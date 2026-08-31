Đường đua phim lễ 2/9 kỳ lạ: Bom tấn trăm tỷ thất thế trước phim ngoại, bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Nếu mùa lễ 2/9 năm 2024, nhóm phim Việt từng chiếm ưu thế với cuộc cạnh tranh sôi động giữa Làm Giàu Với Ma, Hai Muối và Ma Da. Năm 2025 gần như trở thành sân khấu riêng của Mưa Đỏ khi tác phẩm liên tục phá kỷ lục thì thì phòng vé dịp Quốc khánh năm nay lại đi theo một kịch bản khác.

Theo bảng xếp hạng doanh thu trong ngày 31/8 tính đến 15h của Box Office, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đứng đầu với hơn 6 tỷ đồng, bỏ xa Quý Tử Vượt giàu ở vị trí thứ 2 với hơn 3 tỷ đồng và Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy ở vị trí thứ ba với 2 tỷ đồng. Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh xếp thứ năm với 1,6 tỷ đồng. Nhìn vào những con số này, có thể thấy đây không phải một mùa lễ mà phòng vé Việt dễ đoán theo công thức thông thường.

Ảnh: Box Office

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là cái tên khó bị xô đổ

Bộ phim của Huỳnh Lập đã bước sang tuần chiếu thứ 3 khi hai đối thủ trực tiếp là Quý Tử Vượt Giàu và Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh mới chính thức nhập cuộc. Thông thường, khi những phim mới đồng loạt ra rạp đúng dịp lễ, tác phẩm đã chiếu lâu sẽ phải nhường bớt sự chú ý và suất chiếu. Nhưng thực tế lại ngược lại. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu vẫn dẫn đầu doanh thu trong ngày và duy trì khoảng cách khá xa với nhóm phía sau. Doanh thu tổng của phim nghi nhận đến hiện tại là 144 tỷ đồng.

Ảnh: NSX

Có thể nói, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là phim được "hưởng lợi" nhất năm nay. Thay vì chờ đến sát kỳ nghỉ 2/9 mới ra mắt, ê-kíp chủ động đưa phim ra rạp sớm, qua đó có thêm thời gian tích lũy doanh thu, suất chiếu và quan trọng hơn là hiệu ứng truyền miệng. Khi hai phim Việt mới chiếu không tạo được cú bứt phá như kỳ vọng, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu tiếp tục có thêm đất diễn tại phòng vé.

Tất nhiên, nói Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đứng top 1 xuyên suốt thì không hoàn toàn chính xác. Có thời điểm Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy tạo cú lội ngược dòng và đẩy phim xuống vị trí thứ 2 theo doanh thu ngày. Nhưng xét trên tổng thể chặng đua, tác phẩm của Huỳnh Lập vẫn giữ vị thế ổn định nhất và tạo khoảng cách đáng kể với nhóm phim Việt mới ra mắt. Sự thống trị tuyệt đối của một bộ đã chiếu dài ngày cho thấy hai khía cạnh: Một mặt, dòng phim hài hước, gia đình và có yếu tố chiến tranh vẫn là lựa chọn an toàn cho số đông - nhất là trong dịp mà lòng yêu nước được dâng lên cao nhất; mặt khác cho thấy tổng lực cầu thị trường năm nay đã hạ nhiệt, không còn những cú bùng nổ như thời Mưa Đỏ năm ngoái.

Ảnh: NSX

Harry Potter "25 tuổi" vẫn đủ sức chen vào đường đua phim mới

Bất ngờ tiếp nối bất ngờ với Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Đây không phải phim mới. Tác phẩm đã ra mắt từ năm 2001 và trở lại rạp sau 25 năm. Thế nhưng ngay trong mùa lễ vốn đang tập trung hàng loạt phim mới, một bộ phim đã phát hành lần đầu tiên cách đây một phần tư thế kỷ lại có thể leo lên top 3 doanh thu trong ngày, thậm chí có thời điểm đứng top 1.

Phim chỉ có 733 suất chiếu nhưng bán tới 11.080 vé, chứng minh tỷ lệ lấp đầy ghế rạp ở mức cực kỳ cao. Sự thành công này phản ánh sức mạnh của văn hóa đại chúng và tệp khán giả trung thành sẵn sàng chi tiền tìm lại ký ức tuổi thơ. Đồng thời, nó gián tiếp phơi bày sự yếu thế của dàn phim mới năm nay. Khi các lựa chọn mới ra rạp không đủ sức hấp dẫn, khán giả thà chọn xem lại một giá trị cũ mang tính bảo chứng cao còn hơn đặt cược vào những tác phẩm mới.

Ảnh: CGV

Chikawa: Bí Mật Đảo Người Cá - một bộ phim hoạt hình của Nhật cũng nằm trong top 4 và Shin Cậu bé Bút Chì: Kỳ Kỳ Quá Quá Kỳ Nghỉ Yêu Quái Của Tớ cũng bám sát theo sau với top 6, cọ xát cực mạnh với các phim Việt khác.

