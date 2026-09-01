Trái ngọt cho David Beckham: Từng còng lưng gánh nợ 2.300 tỷ vì vợ kinh doanh thua lỗ, nay Victoria đã kiếm bộn tiền, đổi vận ngoạn mục

Sau 18 năm kiên trì xây dựng đế chế thời trang và làm đẹp mang tên mình, Victoria Beckham cuối cùng đã có một cột mốc đáng nhớ. Thương hiệu của bà xã David Beckham ghi nhận lợi nhuận hoạt động khoảng 258 tỷ đồng trong năm vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp đạt lợi nhuận kể từ khi ra mắt.

Đáng chú ý, thành quả này đến sau nhiều năm thương hiệu phải đối mặt với những khoản thua lỗ lớn. Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 4.586 tỷ đồng, đồng thời duy trì mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong năm thứ năm liên tiếp.

Thương hiệu của Victoria Beckham lần đầu có lãi

Theo báo cáo tài chính mới, thương hiệu Victoria Beckham đạt lợi nhuận hoạt động tương đương khoảng 258 tỷ đồng. Kết quả này tạo ra bước ngoặt lớn khi chỉ một năm trước, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lỗ hoạt động khoảng 56,5 tỷ đồng.

CEO Sybille Darricarrère Lunel gọi đây là một cột mốc quan trọng đối với thương hiệu. Bà cho rằng kết quả càng có ý nghĩa khi doanh nghiệp đạt được trong bối cảnh thị trường hàng xa xỉ và kinh tế vĩ mô đang đối mặt với nhiều thách thức.

Thương hiệu hiện phát triển nhiều dòng sản phẩm, từ quần áo may sẵn, mỹ phẩm đến nước hoa. Trong đó, mảng làm đẹp đang chứng kiến mức tăng trưởng đặc biệt mạnh, còn thời trang may sẵn tiếp tục là một trong những nhóm sản phẩm có kết quả kinh doanh tốt nhất.

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Từng lỗ hơn 2.300 tỷ đồng trong 13 năm đầu

Đằng sau con số lợi nhuận 258 tỷ đồng là một hành trình không hề dễ dàng. Trong 13 năm đầu hoạt động, thương hiệu Victoria Beckham đã chịu tổng khoản lỗ khoảng hơn 2.330 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, David Beckham đã đầu tư đáng kể vào công việc kinh doanh của vợ thông qua DB Ventures, giúp thương hiệu có thêm nguồn lực để duy trì hoạt động trong những năm khó khăn.

Sau nhiều năm thử nghiệm, doanh nghiệp bắt đầu tìm được hướng đi phù hợp với thị trường. Thương hiệu dần chuyển từ mô hình tập trung vào phân khúc xa xỉ cao cấp sang những sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn. Đáng chú ý, những sản phẩm có giá thấp hơn lại mang về biên lợi nhuận cao hơn. Đặc biệt, mảng làm đẹp ghi nhận doanh số tăng mạnh, trở thành một trong những động lực quan trọng giúp tình hình tài chính của thương hiệu thay đổi.

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Victoria từng trải qua những ngày “chỉ toàn dập lửa”

Victoria Beckham từng thừa nhận con đường trở thành một nhà kinh doanh thời trang không hề bằng phẳng. Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar năm 2024, cô chia sẻ rằng đã có thời điểm công việc kinh doanh giống như một chuỗi vấn đề liên tục, mỗi ngày đều phải tìm cách giải quyết một khó khăn mới.

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Nữ thiết kế cũng cho biết mục tiêu của mình luôn là xây dựng một thương hiệu có giá trị lâu dài thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Sau khi lần đầu đạt lợi nhuận hoạt động, thương hiệu Victoria Beckham đang tiếp tục lên kế hoạch mở rộng. Một cửa hàng tại New York dự kiến được khai trương, trong khi hệ thống bán buôn cũng được mở rộng tại châu Âu, Mỹ và Trung Đông.