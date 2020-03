10 cổ đông nổi tiếng sát cánh cùng Warren Buffett tại tập đoàn Berkshire Hathaway

Warren Buffett là một tỷ phú tự thân có biệt danh "nhà tiên tri xứ Omaha" nhờ năng lực đầu tư của mình. Tập đoàn Berkshire Hathaway của ông – nơi đang sở hữu Geico, See's Candies và nắm giữ những cổ phần lớn tại Apple và Coca-Cola - là một trong những công ty lớn nhất và thành công nhất thế giới.

Dưới đây là 10 cổ đông nổi tiếng nhất của Berkshire:

1. LeBron James

Ngôi sao của Los Angeles Lakers đã gọi cho Buffett để được tư vấn, sau đó gửi báo cáo tài chính cho ông và cùng ăn tối với ông và người sáng lập Microsoft, Bill Gates.

2. George Lucas

Tác giả của "Star Wars" (Chiến tranh giữa các vì sao) và "Indiana Jones" đã bán Lucasfilm cho Disney vào năm 2012. Ông cũng là một trong những người ký tên vào "Cam kết cho đi" do Buffett khởi xướng để tặng phần lớn tài sản của mình cho từ thiện.

3. Bill Gates

Nhà sáng lập Microsoft và mạnh thường quân nổi tiếng Bill Gates là một trong những người bạn thân nhất của Buffett.

Buffett là người đã dẫn Gates và vợ, Melinda, đi sắm nhẫn cưới vào năm 1993. Gates thường xuyên tham dự cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire và "so tài" bóng bàn và ném báo với Buffett.

Quỹ Bill và Melinda Gates là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Berkshire.

4. Paul Ryan

Chính trị gia về hưu đến từ bang Wisconsin này là Chủ tịch Hạ viện Mỹ từ năm 2015 đến 2019, và là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2012.

5. Alex Rodriguez

Ngôi sao giải nghệ của đội New York Yankee này đã nhờ Buffett tư vấn đầu tư và gọi ông là "người cố vấn" của mình.

"Nếu không theo nghiệp bóng chày thì ắt là Alex sẽ kinh doanh rất giỏi", Buffett nói với Vanity Fair năm 2017.

6. Glenn Close

Nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng với các bộ phim "Fatal Attraction", "Dangerous Liaisons", và "101 Dalmatians" đã làm bạn với Buffett trong nhiều năm.

Buffett và Close cũng từng song ca bản "The Glory of Love" tại một hội nghị do tạp chí Fortune tổ chức năm 2013.

"Không ai có thể sánh được với Glenn Close", Buffett nói với tờ New York Post năm 2017.

7. Jimmy Buffett

Ca sĩ của bản hit "Margaritaville" và ông chủ Berkshire Hathaway đã thực hiện một xét nghiệm ADN tại 23andMe để kiểm tra xem họ điểm chung nào khác ngoài cái họ Buffett không, The New York Times đưa tin.

Dù kết quả cho thấy họ không có quan hệ gì với nhau, nhưng họ vẫn gọi nhau là "em họ Jimmy" và "chú Warren", The Times cho biết.

8. Billy Beane

The New Yorker đã mô tả tổng giám đốc của Oakland Athletics là "Warren Buffett của giới bóng chày" vì Beane đã sử dụng phân tích có tính thống kê để xác định những cầu thủ bị đánh giá thấp trong môn thể thao này - tương tự như cách Buffett phát hiện ra các cổ phiếu bị định giá thấp.

Beane được diễn viên Brad Pitt thể hiện lại trong "Moneyball", bộ phim chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Michael Lewis.

9. Thượng nghị sĩ Orrin Hatch

Thượng nghị sĩ về hưu của bang Utah này cho biết Buffett đã gọi cho ông vào năm 2014 để hỏi Quốc hội có thể làm gì về chuyện các công ty chuyển ra nước ngoài để "né" thuế.

"Anh ấy gọi cho tôi và nói, ‘Bạn phải làm gì đó về việc trốn thuế chứ’", Hatch nói.

10. Billie Jean King

Nhà cựu vô địch quần vợt nổi tiếng này đã đánh bại Bobby Riggs trong trận đấu "Trận chiến giới tính" năm 1973, sau khi Riggs tuyên bố quần vợt nữ kém hơn quần vợt nam và ông ta có thể đánh bại một tay vợt nữ hàng đầu ngay cả ở tuổi 55.

King - một người ủng hộ bình đẳng giới và công bằng xã hội - đã được Emma Stone thể hiện lại trong bộ phim "Trận chiến giới tính" phát hành năm 2017.