử dụng cổng Lightning, thời lượng pin không còn nổi bật và thời gian hỗ trợ phần mềm cũng không còn dài như những mẫu iPhone đời mới.

Nhìn chung, với ngân sách từ khoảng 8-10,5 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn giữa ba hướng khác nhau: iPhone 16e phù hợp với người ưu tiên hiệu năng và tuổi đời sản phẩm, iPhone 14 Plus dành cho nhu cầu màn hình lớn và pin tốt, trong khi iPhone 12 Pro Max hướng đến thiết kế cao cấp cùng hệ thống camera đa dụng. Giá bán thực tế của máy cũ có thể thay đổi tùy dung lượng bộ nhớ, ngoại hình và tình trạng thiết bị.