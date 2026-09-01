Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ MC VTV xinh đẹp cưới cầu thủ nổi tiếng, mang thai con đầu lòng mà nhan sắc lên hương, góc nghiêng lại cực giống Khả Ngân

| | Lifestyle

Sau khi về chung một nhà với tiền vệ Phạm Đức Huy, MC Huyền Trang Mù Tạt báo tin vui khi mang thai con đầu lòng. Trong những hình ảnh mới, nữ MC gây chú ý với diện mạo nữ tính, rạng rỡ, vóc dáng vẫn gọn gàng, thần thái cuốn hút dù đang trong thai kỳ.

MC Huyền Trang Mù Tạt đang tận hưởng một chương mới trong cuộc sống khi vừa trở thành bà xã của cầu thủ Phạm Đức Huy, vừa chuẩn bị đón con đầu lòng. Trong loạt ảnh mới đây, nàng WAG khiến người hâm mộ chú ý ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên với hình ảnh dịu dàng giữa vườn hoa. Cô diện váy trắng dài, mái tóc nâu buông mềm mại, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng nhấn vào đôi mắt sắc nét. Thiết kế tối giản được tạo điểm nhấn bằng chi tiết hoa ánh kim trước ngực, kết hợp cùng vòng tay bản lớn giúp tổng thể thêm sang trọng.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, Huyền Trang vẫn nổi bật giữa không gian ngập tràn hoa. Khi ngồi giữa những khóm hoa nhiều màu sắc, cô giữ thần thái nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về ống kính. Ở một bức ảnh khác, nữ MC cầm trên tay một bông hồng, nở nụ cười tươi và khoe vẻ ngoài rạng rỡ. Bà xã Đức Huy được khen hợp mang bầu, nhan sắc lên hương dù đang trong thai kỳ vất vả. Một số dân mạng còn nhận xét góc nghiêng của MC Mù Tạt có nét giống nữ diễn viên Khả Ngân.

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Hình ảnh của Mù Tạt trong bộ ảnh mới cũng cho thấy phong cách thời trang ngày càng nữ tính hơn của nữ MC. Trước đây, Huyền Trang vốn được biết đến với hình ảnh trẻ trung, năng động và thường xuyên biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Cô từng gây chú ý với khả năng phối đồ đa dạng, từ những bộ suit cá tính đến các thiết kế váy nữ tính.

Điểm đáng chú ý là những hình ảnh này xuất hiện trong thời điểm cuộc sống riêng của Huyền Trang có nhiều thay đổi. Sau thời gian hẹn hò, cô và cầu thủ Phạm Đức Huy tổ chức lễ cưới vào tháng 3/2026. Chỉ vài tháng sau khi về chung một nhà, cặp đôi công khai tin vui chuẩn bị đón con đầu lòng. Cuối tháng 6, đúng dịp sinh nhật tuổi 33, Huyền Trang chia sẻ hình ảnh bên ông xã cùng tấm ảnh siêu âm thai nhi. Nữ MC viết lời cảm ơn em bé vì đã khiến tuổi mới của mình trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn, đồng thời hài hước nhắn rằng “bố Phạm Đức Huy” sắp hoàn thành KPI.

Trong những khoảnh khắc được cặp đôi chia sẻ, Huyền Trang và Đức Huy cùng diện mũ có chữ “MOM” và “DAD”, thay cho lời xác nhận cả hai đã chính thức bước vào hành trình làm bố mẹ. Những hình ảnh ấy cũng xuất hiện trong chuyến nghỉ dưỡng của cặp đôi bên bờ biển, tạo nên một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống hôn nhân.

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Dù đang mang thai con đầu lòng, Huyền Trang vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ. Trước đó, nữ MC từng chia sẻ rằng những tháng đầu thai kỳ không hoàn toàn dễ dàng khi cô bị nghén và sụt cân, xuống khoảng 43,5 kg. Cô hài hước nói em bé trong bụng “hơi quậy”.

Ở những bức ảnh đời thường, Mù Tạt không cố che giấu hành trình bầu bí mà thoải mái chia sẻ niềm hạnh phúc cùng ông xã. Hình ảnh Đức Huy đứng phía sau, vòng tay ôm vợ và cùng cô tạo hình trái tim trước bụng, trong khi Huyền Trang cầm ảnh siêu âm trên tay, nhận được nhiều sự chú ý bởi sự ngọt ngào của cặp đôi.

Huyền Trang tên đầy đủ là Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993 và quê Phú Thọ. Cô từng được biết đến rộng rãi qua các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 saoVì bạn ứng đáng. Ngoài công việc MC, Huyền Trang còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày, Mê cungBiệt dược đen.

Trong khi đó, Phạm Đức Huy là tiền vệ từng khoác áo U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam. Anh từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 và sau đó góp mặt trong đội hình vô địch AFF Cup. Hiện cầu thủ sinh năm 1995 thi đấu cho CLB Hà Nội.

Nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là "tổng tài Việt Nam", U45 chưa vợ khiến 1 nữ MC thốt lên: "Đẹp quá!"

Theo Tú Tú

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Nữ MC, MC VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay (1/9), Việt Nam có thêm 1 thành phố trực thuộc Trung ương: Là nơi Sun Group xây hệ sinh thái “Không – Thủy – Bộ” hơn 20.000 tỷ đồng, cực hút giới siêu giàu Ấn Độ

Từ hôm nay (1/9), Việt Nam có thêm 1 thành phố trực thuộc Trung ương: Là nơi Sun Group xây hệ sinh thái “Không – Thủy – Bộ” hơn 20.000 tỷ đồng, cực hút giới siêu giàu Ấn Độ Nổi bật

Món quà tân gia đặc biệt của Đình Bắc

Món quà tân gia đặc biệt của Đình Bắc Nổi bật

Đẳng cấp ca sĩ "sinh ra để nổi tiếng": Giật trọn tâm điểm sân bóng, 40.000 người cổ vũ hát theo từng chữ

Đẳng cấp ca sĩ "sinh ra để nổi tiếng": Giật trọn tâm điểm sân bóng, 40.000 người cổ vũ hát theo từng chữ

23:37 , 01/09/2026
Danh sách các điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9 trên cả nước: Check ngay để lên lịch đi xem

Danh sách các điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9 trên cả nước: Check ngay để lên lịch đi xem

23:16 , 01/09/2026
Căn nhà ở quê của vợ chồng Quế Ngọc Hải

Căn nhà ở quê của vợ chồng Quế Ngọc Hải

22:47 , 01/09/2026
iPhone 18 Pro Max lộ thay đổi thiết kế sau nhiều năm

iPhone 18 Pro Max lộ thay đổi thiết kế sau nhiều năm

22:35 , 01/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên