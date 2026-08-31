Xác thực hơn 115 triệu thuê bao di động phòng ngừa gian lận số

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đã có hơn 115 triệu thuê bao di động đang hoạt động được rà soát. Trong đó, khoảng 102 triệu số đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ sử dụng, tích hợp vào ví giấy tờ của công dân trên VNeID, trong khi 13 triệu số bị dừng dịch vụ do chưa hoàn thành chuẩn hóa, xác thực chính chủ theo quy định.

Chiến dịch làm sạch này không chỉ làm minh bạch thị trường viễn thông, mà còn cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng để các ngân hàng xác thực khách hàng và phòng ngừa gian lân trên môi trường số.

Giờ đây, mỗi số điện thoại đã gắn liền với danh tính thật của từng người. Khi người dùng mở tài khoản hoặc giao dịch tài chính, hệ thống ngân hàng sẽ đối chiếu chính chủ qua VNeID. Việc này giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro mạo danh. Đây chính là mắt xích quan trọng kết nối dữ liệu viễn thông vào hệ thống tài chính, thúc đẩy nền kinh tế số phát triển minh bạch.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết: "Nhà nước sẽ đánh giá chính xác, sát thực hơn việc thụ hưởng các dịch vụ số của công dân. Các doanh nghiệp, trong đó có ngân hàng, cũng rất cần thuê bao chính chủ để đồng nhất với tài khoản ngân hàng. Qua đó, có thể cắt giảm rất nhiều thủ tục khác".

Có được nguồn dữ liệu chuẩn xác mới chỉ là bước khởi đầu. Để ngăn chặn triệt để lừa đảo, các tổ chức tín dụng cần chủ động khai thác sâu chuỗi dữ liệu này, kết hợp cùng nhiều lớp bảo mật công nghệ cao. Cùng với nỗ lực của ngành ngân hàng, các chế tài xử lý vi phạm cũng đang được siết chặt nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng sử dụng thuê bao không chính chủ.

Ông Vũ Ngọc Dương - Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: "Từ ngày 1/7/2026, doanh nghiệp viễn thông di động cung cấp dịch vụ cho các thuê bao chưa được xác thực đúng quy định có thể bị xử phạt lên tới 200 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ phát triển thuê bao mới trong thời gian lên tới 7 tháng. Đối với người sử dụng, nếu cố tình mua bán, sử dụng SIM có thông tin không đúng quy định hoặc chưa được xác thực, cũng có thể bị xử phạt lên tới 500.000 đồng đối với mỗi SIM thuê bao".

Việc định danh thuê bao theo số VNeID sẽ góp phần hỗ trợ công tác truy vết thông tin chủ thuê bao, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thời gian tới, các Bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các doanh nghiệp viễn thông; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, duy trì dữ liệu thuê bao "đúng, đủ, sạch, sống", bảo đảm chính chủ.