10 công nghệ định hình thế giới năm 2026

Bước nhảy vọt của AI

Năm 2026, OpenAI có khả năng ra mắt ChatGPT-6, bước nhảy vọt về sức mạnh tính toán và khả năng lập luận. Ở một chiều khác, AI tạo sinh đang trở thành mặc định. Từ năm 2026, phần lớn nội dung con người đọc, nghe hay xem sẽ mang dấu ấn của AI.

Robot gia đình xuất hiện

Bạn có thể sẽ sở hữu một robot gia đình vào năm 2026. Hai doanh nghiệp robot hình người tại Mỹ đang có kế hoạch khởi động các đợt thử nghiệm tại nhà, robot có thể gấp quần áo và dọn máy rửa bát. Năm 2026, giá của một Robot hình người có thể rẻ hơn một chiếc ô tô nhỏ.

Thiết bị đeo thông minh hiểu người dùng

Một cú hích lớn hơn sẽ nằm ở các thiết bị đeo thông minh AI. Google có kế hoạch phát hành cặp kính đầu tiên chạy bằng Gemini. Các loại Nhẫn thông minh Oura hay Vòng đeo tay Whoop không chỉ đếm bước chân mà còn theo dõi stress, nồng độ oxy, thậm chí đo đường huyết không cần lấy máu. Kính Thực tế ảo tăng cường (AR) sẽ trở nên nhẹ hơn và hữu ích hơn.

Sự trỗi dậy của giao diện não - máy tính

Đây là xu hướng đột phá nhất. Neuralink đã cấy chip thành công vào người, cho phép điều khiển máy tính bằng suy nghĩ. Các công ty như Synchron đang giúp bệnh nhân bại liệt phục hồi khả năng giao tiếp và vận động.

Xe tự hành ở mọi góc phố

2026 sẽ là một năm bùng nổ của xe tự hành. Waymo của Alphabet, Zoox của Amazon và robotaxi của Tesla tràn ngập trên đường tại nhiều thành phố ở Mỹ. Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy nhiều tài xế tháo tay khỏi vô lăng. Với phần mềm lái xe không cần chạm tay, ô tô tự lái cũng sẽ không còn tay lái.

Siêu xe điện xuống đường

Siêu xe điện hiện đại vốn đã là những "con quái vật" về hiệu năng và đang trên đường ra mắt. Sự kết hợp độc đáo giữa mô men xoắn tức thời và trọng tâm thấp đưa những phương tiện này trở thành những chiếc xe đua được phép chạy trên phố.

Máy tính lượng tử tiến gần ứng dụng thực tế

Năm 2026 có thể là năm máy tính lượng tử bắt đầu đi vào quy trình làm việc thực tế. IBM và Google đang chạy đua phát triển các chip trên 1.000 qubit để mô phỏng phân tử thuốc hoặc tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Hạ tầng thông minh và Internet kết nối vạn vật

Sẽ có hơn 30 tỷ thiết bị Internet kết nối vạn vật (IOT) vào năm 2026. Chúng ta đang nói về đèn giao thông điều chỉnh theo mật độ xe như ở Singapore hay các cột đèn thông minh tại Hàn Quốc tích hợp đo chất lượng không khí đến sạc điện thoại.

Mạng 6G và siêu kết nối

Nghiên cứu về công nghệ 6G đến năm 2026 sẽ có các chương trình thử nghiệm đầu tiên. Mạng 6G mang đến tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 100 lần so với 5G. Công nghệ 6G sẽ mở ra kỷ nguyên siêu kết nối giữa thiết bị, con người và cơ sở hạ tầng.

Thiết bị bay và taxi bay chiếm lĩnh bầu trời

Việc nhận hàng bằng thiết bị bay không người lái drone sẽ không còn là hình ảnh trong phim viễn tưởng. Drone thế hệ mới có khả năng chở tải trọng 5-10kg với phạm vi 20km, với thời gian giao hàng xuống dưới 15 phút. Năm 2026, các thành phố lớn như Dubai, Singapore, New York và Thâm Quyến sẽ chính thức cấp phép cho các tuyến taxi bay đầu tiên.