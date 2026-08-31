Cảnh giác với “lừa đảo lần hai” sau khi mất tiền

Xử lý ngay khi có dấu hiệu bị lừa

Sau khi bị lừa đảo mất tiền, người dân có thể tiếp tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ những người tự xưng là luật sư, cán bộ Công an, chuyên gia an ninh mạng hoặc đơn vị hỗ trợ thu hồi tài sản. Các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân đóng một khoản phí trước hoặc cung cấp thêm thông tin tài khoản ngân hàng với lý do xác minh, mở khóa hay hoàn tiền.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Đà Nẵng cảnh báo đây là thủ đoạn “lừa đảo lần hai”, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của người đã từng bị lừa.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Đà Nẵng cảnh báo đây là thủ đoạn “lừa đảo lần hai” (Ảnh Công an Đà Nẵng)

Vì vậy, khi nhận được những lời đề nghị hỗ trợ lấy lại tiền, người dân cần kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống và tuyệt đối không chuyển thêm tiền.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khi nghi ngờ thiết bị hoặc tài khoản bị xâm nhập, việc đầu tiên là giữ bình tĩnh, ngắt kết nối mạng và dừng mọi thao tác theo hướng dẫn của đối tượng. Người dân không cung cấp OTP, mật khẩu, mã PIN, thông tin thẻ ngân hàng; không truy cập đường link đáng ngờ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Nếu đã phát sinh giao dịch chuyển tiền, cần lập tức liên hệ ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản, khóa thẻ và kiểm tra các giao dịch liên quan. Người dân cũng cần cảnh giác với những yêu cầu chuyển thêm tiền để “xác minh tài khoản”, “mở khóa”, “hoàn tiền” hoặc “thu hồi tiền”.

Với tài khoản có nguy cơ bị chiếm quyền sử dụng, cần thay đổi mật khẩu, bật xác thực hai yếu tố và kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập để đăng xuất những thiết bị không xác định. Trường hợp nghi ngờ thiết bị bị cài phần mềm độc hại, cần kiểm tra, cập nhật phần mềm bảo mật và gỡ bỏ các ứng dụng đáng ngờ.

Một bước quan trọng khác là bảo toàn chứng cứ. Ảnh chụp màn hình, tin nhắn, lịch sử trò chuyện, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường link, website, tài khoản ngân hàng nhận tiền, biên lai giao dịch và các tài liệu liên quan cần được lưu giữ nguyên trạng.

“Đây là những nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác tiếp nhận, xác minh và điều tra của cơ quan Công an”, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lưu ý.

Khi bị lừa đảo hoặc phát hiện dấu hiệu tội phạm, người dân cần sớm trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng cứ để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý theo quy định.

Theo cơ quan Công an, phương thức lừa đảo trên không gian mạng liên tục thay đổi. Đối tượng có thể tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, cuộc gọi, tin nhắn, website giả mạo hoặc ứng dụng độc hại, sau đó tìm cách đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc thao túng tâm lý để nạn nhân tự thực hiện giao dịch.

Trong nhiều trường hợp, thiệt hại bắt đầu từ việc người dùng cung cấp thông tin bảo mật, truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin bảo mật, không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng chưa được xác minh và không chuyển tiền khi chưa kiểm tra đầy đủ thông tin người nhận.

Khi phát sinh tình huống bất thường, dừng giao dịch, kiểm tra thông tin từ nguồn chính thống và liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an khi cần thiết là những bước đơn giản nhưng có thể giúp hạn chế đáng kể thiệt hại.

Trong môi trường số, nâng cao kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống bất thường cũng là một lớp bảo vệ cần thiết đối với tài khoản, tài sản và thông tin cá nhân của mỗi người.