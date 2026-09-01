Ai đó hãy cứu lấy Lisa (BLACKPINK)

Sáng 1/9, tờ Koreaboo đưa tin, Lisa (BLACKPINK) vừa bất ngờ đối mặt với làn sóng công kích sau khi tung ra video nhá hàng cho single mới mang tên SaWaDiKa. Theo nguồn tin, loạt ảnh được cắt ra từ clip đã trở thành chủ đề nóng gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội, trong đó netizen đổ dồn sự chú ý vào diện mạo khác lạ của nàng em út nhóm BLACKPINK.

Hàng loạt khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng khi chứng kiến diện mạo của Lisa ở thời điểm hiện tại: “Cô ấy đã trình làng khuôn mặt hoàn toàn khác lạ”, “Dao kéo quá đà rồi”, “Khoan đã, chuyện gì đã xảy ra với gương mặt Lisa thế nhỉ? Vì sao cô ấy trông khác lạ đến như vậy? Bạn có chắc cô gái trong hình là Lisa không?”, “Tôi không thể nhận ra Lisa, cô ấy lại phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gương mặt của mình rồi sao?”, “Người này là Lisa ư? Tôi đang nghiêm túc đấy nhé. Tôi không thể nhận ra nổi cô ấy nữa rồi”,...

Đáng nói, trước đó không lâu, Lisa dính tin mới đi phẫu thuật thẩm mỹ vùng mũi. Ban đầu, nàng rapper sinh năm 1997 bị nhận xét là trông khác lạ khi nhìn từ góc nghiêng. Nhưng tới nay, ngay cả hình ảnh chính diện của cô cũng gây bàn tán và trông khó nhận ra. Từ đây, tin đồn Lisa “dao kéo” quá đà đã lan nhanh trên các diễn đàn trực tuyến. Nhiều khán giả hiện bày tỏ hy vọng ai đó hãy khuyên em út BLACKPINK dừng lại, không phẫu thuật thẩm mỹ thêm nữa.

Lisa gây ngỡ ngàng với hình ảnh nhá hàng cho ca khúc mới SaWaDiKa. Ảnh: X

Lisa ở hiện tại (hình trái) bị nhận xét là trông quá đỗi khác lạ so với thời gian trước đó. Ảnh: X

Cách đây ít ngày, tạp chí VOGUE Korea đã công bố bộ ảnh mới của Lisa và ngay lập tức khiến cả mạng xã hội “loạn cào cào”. Và bộ ảnh chụp cho VOGUE Korea cũng là màn lộ diện hiếm hoi của em út BLACKPINK hậu “dao kéo” mũi. Chính vì lẽ đó mà dân tình đã đổ dồn sự chú ý vào chiếc mũi mới của nàng rapper sinh năm 1997.

Đáng tiếc, nhiều khán giả đã không để lại những phản hồi tích cực sau khi chứng kiến màn thay đổi của Lisa. Koreaboo cho hay, không ít netizen đã nhận xét rằng, chiếc mũi mới làm cho tổng thể khuôn mặt của nữ ca sĩ trở nên cứng và thiếu tự nhiên hơn trước, thậm chí còn góp phần khiến Lisa bị phá nét. 1 số khác nhấn mạnh, chiếc mũi mới đã lấy đi vẻ đẹp mềm mại vốn có của em út Hắc Hường, làm cho cô trông dừ hơn. Thậm chí, 1 bộ phận công chúng còn khẳng định gương mặt Lisa hiện tại trông quá đỗi khác lạ, tới độ ban đầu họ suýt nữa không nhận ra nổi nữ idol này.

