Đôi bạn thân Hoàng Oanh - Khả Ngân liên tục có tin vui

Khả Ngân và Hoàng Oanh đều là những gương mặt quen thuộc với công chúng. Khả Ngân (SN 1997) từng được biết đến là một trong những hot girl thế hệ 9X, sau đó lấn sân diễn xuất. Trong khi đó, Hoàng Oanh (SN 1990) là MC, diễn viên.

Bên cạnh công việc, cả hai còn có có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cả hai cùng chơi với một nhóm bạn gồm có Ái Phương, Thái Trinh, Mi Soa, Nhã Phương,... Nhóm bạn thường xuyên tụ họp, đăng ảnh chung hoặc cùng nhau quay những clip bắt trend trên mạng xã hội.

Bức ảnh do Hoàng Oanh đăng từ năm 2018, khi có dự án chung với Khả Ngân. Ảnh: FBNV.

Cả hai có mối quan hệ bạn bè thân thiết, ủng hộ lẫn nhau. Ảnh: FBNV.

Không chỉ cùng xuất hiện trong những cuộc vui, đôi bạn còn có chung sở thích thể thao, đặc biệt là chạy bộ, leo núi,... Khả Ngân và Hoàng Oanh từng nhiều lần tham gia các giải chạy, vừa rèn luyện sức khỏe vừa tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau.

Đôi bạn này còn có chung sở thích về thể thao. Ảnh: FBNV, NVCC.

Và mới đây, điểm chung của đôi bạn thân này vừa được “+1”: cả hai cùng có những bước tiến đáng chú ý trong chuyện tình cảm.

Tối 31/8, Khả Ngân chính thức công khai khoảnh khắc được cầu hôn, đánh dấu một chặng đường mới bên Nhan Phúc Vinh. Nữ diễn viên gọi đây là “một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất”. Phía Nhan Phúc Vinh cũng đăng tải hình ảnh cầu hôn bạn gái kèm dòng trạng thái: “She said ‘YES’!!!!!”

Tối 31/8, Khả Ngân thông báo tin vui. Vậy là một hot girl sắp lên xe hoa. Ảnh: FBNV.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng tham gia nhiều bộ phim như Tình yêu và tham vọng, Ngày ấy mình đã yêu, Đừng làm mẹ cáu...

Đáng chú ý, trước đó 1 ngày khi công khai cầu hôn, Khả Ngân vướng nghi vấn có tin vui khi xuất hiện với diện mạo có phần khác lạ. Một số hình ảnh gần đây của nữ diễn viên khiến cư dân mạng chú ý đến vòng 2, từ đó đặt câu hỏi liệu cô có đang mang thai. Thậm chí, từ khóa liên quan đến nghi vấn này còn được tìm kiếm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hiện đây mới chỉ là đồn đoán từ phía cư dân mạng, Khả Ngân chưa lên tiếng xác nhận thông tin mang thai.

Nếu Khả Ngân vừa công khai chuyện được cầu hôn thì cô bạn thân Hoàng Oanh cũng vừa có màn “chốt đơn” chuyện tình cảm theo một cách không kém phần đặc biệt.

Tối 26/8, tại sân Mỹ Đình, sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, thủ môn Lê Giang Patrik tiến về phía Hoàng Oanh trên khán đài, ôm và hôn bạn gái trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Nữ MC sau đó còn cùng anh xuống sân ăn mừng chiến thắng. Đây được xem là lần đầu Hoàng Oanh và Patrik công khai thể hiện tình cảm trước công chúng, sau thời gian dài giữ kín mối quan hệ.

Cặp đôi công khai thể hiện tình cảm. Nguồn: MXH.

Một ngày sau, cả hai tiếp tục được bắt gặp thân mật tại sảnh khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân. Patrik nắm tay Hoàng Oanh, cả hai thoải mái trò chuyện trước khi cùng rời đi. Những khoảnh khắc này càng cho thấy cặp đôi đã không còn quá dè dặt khi xuất hiện bên nhau.

Trưa ngày 27/8, một ngày sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, thủ môn Lê Giang Patrik nắm tay cực tình với Hoàng Oanh. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Thực tế, trước khi chính thức công khai, chuyện tình cảm của Hoàng Oanh và Patrik đã được cư dân mạng “ghép nối” từ khá lâu. Đầu năm 2026, nữ MC từng xác nhận mình có tình yêu mới nhưng không tiết lộ danh tính. Cô chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc nắm tay, đi du lịch cùng một người đàn ông nhưng khéo léo che mặt.

Đến giữa năm, danh tính người đàn ông bí ẩn được cho là Patrik khi dân mạng lần lượt “đào” lại những dấu hiệu trước đó.

Đáng chú ý, vào dịp Quốc khánh 2/9/2025, Hoàng Oanh cùng con trai và Patrik từng xuất hiện tại cùng một địa điểm ở TP.HCM. Cuối năm 2025, nữ MC cũng có chuyến đi tới Slovakia - quê của Patrik. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ.

Sau một thời gian đều khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, Khả Ngân và Hoàng Oanh lại lần lượt có những bước tiến đáng chú ý. Khả Ngân chỉ chính thức chia sẻ chuyện tình cảm khi công khai khoảnh khắc được cầu hôn, còn Hoàng Oanh dù đã có màn công khai tình cảm với Patrik trước công chúng vẫn chưa trực tiếp lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Hai cô bạn thân vốn thường đồng hành trong những cuộc vui, những buổi chạy hay các khoảnh khắc đời thường, nay lại cùng lúc đón những tin vui riêng. Một người nhận lời cầu hôn, một người lần đầu thoải mái xuất hiện bên người được cho là bạn trai, khiến câu chuyện của đôi bạn thân càng nhận được sự chú ý.

Sau tất cả những lần giữ kín, không vội chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng, Khả Ngân và Hoàng Oanh đều đang đứng trước một cột mốc mới trong tình cảm. Và cũng thật trùng hợp, đôi bạn thân này lại cùng có tin vui trong chuyện tình cảm chỉ trong thời gian ngắn.