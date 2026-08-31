Ninh Dương Lan Ngọc đã có 15 năm hoạt động trong làng giải trí. Không chỉ ghi dấu qua lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, nữ diễn viên còn để lại nhiều ấn tượng khi tham gia loạt gameshow đình đám và xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn. Bên cạnh đó, Lan Ngọc cũng được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ có khả năng kinh doanh đáng chú ý của showbiz Việt, sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Một trong những cơ ngơi nổi bật của cô là căn biệt thự bề thế đang sinh sống cùng gia đình.

Biệt thự của Lan Ngọc có 4 tầng, tọa lạc tại vị trí đắc địa với 2 mặt tiền ở TP.HCM. Căn nhà có tổng diện tích khoảng 210m², trong đó diện tích xây dựng khoảng 140m², phần còn lại được dành cho sân vườn rộng rãi, thoáng mát. Công trình nổi bật với gam màu trắng - xám chủ đạo, bên ngoài được bao quanh bởi hàng rào và cây xanh, vừa đảm bảo sự riêng tư vừa tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Căn nhà của Ninh Dương Lan Ngọc có vị trí đắt địa, đường phía trước rộng lớn

Lan Ngọc dành khá nhiều không gian cho việc trồng cây xanh quanh nhà

Tầng 1 là khu vực gây ấn tượng đầu tiên khi bước vào biệt thự của Lan Ngọc. Nữ diễn viên sử dụng hệ cửa kính lớn màu đen chạy dài, vừa tạo cảm giác hiện đại vừa giúp không gian bên trong luôn ngập ánh sáng tự nhiên. Cô cũng thường xuyên decor lại khu vực này để mỗi lần đón khách, căn nhà lại có thêm điểm nhấn. Đi sâu vào bên trong là phòng khách được thiết kế theo phong cách sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Lan Ngọc dành trọn tầng 1 cho phòng khách, phòng bếp và phòng ăn, kết hợp màu trắng cùng tông nâu ấm của gỗ.

Thiết kế phòng khách hiện đại, sang trọng của Ninh Dương Lan Ngọc

Cô bày trí bộ sofa lớn đủ vị trí cho các thành viên trong gia đình khi tụ họp

Gian bếp rộng rãi, thông với phòng khách để các thành viên dễ dành kết nối

Nhà của Lan Ngọc sẽ trang trí theo mùa lễ hội

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn đầu tư cả thang máy lẫn cầu thang bộ để việc di chuyển trong căn nhà 4 tầng thuận tiện hơn. Cầu thang bộ sử dụng kính tối màu, phía dưới mỗi bậc được lắp đèn. Khi lên đèn vào buổi tối, khu vực này lập tức trở thành một góc cực “ăn ảnh” trong biệt thự. Từ tầng 2 trở lên là không gian riêng tư của gia đình. Lan Ngọc bố trí nhiều phòng ngủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thành viên cũng như dành cho khách đến chơi. Dù diện tích rộng rãi, các phòng vẫn đi theo phong cách tối giản, không nhồi nhét quá nhiều đồ đạc, ưu tiên sự thoải mái và gọn gàng.

Không gian phòng ngủ khá gọn gàng, tối giản

Căn biệt thự 4 tầng có cả thang máy bên trong

Không chỉ gây chú ý bởi cơ ngơi hoành tráng, cuộc sống hiện tại của Lan Ngọc cũng khiến dân mạng quan tâm. Nếu trước đây hình ảnh nữ diễn viên thường gắn với vẻ nhẹ nhàng, nữ tính thì thời gian gần đây, cô ngày càng ghi điểm bởi diện mạo gợi cảm, tràn đầy năng lượng. Trên mạng xã hội, Lan Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi chơi, làm việc hay tụ tập cùng bạn bè.

Đáng chú ý hơn cả là những bó hoa liên tục xuất hiện trên trang cá nhân của nữ diễn viên. Không ít lần, Lan Ngọc đăng tải hình ảnh những bó hoa lớn nhỏ kèm trạng thái vui vẻ, đôi khi đầy ẩn ý. Dù không tiết lộ người tặng, tần suất xuất hiện dày đặc của những món quà này vẫn khiến netizen không khỏi tò mò, đặt câu hỏi liệu nữ diễn viên có đang tận hưởng một giai đoạn đặc biệt trong chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, từ trước đến nay, Lan Ngọc vẫn giữ cách chia sẻ khá kín kẽ về đời tư. Cô không công khai nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận những đồn đoán, chỉ nhẹ nhàng để mọi thứ ở mức gợi mở. Chính sự nửa kín nửa mở này càng khiến khán giả tò mò về chuyện tình cảm của nữ diễn viên. Ở tuổi hiện tại, hành trình của Ninh Dương Lan Ngọc dường như không còn quá ồn ào nhưng lại cho thấy sự ổn định. Từ sự nghiệp, tài sản đến cuộc sống riêng, nữ diễn viên đang tận hưởng một nhịp sống bình yên, chủ động và đầy năng lượng theo cách của riêng mình.

Ninh Dương Lan Ngọc tích luỹ tài sản khủng sau nhiều năm làm nghề

Ảnh: FBNV