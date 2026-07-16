Bé gái 5 tuổi nhiễm "siêu vi khuẩn", gặp nguy hiểm vì món ăn vặt ngọt mát mùa hè người lớn còn mê

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo vệ sức khỏe của Sở Y tế Hồng Kông (Trung Quốc), một bé gái 5 tuổi phải nhập viện vì nhiễm vi khuẩn Escherichia coli sau khi ăn kem.

Được biết, bé gái được gia đình đưa tới Bệnh viện Đại học Trung Hoa Hồng Kông (Trung Quốc) trong tình trạng nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng dữ dội. Các bác sĩ nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm và đưa ra kết quả bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn Escherichia coli. Nguy hiểm là vi khuẩn này thuộc chủng sinh độc tố Shiga, dẫn tới một số triệu chứng nhiễm khuẩn thận, nguy cơ suy thận cấp xảy ra là rất cao.

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Ngay lập tức, nhóm hội chẩn đa khoa được thành lập với trọng tâm là chuyên gia Khoa Thận. Trung tâm chạy thận nhân tạo của bệnh viện cũng sẵn sàng mọi công tác để thực hiện trao đổi huyết tương - một hình thức lọc máu cho bé gái khi tình trạng xấu đi.

Bác sĩ điều trị chính cho biết khả năng rất cao là ngộ độc thực phẩm, tức nhiễm khuẩn Escherichia coli qua đường ăn uống. Nhưng người nhà bệnh nhân lại khẳng định rằng đồ ăn của bé gái gần đây không có gì bất thường. Thậm chí họ rất sạch sẽ, chú trọng đặc biệt tới đồ ăn, thức uống của con gái nhỏ.

Đến khi bác sĩ hỏi rằng gần đây bé có đi đến nơi nào đó lạ hay ăn món gì đó chưa từng ăn trước đây hay không thì mọi chuyện mới dần được vỡ lẽ. Hóa ra, cách đó khoảng hơn 1 tuần, gia đình họ có tới Trạm Giang, Quảng Đông (Trung Quốc) để du lịch. Dù đã rất cẩn thận, không dám cho con ăn đặc sản gì lạ nhưng họ không ngờ con gái nhỏ lại nhiễm vi khuẩn nguy hiểm vì một món kem tại nhà hàng địa phương.

Vài ngày sau đó, khi trở về nhà bé gái mới bắt đầu có dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy nên bố mẹ cũng không nghĩ tới. Lúc đầu, họ chỉ đơn giản cho rằng thay đổi thời tiết lại mới trải qua chuyến đi nhiều ngày nên cơ thể bé yếu, bị rối loạn tiêu hóa. Nhưng sau 2 ngày uống thuốc bé gái vẫn không đỡ, thậm chí cơn đau còn trở nên dữ dội kèm nôn mửa, sốt nên bố mẹ vội vã đưa đến bệnh viện thăm khám.

May mắn là phát hiện và xử lý kịp thời nên tình trạng của bé gái được kiểm soát rất tốt. Đến tối cùng ngày, các triệu chứng tiêu chảy, sốt, nôn mửa đã thuyên giảm đáng kể, đặc biệt là nguy cơ suy thận cũng được chặn đứng. Bệnh nhân được kê đơn thuốc điều trị tại nhà và xuất viện ngay sau đó.

Hãy cẩn trọng với vi khuẩn E.coli khi ăn uống!

Người phát ngôn của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hồng Kông cho biết, vi khuẩn Escherichia coli, thường gọi E.coli là loại vi khuẩn thường sống trong ruột của người và động vật. Hầu hết các loại vi khuẩn E. coli đều không quá nguy hiểm, thậm chí có thể tự bị “vô hiệu hóa” và không gây hại ở nhiều người.

Chủ yếu chúng gây ra đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy tạm thời. Chỉ một số loại có thể gây ngộ độc, nhiễm trùng đường ruột. Thậm chí trong trường hợp nặng còn có thể gây nhiễm trùng thận, hội chứng tăng urê huyết dẫn tới suy thận cấp hoặc phá hoại nhiều cơ quan nội tạng khác. Lưu ý là tình trạng tăng urê huyết thường có nguy cơ cao hơn và hậu quả nặng nề hơn ở các trường hợp trẻ em và người cao tuổi.

