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Ông hoàng nhạc Việt nhận bằng khen: "Bữa giờ nhận mấy cái rồi nhưng toàn giấu thôi!"

| | Lifestyle

Vợ cũ của "ông hoàng nhạc Việt cũng để lại lời chúc mừng dưới status của chồng cũ.

Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ hình ảnh bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của khán giả. Nam ca sĩ còn hài hước viết: "Bữa giờ nhận mấy cái rồi nhưng toàn giấu thôi!".

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Một số khán giả bày tỏ: "Ông hoàng nhạc Việt cũng là ông Hoàng làm từ thiện. Cảm ơn ông hoàng thật nhiều"; "Quá xứng đáng đại ka ơi, còn nhiều việc đại ka làm âm thầm đáng khen nhiều nữa ạ"; "Rất tuyệt vời ạ"...

Đáng chú ý, vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng - bầu show Liên Phạm cũng để lại lời chúc: "Chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng nhé... Cứ góp sức công đức là vui rồi".

Bằng khen của Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng nhiều năm qua thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng các chương trình cộng đồng. Nam ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh trong các chuyến thiện nguyện trên trang cá nhân.

Với hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ có lượng khán giả lớn tại Việt Nam. Anh được công chúng gọi với biệt danh "ông hoàng nhạc Việt", gắn với nhiều sản phẩm âm nhạc và các chương trình biểu diễn trong nhiều năm qua.

"Ông hoàng nhạc Việt" một thời bán thêm cà phê ở đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM

Theo A Ly

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