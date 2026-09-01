Ngôi nhà “ngập tràn cây xanh” của cô gái trẻ gây sốt: Gần 100 chậu cây phủ kín phòng khách và ban công, càng nhìn càng thấy thư thái

Cây xanh vốn là một trong những cách đơn giản nhất để thay đổi cảm giác của một căn nhà. Chỉ một chậu cây đặt đúng chỗ cũng có thể khiến góc phòng bớt lạnh lẽo, thêm sức sống. Nhưng với căn nhà của một cô gái trẻ ở Chiết Giang, Trung Quốc, cây xanh không còn chỉ là điểm nhấn trang trí mà gần như trở thành "nhân vật chính" của toàn bộ không gian.

Những hình ảnh về căn nhà được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phòng khách và ban công được phủ kín bởi hàng chục, thậm chí gần 100 chậu cây đủ kích thước. Điều đáng nói là dù số lượng cây rất lớn, căn nhà không tạo cảm giác bừa bộn hay chật chội. Ngược lại, cách sắp xếp có chủ đích khiến không gian mang hơi hướng cổ điển, ấm cúng và giống một khu vườn nhỏ giữa thành phố.

Phòng khách cổ điển nhưng không hề nặng nề nhờ những mảng xanh

Ngay khi bước vào phòng khách, có thể nhận ra gia chủ khá yêu thích phong cách cổ điển. Từ gạch lát sàn, hệ đèn, các đường phào chỉ cho tới họa tiết trên sofa và đồ nội thất đều mang màu sắc hoài cổ, trầm ấm.

Nếu chỉ sử dụng nội thất theo tông này, căn phòng rất dễ tạo cảm giác hơi tối và nặng. Tuy nhiên, gia chủ đã khéo léo "giải" bài toán đó bằng hàng loạt mảng xanh trải từ khu vực cạnh sofa tới cửa ban công.

Các loại cây lá lớn được đặt xen kẽ bên cạnh những chậu cây nhỏ, tạo nhiều tầng cao thấp khác nhau. Nhờ vậy, cây xanh không đứng riêng lẻ mà gần như hòa vào tổng thể nội thất.

Một tấm thảm lớn được trải phía trước sofa thay cho cách bố trí bàn trà cồng kềnh. Khi cần, gia chủ chỉ đặt thêm một chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Khoảng trống còn lại giúp căn phòng linh hoạt hơn, đồng thời thuận tiện đưa một số chậu cây lớn từ ban công vào trong nhà.

Những chậu phong lữ hoặc thiên điểu có thể được di chuyển tùy theo ánh sáng trong ngày. Cách làm này vừa thay đổi diện mạo phòng khách, vừa giúp cây có điều kiện ánh sáng và thông gió tốt hơn.

Ánh sáng trong phòng chủ yếu là ánh sáng vàng ấm. Kết hợp với màu xanh của lá cây, căn phòng vì thế không quá lạnh cũng không quá tối, mà tạo cảm giác giống một căn nhà nghỉ dưỡng nhỏ.

Vòm ban công trở thành "vùng chuyển tiếp xanh" giữa trong nhà và ngoài trời

Một trong những chi tiết đáng học hỏi nhất trong căn nhà là khu vực cửa nối giữa phòng khách và ban công.

Thay vì để lối chuyển tiếp này hoàn toàn trống, gia chủ bố trí một chiếc kệ thấp cạnh sofa để đặt sách, đồ trang trí và những chậu cây nhỏ. Các tán lá từ đây lan sang khu vực ghế ngồi, tạo thành một lớp "rèm xanh" tự nhiên.

Cách bố trí này có hai ưu điểm. Thứ nhất, nó giúp che bớt phần hông của sofa mà không cần dùng vách ngăn. Thứ hai, cây xanh vẫn giữ được sự thông thoáng, không khiến căn phòng bị chia nhỏ.

Vào buổi chiều, ánh nắng xuyên qua các tầng lá rồi đổ bóng vào phòng khách. Hiệu ứng ánh sáng này khiến không gian thay đổi liên tục theo từng thời điểm trong ngày, điều mà những món đồ trang trí cố định khó có thể tạo ra.

Gia chủ thậm chí còn tận dụng cả phần tường bên cạnh vòm cửa để treo dương xỉ. Những tán lá rủ xuống tạo cảm giác giống một bức tranh sống, đồng thời giúp bức tường trắng bớt đơn điệu.