Giống như trường hợp của bé gái 5 tuổi kể trên bị nhiễm E. coli đã sinh độc tố Shiga nên gây nguy hiểm. Trong khi đó, hệ tiêu hóa và miễn dịch của bé đều yếu hơn so với người trưởng thành. Trong số nhiều chủng E. coli sinh độc tố Shiga, quen thuộc nhất là kiểu huyết thanh E. coli O157:H7. Đây cũng là chủng E.coli mà bé gái bị nhiễm sau khi ăn kem.

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Bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Trung Hoa Hồng Kông cho biết thêm, các trường hợp bị nhiễm vi khuẩn E.coli khi ăn kem không hề hiếm gặp. Thậm chí còn có nhiều trường hợp tử vong hàng năm do lý do này. Nhất là đối với trẻ em và mùa cao điểm của bệnh là mùa hè.

Amreen Bashir, giảng viên về Khoa học y sinh của Đại học Aston (Anh) cũng từng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ ngộ độc khi ăn kem. Chúng có thể bị nhiễm khuẩn E.co li hay nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm khác khi nguyên liệu không được đảm bảo. Trong đó, sữa tiệt trùng chưa đúng cách, trứng bị nhiễm khuẩn là những nguyên nhân phổ biến nhất.

Ngoài ra, bà nhắc nhở thêm rằng một số thói quen khác cũng có thể gây ngộ độc khi ăn kem nhưng ai trong chúng ta cũng từng làm. Ví dụ như để kem tan chảy ở môi trường bên ngoài sau đó cấp đông lại trong tủ lạnh. Chất lỏng chứa sữa và đường này thường là 1 thực phẩm tuyệt vời cho vi khuẩn.

Hoặc dùng thìa, muỗng không đảm bảo vệ sinh khi ăn kem. Cũng có thể là do dùng chung dụng cụ ăn kem, ngậm dụng cụ trong miệng khi ăn sau đó tiếp tục lấy kem nhưng không ăn hết, việc lưu trữ lượng kem còn lại rất dễ bị nhiễm khuẩn. Chưa kể tới ngày càng có nhiều công thức làm kem mới, độc lạ ra đời. Sự kết hợp thực phẩm không phù hợp, dùng trứng sống, trứng hoặc sữa chưa tiệt trùng, nhất là khi tự làm kem tại nhà cũng làm tăng nguy cơ ngộ độc khi ăn kem.

Dấu hiệu nhiễm "siêu vi khuẩn" E.coli

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Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hồng Kông cảnh báo, mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm bệnh từ vi khuẩn E.coli sinh độc tố Shiga. Thời gian ủ bệnh khoảng 2 - 10 ngày, thường là 3 - 4 ngày. Triệu chứng đặc hiệu nhất bao gồm:

- Tiêu chảy, thường kéo dài trong vòng từ 5 - 7 ngày. Nhiều trường hợp sẽ đi kèm máu trong phân.

- Co thắt dạ dày, đau bụng.

- Buồn nôn, mất nước.

- Sốt thường ít gặp và khi xuất hiện thường là sốt nhẹ nhưng dai dẳng.

Nhiễm khuẩn E. coli sinh ra độc tố Shiga chủ yếu lây sang người do ăn hoặc uống thực phẩm bị ô nhiễm. Chẳng hạn như thịt sống hoặc nấu chưa chín, trái cây và rau bị ô nhiễm, các sản phẩm từ sữa chưa được tiệt trùng và nước bị ô nhiễm.

Ngoài ra, nó cũng có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với động vật hoặc môi trường xung quanh chúng. Bệnh cũng có thể lây trực tiếp từ người này sang người khác qua đường phân - miệng. Những người tham gia các môn thể thao dưới nước, chẳng hạn như bơi lội trong nước bị ô nhiễm cũng có thể bị nhiễm bệnh.

Nguồn và ảnh: Skypost, Asia One