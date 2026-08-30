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OpenAI mở văn phòng đầu tiên tại Brazil

| | Kinh tế số

Theo OpenAI, Brazil hiện thuộc 3 thị trường lớn nhất thế giới của ChatGPT về số người dùng hoạt động hằng tuần.

OpenAI mở văn phòng đầu tiên tại Brazil - Ảnh 1.

Biểu tượng của Hãng OpenAI. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, ngày 27/8 thông báo mở văn phòng đầu tiên tại Brazil, đặt tại São Paulo, nhằm mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, nhà phát triển và cơ quan công quyền, thúc đẩy ứng dụng AI tại thị trường Mỹ Latinh.

Theo OpenAI, Brazil hiện thuộc 3 thị trường lớn nhất thế giới của ChatGPT về số người dùng hoạt động hằng tuần. Lượng người dùng tại nước này gần như tăng gấp đôi trong một năm, với khoảng 215 triệu tin nhắn được gửi mỗi ngày. 

Số tài khoản ChatGPT dành cho doanh nghiệp tăng gấp 5 lần trong cùng thời gian. Brazil cũng đứng thứ hai thế giới về số nhà phát triển sử dụng công cụ và API của OpenAI.

Sự phát triển nhanh của AI cho thấy tiềm năng lớn của thị trường Brazil. Khảo sát năm 2025 cho thấy 84% người Brazil từng sử dụng AI tạo sinh, trong đó 46% sử dụng hằng ngày. Khoảng 40% doanh nghiệp nước này đã ứng dụng AI, chủ yếu trong các lĩnh vực tài chính, bán lẻ, sản xuất và dịch vụ số.

Theo trung tâm Reglab, AI có thể đóng góp gần 1.000 tỷ real (khoảng 190,8 tỷ USD) cho kinh tế Brazil vào năm 2030, đưa nước này trở thành một trong những trung tâm phát triển và ứng dụng AI tiềm năng tại Mỹ Latinh.


Theo Minh Hằng

VTV

Từ Khóa:
OpenAI

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