Quá khứ của Khả Ngân

Tối 31/8, Khả Ngân gây chú ý khi nhận lời cầu hôn từ Nhan Phúc Vinh, chính thức bước vào một chương mới trong chuyện tình cảm. Cô đăng ảnh đeo nhẫn cùng lời chia sẻ về việc xây dựng “gia đình nhỏ” nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm và chúc phúc từ công chúng.

Thông tin này cũng khiến cái tên Khả Ngân lên hot search trên MXH. Nhiều người cũng nhận ra trước khi có được sự nghiệp thành công, cuộc sống viên mãn như hiện tại, Khả Ngân từng là một trong những "hot girl quốc dân" nổi đình nổi đám, được thế hệ trẻ yêu thích.

Khả Ngân từng nổi đình nổi đám trên MXH cách đây hơn 10 năm với biệt danh "hot girl boxing"

Theo đó vào năm 2012, Khả Ngân bất ngờ phủ sóng mạng xã hội với hình ảnh một cô gái 15 tuổi đang tập boxing. Khi ấy, vẫn là nữ sinh lớp 10 nhưng Khả Ngân nhanh chóng trở thành gương mặt được netizen “săn lùng”..

Điều khiến Khả Ngân gây chú ý nằm ở chính sự đối lập trong ngoại hình. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, đôi mắt to, đường nét thanh tú và vẻ ngoài trong trẻo của một cô gái tuổi teen. Nhưng khi xuất hiện trong phòng tập, Khả Ngân lại mang hình ảnh khỏe khoắn, năng động với boxing.

Thời điểm đó, đây là một hình ảnh khá mới trong dàn hot girl Việt. Khả Ngân không hẳn mang vẻ đẹp nhí nhảnh, cũng chưa theo kiểu sexy, gợi cảm mà lại ghi điểm bởi sự cá tính, sporty. Do đó, chỉ sau một thời gian ngắn, nickname "hot girl boxing" gắn liền với Khả Ngân. Cô trở thành cái tên xuất hiện dày đặc trên các trang dành cho giới trẻ, được truyền thông trong nước và cả Trung Quốc, Nhật Bản chú ý.

Nhan sắc từng khiến cư dân mạng "đổ đứ đừ" của mỹ nhân sinh năm 1997

Đến năm 2013, chỉ khoảng một năm sau khi nổi tiếng, Khả Ngân đã có độ phủ sóng rất lớn. Mỹ nhân sinh năm 1997 xuất hiện trong các bộ ảnh, quảng cáo, sự kiện và liên tục được nhắc đến trong những danh sách hot girl nổi bật của giới trẻ.

Sau khi nổi tiếng với vai trò hot girl, cô dần chuyển hướng sang diễn xuất và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Những năm đầu, Khả Ngân thử sức qua nhiều dự án phim nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ rệt. Sau đó, cô từng bước được ghi nhận hơn qua các tác phẩm như Hậu Duệ Mặt Trời, Hai Phượng, Kẻ Săn Tin, 11 Tháng 5 Ngày,...

Cùng với sự nghiệp, nhan sắc của Khả Ngân cũng thay đổi liên tục. Từ cô gái tuổi teen có vẻ đẹp ngọt ngào, Khả Ngân từng thử phong cách cá tính, tóc ngắn, thời trang nổi bật rồi chuyển sang hình ảnh nữ tính, trưởng thành và quyến rũ hơn.

Nhiều năm hoạt động trong showbiz, Khả Ngân liên tục F5 bản thân, thử sức với nhiều hình ảnh mới

Ở tuổi 29, Khả Ngân ngày càng thăng hạng nhan sắc, nhận nhiều lời khen từ visual đến vóc dáng. Bên cạnh đó, Khả Ngân còn giữ được sức hút suốt nhiều năm nhờ liên tục làm mới hình ảnh. Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến một màu sắc khác biệt, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong việc xây dựng hình ảnh cũng như khả năng thích ứng với xu hướng của làng giải trí.

Về cuộc sống, Khả Ngân vốn là người kín tiếng sau những tin đồn liên quan đến tính cảm, đời tư. Trên các nền tảng MXH của mình, người đẹp chỉ thường chia sẻ liên quan đến công việc hay các hoạt động thể thao, đi chơi cùng bạn bè. Cô gần như không có bất kỳ động thái nào liên quan đến việc hé lộ đã có bạn trai.

Do đó, khoảnh khắc cầu hôn của Nhan Phúc Vinh dành cho Khả Ngân mới đây khiến ai cũng phải bất ngờ. Song, cộng đồng mạng dành nhiều lời chúc đến cho cặp đôi này. Cả hai được nhận xét xứng đôi từ ngoại hình, đến công việc hay sở thích tập luyện thể thao.

Khả Ngân ngày càng thăng hạng nhan sắc, có cuộc sống viên mãn

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