Lisa lộ diện trên tạp chí VOGUE Korea hậu “dao kéo” mũi (ảnh phải). Nhiều khán giả nhận xét rằng, nữ idol sinh năm 1997 bỗng trở nên thay đổi rất nhiều so với thời điểm vài tháng trước, trông khó nhận ra nổi. Đặc biệt, sự thay đổi ở phần mũi là rất dễ thấy. Ảnh: X

Còn nhớ cách đây 2 tháng, Lisa cũng bị soi dấu hiệu kỳ lạ trên khuôn mặt sau khi “dao kéo” mũi. Cụ thể, trong lần xuất hiện ở sự kiện do 1 thương hiệu mỹ phẩm cao cấp tổ chức hồi tháng 7, đầu mũi của nữ idol 9X được nhân xét là trông thay đổi hết sức rõ ràng so với thời gian trước đó. So sánh hình ảnh Lisa ngày ấy - bây giờ, công chúng dễ dàng nhận ra sống mũi nữ ca sĩ trông cao và thẳng tắp hơn hẳn so với thời điểm trong quá khứ, đầu mũi được thu gọn đáng kể, trở nên thon thả và nhọn hơn, làm thay đổi đáng kể tổng thể gương mặt Lisa.

Đáng chú ý ngay từ thời điểm đó, 1 số khán giả nhận định, Lisa “dao kéo” hơi quá tay, khiến chiếc mũi trở nên khá kỳ lạ. Về vấn đề này, fan cho rằng Lisa mới làm mũi nên nhiều netizen vừa nhìn lần đầu có thể thấy còn lạ lẫm nhưng nhìn lâu rồi sẽ thấy quen. Khi ấy, mới chỉ có góc nghiêng của Lisa bị nhận xét là trông kỳ lạ thì tới nay, ngay cả ảnh chính diện của nữ ca sĩ này cũng trông khác lạ.

Sau khi hình ảnh tại 1 sự kiện hồi tháng 7 được công bố, không ít netizen đã nhận xét rằng Lisa “dao kéo” quá tay, khiến chiếc mũi trở nên khá kỳ lạ (ảnh phải). Ảnh: X

Trước khi dính tin “dao kéo” mũi, Lisa cũng từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều bộ phận trên gương mặt. Vài năm trước, tờ Koreaboo đưa tin, 1 bác sĩ thẩm mỹ tố Lisa chi hơn 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) để ”dao kéo” khắp mặt. Trong video, bác sĩ nêu ra những điểm thay đổi trên gương mặt em út BLACKPINK từ mũi cho đến môi, cằm,... Sau 1 hồi phân tích, vị bác sĩ này chỉ rõ ra từng bộ phận mà Lisa đã đụng chạm “dao kéo”, đồng thời công bố luôn giá tiền cho từng ca phẫu thuật thẩm mỹ của nàng rapper sinh năm 1997.

Cụ thể, Lisa bị tố chi tổng cộng số tiền 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) để “đập mặt xây lại” và can thiệp vào rất nhiều bộ phận trên khắp gương mặt, bao gồm 6000 USD (158 triệu đồng) sửa mí mắt trên, 4000 USD (105 triệu đồng) mở góc mắt ngoài, 16000 USD (421 triệu đồng) nâng/sửa mũi, 7000 USD (184 triệu đồng) thu ngắn nhân trung và 7000 USD (184 triệu đồng) để độn cằm.

Khi ấy, có không ít fan lên tiếng bênh vực em út BLACKPINK. Theo những khán giả này, hình ảnh vị bác sĩ đưa ra là khá phiến diện. Người hâm mộ cũng nhấn mạnh, em út BLACKPINK trở nên khác biệt so với thời điểm trước khi debut là do góc ảnh cũng như công nghệ trang điểm hiện đại. Lúc đó fan còn có thể tung ra bằng chứng cho thấy Lisa không “dao kéo” mũi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ không còn làm được điều tương tự và họ cũng đang dần chấp nhận việc em út BLACKPINK đã phẫu thuật mũi, đồng thời đón nhận tin tức này theo chiều hướng tích cực.

Trước đó, 1 bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đăng ảnh ngày ấy - bây giờ của Lisa, đồng thời tố nữ idol “dao kéo” khắp mặt. Ảnh: Koreaboo

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Ngoài ra, cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...