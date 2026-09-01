4 câu nói cửa miệng chứng tỏ con bạn vừa thông minh, vừa khéo giao tiếp, lớn lên dễ thành tài!

Tục ngữ có câu: "3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn già". Nhiều khi một đứa trẻ có thông minh hay không, từ mốc 3 tuổi khi đã nói năng rành mạch, sẽ bắt đầu bộc lộ dần ra. Bởi lẽ ngôn ngữ biểu đạt luôn gắn liền mật thiết với hành vi, chỉ số thông minh IQ và chỉ số cảm xúc EQ. Nếu con bạn thường xuyên nói những câu này, lớn lên nhất định sẽ rất thông minh!

1. Thường nói: Con yêu mẹ! Con nhớ mẹ!

Mấy ngày trước tôi có đọc được bình luận của một người mẹ: "Bé nhà mình 3 tuổi, cứ gọi điện là bảo: Mẹ ơi con nhớ mẹ! Vừa thấy mẹ về đến nhà là ôm chồm lấy nói: Mẹ ơi, con yêu mẹ! Thật sự rất ấm lòng."

Nhiều người mẹ khi nghe câu này đều rơm rớm nước mắt, vô cùng xúc động và cảm thấy con đã lớn, đã hiểu chuyện rồi. Quả thực, việc biết cách bày tỏ cảm xúc ngay cả với một số người lớn còn khó, chưa nói đến trẻ nhỏ. Những đứa trẻ giỏi bộc lộ cảm xúc thường có tính cách hướng ngoại, tự tin, biết tin tưởng người khác và biết sẻ chia niềm vui của mình. Khi lớn lên, trẻ sẽ có kỹ năng giao tiếp xã hội tốt, được mọi người yêu mến, là kiểu trẻ có EQ cao điển hình. Vì vậy, khi con bày tỏ tình yêu thương chân thành với bạn, hãy vui vẻ đón nhận nhé!

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2. Thường hỏi: Vì sao ạ?

Gặp những đứa trẻ thích truy hỏi đến cùng và hay hỏi "vì sao", nhiều bậc phụ huynh chỉ biết than trời: Cái đầu nhỏ xíu này rốt cuộc chứa những gì bên trong vậy? Mỗi ngày sao lại có nhiều suy nghĩ kỳ lạ đến thế? Làm sao mình trả lời hết chuỗi câu hỏi này đây? Cảm giác cả ngày chỉ xoay quanh việc giải đáp các câu hỏi "vì sao" của con cũng khiến không ít cha mẹ mệt mỏi rã rời.

Thực ra, việc thích hỏi "vì sao" chứng tỏ trẻ có trí tò mò cực kỳ mạnh mẽ, giỏi phát hiện điều mới lạ và thích suy nghĩ, mà những người chịu khó động não thì thường sẽ thông minh hơn. Chẳng hạn như Edison hay Einstein, từ nhỏ đều là những người hay thắc mắc, thích tư duy, để rồi khi lớn lên đã dùng bộ não phi thường đó tạo nên những thành tựu khoa học vĩ đại. Đương nhiên, khi gặp một đứa trẻ tò mò thích hỏi, cha mẹ tốt nhất hãy kiên nhẫn giải đáp, đừng vì sợ phiền phức mà ngăn cản thói quen ham học hỏi của con.

3. Thường nói: Để con tự làm!

Có mẹ than thở: "Bé 2 tuổi nhà mình dạo này bỗng dưng đảm đang lạ lùng! Thấy mình quét nhà là chạy lại giành chổi bảo: Để con tự làm. Thấy mình lau bàn cũng đòi giật khăn: Để con tự làm. Đến giờ xúc cơm cho ăn thì giằng lấy thìa đòi tự xúc. Dù bày bừa ra đấy mình vẫn phải dọn lại, nhưng để con tự làm thì mình cũng rảnh tay được vài phút."

Thật vậy, khi thấy người lớn làm việc, trẻ thường háo hức muốn thử sức và nói "để con tự làm". Đây chính là biểu hiện cho thấy trẻ đang trở nên thông minh, tự lập và tự tin hơn. Việc tự bắt tay vào làm vừa cần lòng dũng cảm để trải nghiệm, vừa đòi hỏi não bộ phải ghi nhớ và suy nghĩ cách thực hiện. Do đó, những đứa trẻ hay nói câu này khi lớn lên sẽ là người có tinh thần trách nhiệm cao. Khi con ngỏ ý muốn tự làm, cha mẹ đừng lo con làm không tốt hay gây rắc rối mà ngăn cản, hãy cứ buông tay để con được thử. Từng lần "để con tự làm" chính là phương pháp tốt nhất để bồi dưỡng và củng cố sự tự tin cũng như tính tự lập của trẻ.

4. Thường nói: Nhìn giống như...

"Mẹ nhìn kìa, đám mây trên trời nhìn giống một chú cún con quá", "Mẹ nhìn xem, cái cây này giống như mọc đầy mắt vậy". Thỉnh thoảng chúng ta sẽ nghe trẻ nói những câu tương tự, đôi khi nghe khá kỳ lạ và khó tin. Thực chất, đây chính là khả năng liên tưởng những sự vật nhìn thấy với những hình ảnh khác. Năng lực liên tưởng này rất quan trọng trong học tập và công việc sau này, thể hiện khả năng suy một ra mười. Khi vận dụng vào học tập và công việc, trẻ sẽ dễ dàng xâu chuỗi, tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng và làm việc đạt hiệu quả cao hơn. Do đó, những đứa trẻ này thường thông minh và học rất nhanh.

Tuy nhiên, nếu khả năng liên tưởng này bị dập tắt từ nhỏ thì khi lớn lên sẽ rất khó bồi đắp lại. Vậy nên, mỗi khi nghe con nói "nhìn giống như...", cha mẹ hãy tích cực động viên và khen ngợi con, giúp con thêm tin vào suy nghĩ của mình để tiếp tục phát huy trí tưởng tượng và tìm thấy niềm vui trong đó.

Dẫu biết IQ và EQ một phần do di truyền bẩm sinh quyết định, nhưng giáo dục sau này và môi trường sống cũng đóng vai trò rất lớn. Vì vậy, đừng bao giờ xem nhẹ việc giáo dục gia đình dành cho con! Những đứa trẻ hay nói các câu trên là minh chứng rõ nét cho sự thông minh, chỉ số IQ và EQ cao, sau này lớn lên cũng dễ thành tài hơn.

(Nguồn: Baidu)