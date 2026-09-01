Phát hiện 4.000.000 đồng cùng 1 nhẫn vàng nằm chơ vơ ở Khu du lịch Tam Đảo, công an liên hệ Trần Minh Đức SN 1991 để xác minh

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, sáng 29/8/2026, một du khách khi tham quan Khu du lịch Tam Đảo đã nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, tiền mặt và tài sản có giá trị. Người nhặt được đã chủ động giao nộp cho Công an xã Tam Đảo để tìm người đánh mất. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã khẩn trương xác minh, nhanh chóng trao trả đầy đủ tài sản cho người bị mất.

Theo đó, trong quá trình tham quan tại Khu du lịch Tam Đảo, chị Phùng Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại thôn Quan Đình, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ, nhặt được một chiếc ví da màu nâu. Kiểm tra bên trong, chị Trang phát hiện có căn cước công dân, giấy phép lái xe, 02 thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Trần Minh Đức, sinh năm 1991, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngoài giấy tờ, chiếc ví còn có hơn 4 triệu đồng tiền mặt và 01 nhẫn vàng. Nhận thấy đây là những tài sản, giấy tờ quan trọng đối với người đánh mất, chị Trang đã chủ động đến Công an xã Tam Đảo trình báo và giao nộp toàn bộ tài sản, đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ tìm chủ sở hữu để trao trả.

Công an xã Tam Đảo trao trả lại tài sản đánh rơi cho anh Trần Minh Đức. Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Tiếp nhận tài sản, Công an xã Tam Đảo tiến hành kiểm tra, rà soát thông tin trên các giấy tờ và phối hợp xác minh người bị mất. Sau thời gian ngắn, lực lượng Công an xác định được anh Trần Minh Đức, sinh năm 1991, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, là chủ nhân chiếc ví và chủ động liên hệ thông báo để anh đến nhận lại tài sản. Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin, Công an xã Tam Đảo đã trao trả nguyên vẹn toàn bộ giấy tờ, tiền mặt và tài sản cho anh Đức.

Chia sẻ tại thời điểm nhận lại tài sản, anh Trần Minh Đức cho biết trong chuyến đi cùng gia đình đến tham quan Tam Đảo, anh không may làm rơi chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân, tiền mặt và tài sản cá nhân. Anh Đức bày tỏ cảm ơn sâu sắc chị Phùng Thị Trang đã chủ động giao nộp tài sản nhặt được, đồng thời cảm ơn Công an xã Tam Đảo đã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ tìm lại tài sản.

Việc làm của chị Phùng Thị Trang thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Đối với địa bàn thường xuyên đón đông người dân, du khách, việc tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết kịp thời những trường hợp thất lạc tài sản cũng là một trong những nhiệm vụ thiết thực của Công an cơ sở, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