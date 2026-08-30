Thuế Hà Nội hướng dẫn người dân dùng VNeID mức độ 2 để miễn giảm phí, lệ phí. Ảnh minh hoạ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 117/2026/TT-BTC quy định miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Theo hướng dẫn, từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, được miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

Giảm lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe mô tô

Một trong những chính sách đáng chú ý tại Thông tư số 117/2026/TT-BTC là giảm lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô và xe mô tô.

Cụ thể, người dân được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trường hợp nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ.

Đối với xe mô tô, trường hợp nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ.

Chính sách giảm lệ phí trước bạ chỉ áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi loại tài sản gồm nhà, đất; ô tô; xe mô tô cho một công dân trong một năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực và chỉ thực hiện trong thời gian Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP có hiệu lực.

Số tiền lệ phí trước bạ được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Thuế Hà Nội lưu ý, để được giảm lệ phí trước bạ, công dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với nhà, đất, bên chuyển nhượng phải tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID các thông tin, giấy tờ theo quy định, mã số thuế cá nhân và thông tin về quyền sử dụng đất.

Trường hợp hồ sơ được thực hiện bằng phương thức điện tử, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm xác định, cung cấp các thông tin thuộc phạm vi dữ liệu của hệ thống do cơ quan mình quản lý, bao gồm cả phương thức nộp hồ sơ và thể hiện trên Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Trên cơ sở thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp, kết quả xác thực điều kiện hưởng chính sách trên Hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ quan thuế thực hiện xác định nghĩa vụ lệ phí trước bạ, bao gồm cả việc xác định trường hợp được giảm lệ phí trước bạ theo quy định.

Đối với ô tô, xe mô tô, bên chuyển nhượng phải tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID các thông tin, giấy tờ theo quy định, mã số thuế cá nhân và thông tin về đăng ký xe.

5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản cần tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID gồm: thông tin giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Nhiều khoản phí, lệ phí được miễn hoặc giảm 50%

Ngoài chính sách giảm lệ phí trước bạ, Thông tư số 117/2026/TT-BTC còn quy định miễn nhiều khoản phí, lệ phí đối với công dân đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Một số khoản phí, lệ phí được miễn đáng chú ý gồm: phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch; lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Cùng với đó là lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giao thông đường bộ đối với các trường hợp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế); lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đối với các trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới, cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời.

Đối với lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành và giấy phép xuất cảnh, chính sách miễn áp dụng đối với các trường hợp theo quy định, gồm cấp hộ chiếu phổ thông trong nước; cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào; cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; một số trường hợp cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; cấp mới thẻ ABTC, cấp lại thẻ ABTC.

Bên cạnh các khoản được miễn, Thông tư số 117/2026/TT-BTC còn quy định giảm 50% mức thu đối với một số khoản phí.

Trong đó, giảm 50% phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp thuộc phạm vi quy định.

Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy cũng được giảm 50%. Mức phí sau giảm tối thiểu là 250.000 đồng/dự án và tối đa 75.000.000 đồng/dự án theo quy định tại Thông tư.

Thông tư số 117/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Từ ngày 1/3/2027, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư này được thực hiện theo các Thông tư gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.

Trường hợp công dân vừa được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Thông tư số 117/2026/TT-BTC, vừa được hưởng chính sách khuyến khích theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Thuế Hà Nội khuyến nghị người dân chủ động tìm hiểu chính sách, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại thông tin, giấy tờ trên VNeID và thực hiện thủ tục bằng phương thức điện tử để đáp ứng đầy đủ điều kiện, kịp thời thụ hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định.