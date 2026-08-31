Chủ sạp vải chợ Ninh Hiệp bị khách hàng "qua mặt", chiếm đoạt 13 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Đồng Minh Tuấn làm nghề in, thêu và may quần áo tại Ninh Bình. Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Tuấn biết chị Nguyễn Thị N (trú tại Hà Nội) là chủ kinh doanh vải tại chợ Ninh Hiệp, Hà Nội). Anh ta đã chủ động liên hệ đặt vấn đề mua hàng.

Lợi dụng sơ hở trong phương thức giao dịch, đối tượng đã làm giả hình ảnh chuyển khoản, lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Ảnh minh hoạ: Khánh Huy

Tuấn thấy người phụ nữ này giao dịch mua bán vải nhiều sơ hở. Mỗi khi có nhu cầu lấy vải, Tuấn chỉ cần báo số lượng, cung cấp địa chỉ nhận và gửi hình ảnh xác nhận chuyển khoản thành công qua tin nhắn là chị N. sẽ lập tức cho giao hàng, không kiểm tra kỹ biến động số dư thực tế trên tài khoản ngân hàng.

Nổi lòng tham, Tuấn đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh trên điện thoại để cắt ghép, tạo dựng các hình ảnh biên nhận chuyển tiền thành công giả mạo gửi cho chị N. Sau khi nhận được hàng, Tuấn mang toàn bộ số vải chiếm đoạt được đăng bán công khai trên mạng xã hội Facebook với mức giá thấp hơn giá thị trường nhằm mục đích tẩu tán nhanh, lấy tiền mặt phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra làm rõ,từ ngày 12-2-2024 đến ngày 13-4-2025, Đồng Minh Tuấn đã làm giả tổng cộng 309 hình ảnh chuyển khoản thành công, chiếm đoạt của chị N. lượng hàng hóa có tổng trị giá lên tới 13 tỷ đồng.

Đến tháng 4-2025, chị N. tiến hành rà soát, đối soát tài khoản ngân hàng mới phát hiện bản thân bị lừa đảo nên đã yêu cầu Tuấn phải hoàn trả toàn bộ số tiền hàng. Đến thời điểm bị phát hiện, bị can Tuấn mới chỉ khắc phục được cho nạn nhân số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Do đó, bị hại đã đến cơ quan Công an làm đơn trình báo sự việc. Sau đó, Tuấn đầu thú tại Công an thành phố Hà Nội.