Ảnh cưới của Khả Ngân

Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh vừa có màn “đánh úp” gây xôn xao mạng xã hội khi công khai mối quan hệ và cho biết cả hai đang cùng xây dựng một gia đình. Nhan Phúc Vinh cũng đã cầu hôn bạn gái, tuy nhiên cặp đôi chưa tiết lộ thời điểm chính thức tổ chức hôn lễ.

Giữa lúc tin vui của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đang nhận được sự quan tâm, loạt hình ảnh nữ diễn viên từng diện váy cưới bất ngờ được netizen “đào lại”. Từ những khoảnh khắc cô dâu trong quá khứ, người hâm mộ càng tò mò và mong chờ ngày Khả Ngân thực sự khoác lên mình chiếc váy cưới dành cho riêng mình.

Theo đó, vào tháng 9/2021, Khả Ngân từng khiến dân tình xôn xao khi đăng tải loạt ảnh đi thử váy cưới. Nữ diễn viên diện một thiết kế trễ vai, khoe nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng thon gọn. Đáng chú ý, biểu cảm ngại ngùng, e thẹn của Khả Ngân trong những khoảnh khắc này càng khiến nhiều người tin rằng cô chuẩn bị lên xe hoa.

Khả Ngân từng gây sốt khi khoe ảnh diện váy cưới

Biểu cảm nhạy ngùng, e thẹn khi thử váy của Khả Ngân khiến nhiều người cho rằng cô sắp lên xe hoa

Tuy nhiên, sự thật phía sau khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Những hình ảnh này thực chất được ghi lại trong hậu trường bộ phim 11 tháng 5 ngày. Khi đó, Khả Ngân đảm nhận vai Nhi và khoảnh khắc thử váy cưới là một phần trong câu chuyện của nhân vật. Người sánh đôi cùng cô trong những cảnh này là Thuận, do Tuấn Tú thủ vai.

Thế nhưng thực tế đó chỉ là 1 cảnh quay trong phim 11 tháng 5 ngày

Không chỉ từng khoác váy cưới trên màn ảnh, Khả Ngân trước đó cũng có không ít lần xuất hiện trong hình tượng cô dâu. Nữ diễn viên từng thực hiện bộ ảnh cưới cùng Jun Phạm trong dự án 100 ngày bên em. Bên cạnh đó, cô cũng từng diện váy cưới khi tham dự một số sự kiện thời trang, thảm đỏ.

Khả Ngân cũng từng làm cô dâu trong bộ ảnh cưới với Song Luân thuộc dự án Hậu Duệ Mặt Trời

Khi đóng 100 ngày bên em, Khả Ngân cũng thực hiện 1 bộ ảnh độc đáo với Jun Phạm

Khả Ngân nhiều lần xuất hiện với tạo hình cô dâu ở sự kiện

Thế nên, dù đã nhiều lần xuất hiện với hình ảnh cô dâu, Khả Ngân vẫn chưa từng có một bộ ảnh cưới mang dấu ấn của chính mình ngoài đời. Sau màn công khai tình cảm với Nhan Phúc Vinh, những khoảnh khắc này một lần nữa được cư dân mạng chú ý. Đặc biệt, việc Nhan Phúc Vinh đã cầu hôn Khả Ngân càng khiến người hâm mộ có thêm lý do để mong chờ. Nếu trước đây khán giả chỉ được nhìn thấy Khả Ngân thử váy cưới cho vai diễn hoặc xuất hiện trong những bộ ảnh mang tính chất dự án, thì hiện tại, netizen đang chờ ngày cô thực sự trở thành cô dâu và khoác lên mình chiếc váy cưới thuộc về riêng mình.

Hiện cặp đôi vẫn chưa công bố thời gian tổ chức hôn lễ, đây được dự đoán là một trong những đám cưới hot hòn hot của Vbiz.

Netizen mong chờ ngày Khả Ngân thành cô dâu, bước vào lễ đường thuộc về mình

Nhan Phúc Vinh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng khả năng diễn xuất đa dạng, nam diễn viên ghi dấu qua nhiều bộ phim đình đám như Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Ước hẹn mùa thu và ghi dấu trên màn ảnh nhỏ với Ngày ấy mình đã yêu, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ, Anh có phải đàn ông không, Đừng làm mẹ cáu. .. Bên cạnh diễn xuất, anh còn được biết đến với niềm đam mê thể thao và lối sống kín tiếng. Suốt nhiều năm, Nhan Phúc Vinh gần như không chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng, càng khiến đời tư của nam diễn viên trở thành dấu hỏi lớn. Thế nên, động thái mới nhất liên quan đến Khả Ngân lập tức khiến dân tình “dậy sóng”.

Chú rể Nhan Phúc Vinh và cô dâu Khả Ngân sẽ gấp đôi visual khi chung khung hình

Khả Ngân bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2012, cô từng được biết đến là "hot girl boxing" đình đám mạng xã hội. Đến năm 2014, Khả Ngân chuyển hướng từ người mẫu ảnh sang làm diễn viên nhưng không mấy ấn tượng. Không bỏ cuộc, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án từ phim truyền hình đến điện ảnh như: Cao Thủ Ẩn Danh, Nàng Tiên Có Năm Nhà, 100 Ngày Bên Em, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình... Tuy nhiên, tên tuổi Khả Ngân bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn là khi đảm nhận vai nữ chính trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt được phát sóng vào năm 2018. Khả Ngân từng có thời gian nghi hẹn hò Thanh Sơn nhưng đã đường ai nấy đi từ cuối năm 2025.

Cả showbiz Việt cùng chúc mừng cặp đôi mới!

Ảnh: FBNV