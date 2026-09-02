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6 thứ trong bếp có thể chứa vi khuẩn Salmonella: Có loại nằm ngay trên kệ gia vị

| | Sống

Salmonella là một nhóm vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh lý đường tiêu hóa. Salmonella có thể xuất hiện trong nhiều thực phẩm ít ai ngờ tới.

Nhắc đến Salmonella, nhiều người thường nghĩ ngay tới trứng sống hoặc thịt gia cầm chưa chín kỹ. Tuy nhiên, loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm này có thể xuất hiện ở phạm vi rộng hơn nhiều, trong đó có những thứ rất quen thuộc trong gian bếp.

Theo tờ Express, Salmonella có thể gây tiêu chảy, đau quặn bụng, đôi khi kèm nôn và sốt. Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 12-72 giờ sau khi nhiễm và kéo dài khoảng 4-7 ngày.

Phần lớn người bệnh có thể tự hồi phục, nhưng ở một số trường hợp, đặc biệt với nhóm dễ tổn thương, nhiễm khuẩn có thể tiến triển nặng hơn. Dưới đây là 6 thứ ít ngờ tới có thể liên quan đến nguy cơ nhiễm Salmonella.

1. Bột mì sống chưa qua xử lý nhiệt

6 thứ trong bếp có thể chứa vi khuẩn Salmonella: Có loại nằm ngay trên kệ gia vị- Ảnh 1.

Bột mì sống không phải thực phẩm đã được xử lý để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn (Ảnh: Getty)

Nếm thử một chút bột bánh quy, bột pizza hay hỗn hợp làm bánh trước khi nướng là thói quen của khá nhiều người. Tuy nhiên, bột mì sống không phải thực phẩm đã được xử lý để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn.

Ngũ cốc được thu hoạch ngoài đồng rồi xay thành bột, trong quá trình đó không nhất thiết trải qua bước xử lý nhiệt đủ để loại bỏ mầm bệnh. Vì vậy, bột sống vẫn có khả năng mang vi khuẩn có hại.

Tốt nhất không nên ăn bột nhào hoặc hỗn hợp bánh sống, trừ khi sản phẩm được ghi rõ là có thể ăn ngay.

2. Rau củ, trái cây tươi bị nhiễm bẩn trong quá trình trồng hoặc sơ chế

Thực phẩm tươi cũng không hoàn toàn nằm ngoài nguy cơ. Rau củ, trái cây có thể tiếp xúc với nguồn nước nhiễm Salmonella trong quá trình tưới hoặc xử lý sau thu hoạch. Một nguy cơ khác lại đến ngay trong căn bếp: nước từ thịt hoặc gia cầm sống có thể dây sang salad, rau sống hay những thực phẩm không được nấu lại trước khi ăn.

Vì vậy, việc tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm ăn ngay là đặc biệt quan trọng khi sơ chế.

3. Chocolate bị nhiễm khuẩn từ nguyên liệu hoặc khâu sản xuất

Chocolate không phải thực phẩm thường được nhắc đến khi nói về Salmonella, nhưng sự nhiễm khuẩn vẫn có thể xảy ra. Đặc điểm nhiều chất béo và ít nước của chocolate có thể tạo điều kiện để Salmonella tồn tại trong thời gian dài. Vi khuẩn có thể xâm nhập từ nguyên liệu thô, hạt cacao, môi trường sản xuất hoặc trong quá trình xử lý thực phẩm.

Dù nguy cơ không phổ biến, một khi nhiễm khuẩn xảy ra, đây vẫn là vấn đề an toàn thực phẩm cần lưu ý.

4. Bơ đậu phộng và bơ hạt bị nhiễm Salmonella

6 thứ trong bếp có thể chứa vi khuẩn Salmonella: Có loại nằm ngay trên kệ gia vị- Ảnh 2.

Bơ đậu phộng và bơ hạt có thể bị nhiễm Salmonella từ nguyên liệu hoặc khâu sản xuất (Ảnh: Adobestock)

Bơ đậu phộng, bơ hạnh nhân và những sản phẩm tương tự cũng có thể trở thành nơi Salmonella tồn tại. Giống chocolate, đây là nhóm thực phẩm có hàm lượng chất béo cao nhưng ít độ ẩm. Nếu bị nhiễm Salmonella trong quá trình sản xuất, bơ đậu phộng và các loại bơ hạt có thể giữ vi khuẩn sống trong nhiều tháng

Vì thế, với các sản phẩm đóng gói, người tiêu dùng nên chú ý thông báo thu hồi nếu có và bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

5. Gia vị, thảo mộc khô bị nhiễm khuẩn

Đây có lẽ là nhóm khiến nhiều người bất ngờ nhất bởi chúng thường nằm ngay trên kệ bếp và được bảo quản trong thời gian khá dài.

Salmonella có khả năng chịu được điều kiện khô, vì thế vi khuẩn có thể tồn tại trong gia vị hoặc thảo mộc sấy khô suốt nhiều tháng, thậm chí lâu hơn. Điều này cũng cho thấy thực phẩm “khô” không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có nguy cơ về vi sinh.

6. Thức ăn sống cho thú cưng

Một số loại thức ăn, đồ nhai hoặc đồ ăn thưởng cho chó mèo được làm từ thịt sống và các sản phẩm động vật chưa qua chế biến kỹ. Những nguyên liệu này có thể chứa Salmonella cùng một số vi khuẩn gây bệnh khác.

Một khảo sát của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) được tờ Express dẫn lại phát hiện vi khuẩn gây bệnh trong 35% mẫu thức ăn thô cho thú cưng được kiểm tra. Riêng Salmonella được tìm thấy trong 21% số mẫu.

Đáng lưu ý, nguy cơ không chỉ nằm ở việc thú cưng ăn thực phẩm nhiễm khuẩn mà còn đến từ quá trình con người cầm, chia thức ăn rồi chạm vào các bề mặt khác trong nhà bếp.

Làm gì để giảm nguy cơ nhiễm Salmonella?

6 thứ trong bếp có thể chứa vi khuẩn Salmonella: Có loại nằm ngay trên kệ gia vị- Ảnh 3.

Vi khuẩn Salmonella (Ảnh: Shutterstock)

Vệ sinh tay và tránh lây nhiễm chéo là những biện pháp quan trọng. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) khuyến cáo: “Hãy rửa tay thật kỹ sau khi đi vệ sinh và trước khi chế biến hoặc cầm thực phẩm; rửa dụng cụ, thớt bằng nước nóng và nấu chín kỹ thức ăn.”

Cơ quan này cũng lưu ý: “Nếu bản thân có triệu chứng, hãy tránh chuẩn bị thức ăn cho người khác nếu có thể.”

Với thức ăn sống cho thú cưng, người dùng nên rửa tay bằng xà phòng ngay sau khi xử lý, đồng thời bảo quản và rã đông riêng biệt với thực phẩm dành cho người. Những bề mặt, hộp đựng và dụng cụ đã tiếp xúc với thức ăn sống cũng cần được làm sạch kỹ.

Bên cạnh việc giữ vệ sinh khi chế biến, người tiêu dùng cũng nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua tại những nơi uy tín và chú ý các thông báo thu hồi sản phẩm nếu có.

Nguồn: Express

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Theo Lam Chi

Đời sống & Pháp luật

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