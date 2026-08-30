Loạt mức phạt vi phạm giao thông mới nhất, cao nhất 26 triệu đồng, tất cả người dân cập nhật ngay

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Từ ngày 15/8, Nghị định 238/2026 có hiệu lực, điều chỉnh và bổ sung mức phạt đối với một số vi phạm giao thông đường bộ trong Nghị định 168/2024.

Phạt ô tô biển trắng thu tiền khách

Theo khoản 3 và khoản 4 Điều 7: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe. Đồng thời, trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm.

Phạt không có thiết bị an toàn trẻ em

Về hình thức phạt cảnh cáo đối với hành vi không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em. Tại Khoản 1 Điều 2: Phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Về lỗi để trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế. Tại Khoản 2 Điều 2: Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế).

Do đó, người lái ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị cảnh cáo, thay cho mức phạt 800.000-1.000.000 đồng trước đây. Với lỗi để trẻ thuộc nhóm trên ngồi cùng hàng ghế với tài xế (ngoại trừ xe có hai chỗ), mức phạt ở mức 800.000-1.000.000 đồng.

Phạt liên quan đến biển số.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 8 Điều 13

"b) Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).".

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 14

"b) Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xеxe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.".

Theo Nghị định 168/2024, mức phạt về lỗi "không gắn đủ biển số, gắn sai vị trí hoặc quy cách, để biển số bị mờ, che khuất, bẻ cong hoặc tác động làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước" là 20-26 triệu với ô tô, 4-6 triệu với xe máy. Như vậy, Nghị định 238/2026 bổ sung lỗi "can thiệp khiến camera khó hoặc không thể nhận diện biển số", dù biển vẫn có thể nhìn rõ bằng mắt thường, ví dụ như phim phản quang, lớp phủ hoặc thiết bị gây lóa camera.

Phạt liên quan đến thiết bị giám sát hành trình

Theo Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 32

1. Bổ sung khoản 9a vào sau khoản 9 như sau:

"9a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô đầu kéo, xe vận tải nội bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Đưa xe không lắp thiết bị giám sát hành trình của xe hoặc có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô;

b) Đưa xe không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không ghi, không lưu trữ được dữ liệu theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe ô tô.”.

Người dân nộp phạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo quy trình dưới đây

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) => chọn menu tại góc trên cùng bên phải Cổng dịch vụ => chọn "Thanh toán trực tuyến" => chọn "Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính" (nếu là công dân hoặc doanh nghiệp thì chọn vào cột tương ứng) => chọn "Tra cứu thanh toán vi phạm giao thông".

Bước 2: Nhập số liệu:

- Trường hợp tra cứu theo mã Quyết định: Tích chọn mục "Cảnh sát giao thông" => nhập số quyết định => nhập mã bảo mật.

- Trường hợp tra cứu theo biên bản vi phạm: Nhập "Số biên bản" => nhập "Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm" => tích chọn mục "Cảnh sát giao thông" => chọn theo "tỉnh/thành phố" => chọn "đơn vị lập biên bản xử phạt" => chọn "ngày vi phạm" => nhập mã bảo mật.

Bước 3: Chọn "Tra cứu" sẽ hiện ra thông báo các nội dung: Số Quyết định xử phạt, ngày ra quyết định xử phạt, hành vi vi phạm, số tiền phạt.

Bước 4: Chọn hình thức "thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt" hoặc "thanh toán và nhận kết quả tại nhà" (đối với trường hợp thanh toán và nhận kết quả tại nhà thì người vi phạm phải có tài khoản truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia).