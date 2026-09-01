David Beckham nghẹn ngào tri ân Messi sau màn chia tay lịch sử

Biểu tượng bóng đá Anh David Beckham vừa dành những lời tri ân sâu sắc đến huyền thoại Lionel Messi sau khi siêu sao người Argentina chính thức tuyên bố khép lại sự nghiệp quốc tế lẫy lừng. Chủ tịch câu lạc bộ Inter Miami khẳng định Messi đã mang đến món quà vô giá nhất cho quê hương và di sản của anh sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ.

Chia sẻ trên trang cá nhân, David Beckham viết:

"Đây là khoảnh khắc chúng ta nhìn lại và nhận ra bản thân đã may mắn đến nhường nào khi được chứng kiến sự vĩ đại của một cậu bé mang trong mình ước mơ lớn. Leo, cậu là niềm tự hào của gia đình, bạn bè và cả dân tộc. Cậu đã làm gương và truyền cảm hứng cho hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. Món quà tuyệt vời nhất cậu dành cho đất nước sẽ khiến di sản của cậu sống mãi".

Beckham tri ân Messi sau khi siêu sao của Argentina từ giã đội tuyển quốc gia (Ảnh: IGNV)

Sau 203 lần ra sân, 124 bàn thắng cùng hàng ngàn khoảnh khắc vô giá, Messi đã chính thức hạ màn sự nghiệp 20 năm cống hiến cho màu áo xanh-trắng. Trận chung kết FIFA World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha chính là lần xuất hiện cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Rời đấu trường quốc tế với tư cách nhà vô địch World Cup, chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử giải đấu và hai lần bước lên đỉnh vinh quang Copa America, Messi đã hoàn tất một hành trình trọn vẹn về mọi mặt.

Thông báo giải nghệ được đưa ra hơn một tháng sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026, và chỉ ít ngày sau sự ra đi của ông Jorge — cha của Messi. Trong tâm thư ban đầu được phác thảo hai ngày sau trận chung kết và hoàn tất sau tang lễ của cha, Messi bày tỏ sự tự hào cùng niềm thanh thản khi đưa ra quyết định lùi lại phía sau cho thế hệ kế cận.

"Đó là một quyết định vô cùng đau đớn, nhưng tôi hiểu đây là thời điểm thích hợp", Messi trải lòng.

"Tôi thề rằng mình đã luôn cống hiến tất cả, không chỉ trong những năm tháng chiến thắng gần đây mà ngay cả những khoảng thời gian khó khăn trước đó. Tôi ra đi trong bình yên khi biết rằng mình cùng các đồng đội đã mang lại những khoảnh khắc lịch sử. Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được làm người Argentina", Messi viết.

Siêu sao 39 tuổi khép lại sự nghiệp quốc tế với tư cách cầu thủ khoác áo nhiều nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá Argentina. Trải qua 6 kỳ World Cup liên tiếp từ 2006 đến 2026, anh đã ghi tổng cộng 21 bàn thắng bao gồm 8 pha lập công cùng 4 đường kiến tạo ngay tại kỳ World Cup 2026 ghi dấu ấn đậm nét trong kỷ nguyên hoàng kim với các chức vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024.