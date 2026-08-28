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Hết kiên nhẫn với Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu

| | Lifestyle

Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu đang khiến MXH náo loạn.

Dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3 đang từng bước công bố những cái tên đầu tiên trong dàn diễn viên. Ban đầu, ê-kíp khiến khán giả tò mò khi hé lộ bộ đôi Kỳ Duyên Steven Nguyễn và sau đó, hai gương mặt tiếp theo lộ diện tạo hình nhân vật chính là NSND Lê Khanh và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Tuy nhiên, ngay khi hai cái tên này vừa được công bố, một làn sóng tranh luận dữ dội đã bùng nổ ngay dưới các bài đăng của đoàn phim.

Hết kiên nhẫn với Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu- Ảnh 1.

Ảnh: NSX

Cụ thể, dưới các bài viết giới thiệu tạo hình của nghệ sĩ Lê Khanh và Bùi Quỳnh Hoa, thay vì tập trung thảo luận về nhân vật mới, phần bình luận lại ngập tràn những câu hỏi không liên quan như: "Lan Ngọc đâu?", "Chi Pu đâu?", "Kiểu mãi không chịu ra ấy nhỉ?"... Sự việc nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai luồng ý kiến của cư dân mạng.
Hết kiên nhẫn với Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu- Ảnh 2.

Ảnh: TikTok

Hết kiên nhẫn với Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu- Ảnh 3.

Ảnh: Threads

Cuộc tranh cãi này bắt nguồn từ việc khán giả đã phải đợi chờ tạo hình chính thức của Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu quá lâu. Cả hai đều là những ngôi sao sở hữu sức hút truyền thông thuộc hàng top hiện nay, đồng thời cũng là hai nhân vật được mong đợi nhất nhì trong phim. Sau thời gian dài Lan Ngọc và Chi Pu ít xuất hiện trên màn ảnh rộng, sự tái hợp lần này khiến người hâm mộ vô cùng sốt ruột. Vì chờ mãi mà không thấy được công bố tạo hình, khán giả dần mất đi sự kiên nhẫn và liên tục để lại bình luận thúc giục đoàn phim.
Hết kiên nhẫn với Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu- Ảnh 4.

Lan Ngọc và Chi Pu khiến khán giả mất kiên nhẫn vì quá lâu không có tạo hình nhân vật. (Ảnh: Google)

Tuy nhiên, hành động này cũng vấp phản ứng trái chiều từ nhiều khán giả khác. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng việc liên tục "réo tên" người khác dưới bài đăng thông báo của một diễn viên khác là hành động vô cùng thiếu lịch sự.


Sự nôn nóng của netizen cũng dễ thông cảm vì trước đó, một vài hình ảnh hậu trường được cho là tạo hình của Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc từng bị rò rỉ ra ngoài. Dù chỉ là những bức ảnh chụp lén chất lượng thấp, nhan sắc "phát sáng" và visual cực bén của hai mỹ nhân đã ngay lập tức làm dậy sóng mạng xã hội, đẩy kỳ vọng của công chúng lên mức cao nhất.


Hết kiên nhẫn với Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu- Ảnh 5.

Ảnh: TikTok

Hết kiên nhẫn với Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu- Ảnh 6.

Ảnh: Threads

Về bộ phim, Chị Chị Em Em 3 xoay quanh câu chuyện kịch tính về mối quan hệ phức tạp, đầy mưu mô giữa các nhân vật. Phim khắc họa rõ nét nội tâm và diễn biến tâm lý của một cuộc tình tay năm đầy sóng gió giữa các nhân vật Văn Tài - Thị Mầu - Thị Liễu - Văn Cường - Thị Nương. Trong đó, Steven Nguyễn vào vai nam chính, Kỳ Duyên là nhân vật đối đầu trực tiếp, còn hai vai diễn nặng ký Thị Liễu và Thị Nương được dự đoán sẽ do Lan Ngọc và Chi Pu đảm nhận.

Theo Mộng Zu

Đời sống pháp luật

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