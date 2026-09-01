Nữ MC VTV xinh đẹp cưới cầu thủ nổi tiếng, mang thai con đầu lòng mà nhan sắc lên hương, góc nghiêng lại cực giống Khả Ngân

MC Huyền Trang Mù Tạt đang tận hưởng một chương mới trong cuộc sống khi vừa trở thành bà xã của cầu thủ Phạm Đức Huy, vừa chuẩn bị đón con đầu lòng. Trong loạt ảnh mới đây, nàng WAG khiến người hâm mộ chú ý ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên với hình ảnh dịu dàng giữa vườn hoa. Cô diện váy trắng dài, mái tóc nâu buông mềm mại, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng nhấn vào đôi mắt sắc nét. Thiết kế tối giản được tạo điểm nhấn bằng chi tiết hoa ánh kim trước ngực, kết hợp cùng vòng tay bản lớn giúp tổng thể thêm sang trọng.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, Huyền Trang vẫn nổi bật giữa không gian ngập tràn hoa. Khi ngồi giữa những khóm hoa nhiều màu sắc, cô giữ thần thái nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về ống kính. Ở một bức ảnh khác, nữ MC cầm trên tay một bông hồng, nở nụ cười tươi và khoe vẻ ngoài rạng rỡ. Bà xã Đức Huy được khen hợp mang bầu, nhan sắc lên hương dù đang trong thai kỳ vất vả. Một số dân mạng còn nhận xét góc nghiêng của MC Mù Tạt có nét giống nữ diễn viên Khả Ngân.

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Hình ảnh của Mù Tạt trong bộ ảnh mới cũng cho thấy phong cách thời trang ngày càng nữ tính hơn của nữ MC. Trước đây, Huyền Trang vốn được biết đến với hình ảnh trẻ trung, năng động và thường xuyên biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Cô từng gây chú ý với khả năng phối đồ đa dạng, từ những bộ suit cá tính đến các thiết kế váy nữ tính.

Điểm đáng chú ý là những hình ảnh này xuất hiện trong thời điểm cuộc sống riêng của Huyền Trang có nhiều thay đổi. Sau thời gian hẹn hò, cô và cầu thủ Phạm Đức Huy tổ chức lễ cưới vào tháng 3/2026. Chỉ vài tháng sau khi về chung một nhà, cặp đôi công khai tin vui chuẩn bị đón con đầu lòng. Cuối tháng 6, đúng dịp sinh nhật tuổi 33, Huyền Trang chia sẻ hình ảnh bên ông xã cùng tấm ảnh siêu âm thai nhi. Nữ MC viết lời cảm ơn em bé vì đã khiến tuổi mới của mình trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn, đồng thời hài hước nhắn rằng “bố Phạm Đức Huy” sắp hoàn thành KPI.

Trong những khoảnh khắc được cặp đôi chia sẻ, Huyền Trang và Đức Huy cùng diện mũ có chữ “MOM” và “DAD”, thay cho lời xác nhận cả hai đã chính thức bước vào hành trình làm bố mẹ. Những hình ảnh ấy cũng xuất hiện trong chuyến nghỉ dưỡng của cặp đôi bên bờ biển, tạo nên một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống hôn nhân.

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Dù đang mang thai con đầu lòng, Huyền Trang vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ. Trước đó, nữ MC từng chia sẻ rằng những tháng đầu thai kỳ không hoàn toàn dễ dàng khi cô bị nghén và sụt cân, xuống khoảng 43,5 kg. Cô hài hước nói em bé trong bụng “hơi quậy”.

Ở những bức ảnh đời thường, Mù Tạt không cố che giấu hành trình bầu bí mà thoải mái chia sẻ niềm hạnh phúc cùng ông xã. Hình ảnh Đức Huy đứng phía sau, vòng tay ôm vợ và cùng cô tạo hình trái tim trước bụng, trong khi Huyền Trang cầm ảnh siêu âm trên tay, nhận được nhiều sự chú ý bởi sự ngọt ngào của cặp đôi.

Huyền Trang tên đầy đủ là Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993 và quê Phú Thọ. Cô từng được biết đến rộng rãi qua các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao và Vì bạn ứng đáng. Ngoài công việc MC, Huyền Trang còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày, Mê cung và Biệt dược đen.

Trong khi đó, Phạm Đức Huy là tiền vệ từng khoác áo U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam. Anh từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 và sau đó góp mặt trong đội hình vô địch AFF Cup. Hiện cầu thủ sinh năm 1995 thi đấu cho CLB Hà Nội.