Mặt khác, tâm điêm chú ý cũng đang đổ dồn về HOPE (Vùng Tử Địa) - siêu bom tấn viễn tưởng có kinh phí đầu tư thuộc hàng đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc lên tới gần 1.000 tỷ đồng (hơn 50 tỷ won). Trước khi đổ bộ rạp Việt với các suất chiếu sớm vào đầu tháng 9, tác phẩm của đạo diễn Na Hong Jin đã liên tục càn quét phòng vé quê nhà và thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu: sở hữu lượng đặt vé trước (pre-sales) cao nhất lịch sử, lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất năm khi thu hút hơn 333.000 khán giả ngay ngày đầu ra rạp, và nhanh chóng vượt mốc 4 triệu vé để lọt vào top những phim ăn khách nhất năm 2026.

Ảnh: Soompi

Với việc quy tụ dàn sao hạng S như Hwang Jung Min, Jo In Sung, Jung Ho Yeon cùng tài tử Hollywood Michael Fassbender, HOPE được dự đoán sẽ làm nên chuyện khi ra rạp vào ngày 1/9 tới, khả năng cũng làm cục diện phòng vé thay đổi.

Vị trí bất ngờ từ Quý Tử Vượt Giàu - Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

Một diễn biến khác cũng khó đoán là vị trí của Quý Tử Vượt Giàu. Trong bộ ba phim Việt của mùa lễ năm nay, tác phẩm của Nguyễn Quang Dũng có lẽ là bộ phim sở hữu mức độ kỳ vọng trước khi ra mắt khiêm tốn hơn do độ phủ truyền thông mờ nhạt và lượng thảo luận kém nhiệt. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã tạo được hiệu ứng từ trước đó, còn Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được chú ý nhờ quy mô sản xuất lớn, màu sắc huyền sử và dàn diễn viên đình đám. Quý Tử Vượt Giàu lại chọn một công thức quen thuộc hơn: phim gia đình, hài và remake. Chính vì vậy, trước khi ra rạp, đây không phải cái tên được xem là “ngựa chiến” nổi bật.

Ảnh: NSX

Thế nhưng, phim lại đang đứng thứ 2, vượt qua Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh với 3 tỷ đồng doanh thu trong ngày. Chính tâm lý "kỳ vọng thấp" từ ban đầu lại trở thành lợi thế lớn. Đáp ứng vừa vặn, chỉn chu câu chuyện gia đình được Việt hóa tốt, tạo hiệu ứng tích cực đã giúp phim bứt phá. Có thể thấy mức độ được bàn luận trước khi ra mắt và thứ hạng thực tế lại không hoàn toàn đi cùng nhau.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh không chỉ đang gặp khó ở phòng vé mà còn trở thành một trường hợp đặc biệt về cách một bộ phim được vận hành sau khi đã chính thức ra rạp. Phim khởi chiếu toàn quốc ngày 28/8 với bản dựng dài 155 phút. Sau những phản hồi đầu tiên của khán giả, ê-kíp quyết định chỉnh sửa và rút xuống còn 135 phút, bản mới bắt đầu được thay thế tại các rạp từ chiều 30/8. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng đạo diễn dựng Hàm Trần đã phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện phiên bản mới và xin duyệt lại.

Ảnh: NSX

Đây là một động thái cực kỳ hiếm gặp ở điện ảnh Việt, bởi thông thường khi phim đã phát hành, bản dựng được xem như phiên bản hoàn chỉnh và việc thay đổi toàn bộ cấu trúc sau đó gần như không xảy ra. Đó là chưa kể Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh vốn được kỳ vọng khá lớn trước khi ra mắt. Dự án có kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, quy tụ nhiều tên tuổi như Tuấn Trần, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long..., song kết quả phòng vé hiện tại lại chưa tương xứng với kỳ vọng ban đầu.

Một mùa lễ “không có công thức”

Nhìn lại ba mùa Quốc khánh, sự khác biệt càng rõ. Năm 2024, ba phim Việt từng cùng chiếm top đầu. Năm 2025, Mưa Đỏ trở thành tâm điểm tuyệt đối, liên tục phá kỷ lục và tạo ra một trong những mùa phim 2/9 đáng nhớ nhất của phòng vé Việt. Năm 2026, thế trận lại phân mảnh, chia đều cho cả phim Việt lẫn ngoại, cái tên được kỳ vọng bùng nổ nhất thì đang đứng ở thế chênh vênh. Những điều này khiến mùa phim 2/9 năm nay kỳ lạ không phải vì doanh thu thấp hay cao mà bởi cách khán giả phân bổ sự chú ý không đi theo những dự đoán quen thuộc.

Ảnh: NSX

So với không khí bùng nổ của các mùa lễ trước, đường đua phim lễ 2/9 năm nay cũng mang đến một nhịp điệu chậm rãi nhưng thực tế hơn. Thị hiếu của khán giả Việt ngày càng rõ ràng: họ không còn dễ bị thu hút bởi những yếu tố bề nổi như kỹ xảo hay các chiến dịch truyền thông rầm rộ mà quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm cảm xúc thực tế khi ngồi trong phòng chiếu. Và khi kỳ nghỉ lễ chính thức bước vào những ngày cao điểm, cục diện vẫn còn khả năng thay đổi. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đang có lợi thế quá lớn, Harry Potter vẫn còn sức hút từ thương hiệu, Quý Tử Vượt Giàu đang cho thấy khả năng bám đuổi, còn Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh vẫn có một “quân bài” mới là bản dựng 135 phút.



