Camera AI ở Hà Nội phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 1 tháng

Lực lượng CSGT xử lý vi phạm dừng, đỗ sai quy định trên tuyến Giải Phóng. Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội

Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố thường xuyên duy trì tuần tra, kiểm soát, kết hợp khai thác hệ thống camera AI để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi có nguy cơ dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, góp phần xây dựng các tuyến đường an toàn, văn minh, thông thoáng.

Ghi nhận ngày 27/8/2026, trên các tuyến đường triển khai mô hình “3 nhất”, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt, tổ chức tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, trong đó có tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Đây đều là những tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Việc phương tiện dừng, đỗ sai quy định, nhất là tại nút giao, điểm quay đầu, khu vực trước cổng trường học, bệnh viện… có thể làm thu hẹp mặt đường, cản trở dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và va chạm giao thông.

Trên tuyến Trần Duy Hưng, hệ thống biển thông báo tuyến đường được ghi hình, xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội được bố trí nhằm cảnh báo, nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện. Cùng với việc ứng dụng công nghệ, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp cố tình dừng, đỗ sai quy định, góp phần duy trì trật tự, thông thoáng trên tuyến.

Tại tuyến Giải Phóng, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường thông qua sự kết hợp giữa lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và hệ thống giám sát của Trung tâm Điều khiển giao thông. Hệ thống được duy trì giám sát 24/24 giờ, cung cấp thông tin về tình hình giao thông, các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc để lực lượng chức năng chủ động triển khai phương án điều tiết, phân luồng và xử lý vi phạm.

Tại khu vực trung tâm, các tuyến Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền… cũng được các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, số 2 và các đơn vị phụ trách địa bàn thường xuyên tuần tra, kiểm soát. Tại khu vực cổng bệnh viện, trường học và những nơi thường xuyên tập trung đông người, lực lượng chức năng chủ động bố trí cán bộ hướng dẫn, điều tiết giao thông, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT theo dõi tình hình qua hệ thống camera AI. Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội

Đáng chú ý, từ ngày 15/7 đến 14/8/2026, riêng hệ thống camera AI đã phát hiện 2.003 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có 44 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 663 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 329 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; 889 trường hợp đi vào đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; 66 trường hợp đi vào đường cấm và 12 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Các trường hợp vi phạm được hệ thống ghi nhận, xác định phương tiện để thực hiện quy trình thông báo, xử lý theo quy định. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát giao thông góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác quản lý, điều hành giao thông trên các tuyến trọng điểm.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phụ trách địa bàn duy trì hiệu quả mô hình “3 nhất”, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi có nguy cơ dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông; đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, góp phần xây dựng các tuyến đường an toàn, văn minh, thông thoáng, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.