Tuy nhiên, kiểu trang trí này cũng cần lưu ý đến độ ẩm. Các loại dương xỉ thường cần phun sương hoặc tưới thường xuyên, vì vậy nếu treo sát tường, gia chủ phải hạn chế để nước bắn trực tiếp lên bề mặt nhằm tránh tình trạng ẩm mốc lâu ngày.

Gần 100 chậu cây biến ban công thành khu vườn nhỏ

Nếu phòng khách gây ấn tượng bởi sự ấm cúng thì ban công mới thực sự là khu vực nổi bật nhất.

Tại đây, hàng chục chậu cây lớn nhỏ được bố trí dày đặc, tổng số được cho là gần 100 chậu. Thay vì đặt tất cả xuống sàn, gia chủ sử dụng nhiều tầng giá và kệ treo để tận dụng chiều cao.

Cách sắp xếp theo tầng đặc biệt phù hợp với ban công có diện tích không quá lớn. Những cây cao được đặt sát tường hoặc các góc, trong khi cây nhỏ bố trí trên giá. Nhờ đó, dù số lượng chậu nhiều, lối đi vẫn được giữ tương đối thoáng.

Ở giữa ban công là một hệ giá gắn tường có thể điều chỉnh vị trí các tầng. Những chậu cây nhỏ được xếp theo nhiều độ cao khác nhau, tạo cảm giác giống một mảng rừng thu nhỏ.

Ưu điểm của kiểu giá này là khả năng thay đổi bố cục khá dễ dàng. Khi cây phát triển lớn hơn hoặc muốn thay chậu, gia chủ chỉ cần điều chỉnh độ cao kệ thay vì phải thay toàn bộ hệ thống.

Màu trắng của giá cũng được lựa chọn để đồng bộ với tường và phong cách tổng thể căn nhà, nhờ vậy số lượng cây lớn nhưng không khiến ban công trở nên quá nặng nề.

Ngoài cây xanh, gia chủ vẫn đặt một bộ bàn ghế nhỏ để uống trà, đọc sách hoặc làm việc. Chính điều này biến ban công từ một nơi chỉ để "trồng cây" thành không gian sinh hoạt thực sự.

Nhiều cây nhưng không hy sinh công năng sinh hoạt

Một điểm đáng chú ý khác là gia chủ không biến toàn bộ ban công thành khu vực trưng bày cây.

Một phần diện tích vẫn được dành cho khu giặt giũ với máy giặt, bồn rửa và tủ lưu trữ. Đây là chi tiết nhỏ nhưng cho thấy cách bố trí khá thực tế.

Không ít người khi thiết kế ban công cây xanh thường ưu tiên thẩm mỹ quá mức, khiến khu vực giặt phơi bị thu hẹp hoặc bất tiện khi sử dụng. Trong căn nhà này, hai chức năng được phân chia tương đối rõ ràng: một bên dành cho cây và thư giãn, bên còn lại phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Nhờ vậy, cây xanh trở thành một phần của cuộc sống thay vì chiếm chỗ của cuộc sống.

Điều đáng học hỏi không phải là trồng thật nhiều cây

Điều khiến căn nhà này được yêu thích không đơn giản nằm ở con số gần 100 chậu cây. Nếu đưa một lượng cây tương tự vào một căn phòng nhỏ mà không tính toán ánh sáng, lối đi, độ ẩm và công chăm sóc, kết quả rất có thể sẽ là một không gian chật chội.

Điểm đáng học hỏi hơn nằm ở cách gia chủ phân tầng cây theo chiều cao, tận dụng tường và giá treo, giữ khoảng trống ở khu vực sinh hoạt và thường xuyên điều chỉnh vị trí cây theo điều kiện ánh sáng.

Nhờ đó, phòng khách mang phong cách cổ điển vốn khá trầm lại trở nên mềm mại hơn; ban công vốn chỉ là khu phụ lại trở thành nơi thư giãn đáng giá nhất trong nhà.

Không phải gia đình nào cũng cần hàng trăm chậu cây. Đôi khi chỉ cần vài cây có kích thước phù hợp, đặt đúng nơi có ánh sáng và chừa đủ khoảng thở cho không gian, căn nhà cũng có thể thay đổi đáng kể.

Căn nhà của cô gái Chiết Giang vì thế gây chú ý không chỉ bởi "ngập tràn cây xanh", mà còn bởi cảm giác rất rõ ràng khi nhìn vào: đây là một nơi được chăm chút để sống chậm, nghỉ ngơi và gần thiên nhiên hơn ngay giữa không gian đô thị.