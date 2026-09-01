2 năm không bước vào căn hộ cho thuê, chủ nhà bất ngờ ngày trở lại: Số lượng bên trong lên tới hơn 20

Cảnh tượng khiến chủ nhà không nhận ra căn hộ của mình

Một chủ nhà họ Tống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mới đây gây chú ý sau khi chia sẻ câu chuyện xảy ra tại căn hộ mà ông đã giao cho một công ty quản lý cho thuê gần 2 năm.

Theo Golden Eye, căn hộ nằm tại khu dân cư Hanggang Shangtangfu, quận Củng Thự, rộng khoảng 89 m², gồm 3 phòng ngủ và đã hoàn thiện nội thất. Ông Tống cho biết ban đầu mua căn nhà để cha mẹ dưỡng già. Do cha mẹ chủ yếu sống ở quê, ít khi đến Hàng Châu nên cuối tháng 8/2024, ông giao nhà cho Hangzhou Zhongcai Housing Rental Co., Ltd. quản lý và cho thuê.

Mức tiền thuê cơ bản là 3.200 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương hơn 11 triệu đồng. Hợp đồng dự kiến kết thúc vào tháng 9/2026 và quy định căn hộ chỉ được tối đa 6 người cư trú.

Trong thời gian cho thuê, chủ nhà hầu như không trực tiếp quay lại. Đến khi hợp đồng sắp hết hạn, ông Tống quyết định không gia hạn và đến kiểm tra trước khi nhận bàn giao.

Ngay khi bước vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông gần như không nhận ra căn hộ của chính mình.

Theo lời ông Tống, các phòng đều có nhiều người sinh sống. Một người trong nhà cho biết tổng số người tại đây lên tới hơn 20. Mỗi phòng có khoảng 5 người, trong khi một số người trải đệm hoặc nằm trực tiếp trên sàn để ngủ.

Phòng khách và khu vực ăn uống cũng bị tận dụng. Chủ nhà cho biết giường, sofa, bàn ăn và nhiều món nội thất gần như bị che khuất bởi đồ đạc cùng chỗ ngủ của những người đang cư trú.

Điều khiến ông Tống lo lắng hơn là nhiều dây điện, dây sạc và thiết bị nằm rải rác trong nhà. Một số người còn hút thuốc bên trong. Do căn hộ sử dụng sàn gỗ và có đông người cùng sinh hoạt trong diện tích chưa tới 90 m², chủ nhà lo ngại nguy cơ mất an toàn và lập tức báo cảnh sát.

Theo Information Times, hợp đồng quản lý ghi rõ căn hộ chỉ được tối đa 6 người ở. Tuy nhiên, số người thực tế đã vượt xa mức này.

Sau sự việc, chủ nhà yêu cầu đơn vị quản lý làm rõ căn hộ đã được cho ai thuê và vì sao tình trạng này kéo dài mà không được phát hiện. Ông cũng cho rằng căn nhà không thể chỉ dọn dẹp rồi bàn giao, mà cần được kiểm tra và sửa chữa những phần hư hỏng trước khi nhận lại.

Đơn vị quản lý lên tiếng sau vụ việc

Về phía công ty quản lý, một người phụ trách họ Phàn cho biết khi ký hợp đồng, bên thuê nói sẽ sử dụng căn hộ làm ký túc xá nhân viên với 6 người. Sau khi nhà được cho thuê, phía quản lý không thường xuyên vào bên trong nên không biết số người thực tế đã tăng lên hơn 20.

Người này nói nếu biết ngay từ đầu căn hộ sẽ được sử dụng như vậy, công ty sẽ không đồng ý.

Đáng chú ý, khi phóng viên tìm tới địa chỉ đăng ký của công ty quản lý, tại thời điểm ghi nhận không có nhân viên làm việc ở đó.

Beike, đơn vị liên quan đến dịch vụ quản lý căn hộ, sau đó thừa nhận sự việc cho thấy cơ chế kiểm tra, giám sát nhà cho thuê còn thiếu sót.

Ngày 26/8, sau khi nhận phản ánh của ông Tống, phía quản lý đã bắt đầu thủ tục chấm dứt hợp đồng và yêu cầu những người đang ở trong căn hộ chuyển đi. Đơn vị này cho biết sẽ phối hợp với cảnh sát và cơ quan địa phương để xử lý.

Sau khi người thuê rời đi, căn hộ và nội thất sẽ được kiểm tra để xác định mức độ hư hỏng. Phía quản lý sẽ tiếp tục thương lượng với chủ nhà về phương án sửa chữa và bồi thường nếu có.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các đơn vị nhận quản lý nhà khi một căn hộ có thể bị sử dụng khác xa thỏa thuận trong thời gian dài mà chủ nhà không hề hay biết.

Theo Golden Eye, Information Times, Yahoo