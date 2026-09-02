Căn nhà view Hồ Tây của Tun Phạm: Bạn nhắc giá 50 tỷ, chủ nhân không phủ nhận

Tun Phạm là một trong những TikToker quen mặt với khán giả trẻ, không chỉ gây chú ý bởi những nội dung hài hước, gần gũi mà còn từng khiến dân tình tò mò về cuộc sống phía sau ống kính. Mới đây, không gian sống của nam TikToker tiếp tục nhận được sự quan tâm khi một đoạn clip ghi lại chuyến thăm nhà Tun Phạm hé lộ nhiều góc đặc biệt trong căn hộ cao cấp có view nhìn thẳng ra Hồ Tây.

Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện, người bạn của Tun Phạm có nhắc tới con số 50 tỷ đồng khi nói về giá trị căn nhà. Nam TikToker không lên tiếng phủ nhận con số này, khiến thông tin về cơ ngơi có giá trị hàng chục tỷ đồng càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đây vẫn là con số được đề cập trong clip, không phải thông tin được Tun Phạm chính thức xác nhận về giá trị căn hộ.

Nam TikToker cho biết căn nhà không được thiết kế theo một phong cách cố định. Thay vào đó, anh lựa chọn cách pha trộn nhiều chất liệu và tinh thần khác nhau: có một chút châu Âu, hơi hướng cổ điển nhưng đồng thời vẫn mang nét hiện đại. Chính sự kết hợp này tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa có dấu ấn cá nhân.

Ngay từ khu vực sảnh, căn hộ của Tun Phạm đã cho thấy sự đầu tư khá chỉn chu. Khu vực sử dụng của gia đình có tới 2 thang máy riêng, tạo sự thuận tiện và riêng tư trong quá trình sinh hoạt. Một chi tiết khác cũng gây chú ý là bức tranh được treo ngay tại sảnh. Theo chia sẻ của Tun Phạm, tác phẩm này được đặt riêng từ một họa sĩ, trở thành điểm nhấn nghệ thuật ngay khi bước vào không gian sống.

Không gian gây ấn tượng mạnh nhất trong căn hộ là phòng khách rộng với bộ sofa lớn. Khu vực này được bao phủ bởi hệ thống cửa kính, mở ra tầm nhìn rộng hướng thẳng Hồ Tây. Với lợi thế vị trí, phòng khách không chỉ có ánh sáng tự nhiên mà còn trở thành một "góc ngắm cảnh" đặc biệt của gia đình. Tun Phạm chia sẻ vào những dịp lễ, từ nhà có thể nhìn thấy những màn bắn pháo hoa từ phía Hồ Tây và khu vực xung quanh.

Không gian vì thế vừa mang tính sinh hoạt, vừa giống một nơi để cả gia đình tận hưởng khung cảnh bên ngoài mà không cần bước ra khỏi nhà.

Giữa một căn hộ được đầu tư nhiều cho công năng và thẩm mỹ, Tun Phạm cho biết gian thờ mới là khu vực quan trọng nhất đối với gia đình. Không gian này được bài trí chỉn chu, cẩn thận để phục vụ việc thờ cúng gia tiên. Đây cũng là một trong những điểm cho thấy cách Tun Phạm xây dựng ngôi nhà không đơn thuần xoay quanh yếu tố đẹp mắt mà còn đặt nhu cầu sinh hoạt và những giá trị gia đình vào thiết kế.

Một trong những chi tiết thú vị nhất trong căn hộ nằm ở cách xử lý không gian lưu trữ. Thay vì để các cánh cửa phòng lộ rõ, căn nhà được bố trí những hệ tủ lớn chạy liền mạch. Một số cánh cửa được thiết kế ẩn trong hệ tủ, đến mức người ngoài khi mới bước vào có thể không nhận ra phía sau những cánh tủ này lại là một căn phòng.

Cách thiết kế này vừa tạo cảm giác gọn gàng, liền mạch cho không gian, vừa tận dụng tối đa diện tích của căn hộ. Những hệ tủ lớn cũng giúp gia đình có thêm không gian lưu trữ mà không khiến tổng thể trở nên rối mắt.

Ngay cả khu vực logia dành cho việc giặt và phơi quần áo cũng được tính toán khá kỹ. Không gian này được thiết kế để phục vụ đúng công năng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, không làm ảnh hưởng đến diện mạo chung của căn hộ.

Ban đầu căn hộ có 4 phòng ngủ, nhưng gia đình Tun Phạm đã đập thông để tổ chức lại thành 3 phòng ngủ, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế. Đáng chú ý, các phòng ngủ đều được bố trí phòng tắm riêng và có tầm nhìn hướng Hồ Tây. Đây là một trong những lợi thế lớn của căn hộ khi gần như các không gian sinh hoạt riêng tư cũng có thể tận hưởng cảnh quan bên ngoài.

Trong đó, phòng ngủ master dành cho bố mẹ Tun Phạm sở hữu diện tích lớn hơn, được bố trí rộng rãi và có tầm nhìn được nam TikToker đánh giá rất cao. Không gian này được thiết kế theo hướng thoải mái, ưu tiên sự riêng tư và nghỉ ngơi.