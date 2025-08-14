Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 “lỗ đen” lạ xuất hiện trên bầu trời đảo hoang gần Nam Cực

14-08-2025 - 21:35 PM | Sống

Một bức ảnh vệ tinh chụp biển mây trên bầu trời đảo Heard cho thấy sự xuất hiện của những khoảng trống kỳ lạ, giống như lỗ đen siêu nhỏ.

Theo Live Science, các nhà khoa học vừa đưa ra lời giải thích cho một bức ảnh kỳ lạ được tìm thấy từ bộ dữ liệu của một vệ tinh NASA, chụp bầu trời với 10 "lỗ đen" bí ẩn trên đảo Heard, một hòn đảo núi lửa ở Ấn Độ Dương, gần Nam Cực.

Bức ảnh vệ tinh ấn tượng này cho thấy 10 khoảng trống tối tăm, xoáy tròn xuất hiện phía trên hòn đảo không người.

Chúng trông rất giống các lỗ đen vũ trụ mặc dù bản chất thì không phải.

10 “lỗ đen” lạ xuất hiện trên bầu trời đảo hoang gần Nam Cực- Ảnh 1.

Các "lỗ đen" bí ẩn trên bầu trời đảo Heard - Ảnh: NASA

Theo Đài quan sát Trái Đất NASA, các "lỗ đen" nhỏ này rộng khoảng 13 km, kích thước giảm dần khi di chuyển. Ban đầu, chúng di chuyển ra xa hòn đảo theo hướng Đông Bắc.

Các nhà khoa học NASA cho biết chúng thực ra là các xoáy mây khí quyển. Điều đặc biệt là chúng rõ nét và méo mó đáng kể so với hầu hết các xoáy mây tương tự từng được quan sát.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA), các xoáy mây khác thường là kết quả của một hiện tượng được gọi là "xoáy von Kármán". Hiện tượng xảy ra khi gió thịnh hành gặp một khối đất liền, làm xáo trộn luồng không khí và tạo ra một dãy xoáy kép.

Chúng được đặt theo tên của Theodore von Kármán, một nhà vật lý người Mỹ gốc Hungary, người đầu tiên mô tả hiện tượng tự nhiên này.

Trong trường hợp này, sự hình thành các "lỗ đen" được tạo ra nhờ sự hiện diện của Mawson Peak, một ngọn núi lửa đang hoạt động cao tới 2.700 m nằm ở trung tâm Đảo Heard.

Trong hầu hết các ví dụ về xoáy von Kármán, các vệt mây tạo ra có thể khá mỏng manh.

Tuy nhiên, trong bức ảnh này, những vệt mây mỏng manh được thay thế bằng một chuỗi các lỗ hổng tập trung bên trong các đám mây. Điều này có lẽ là do lớp mây dày đặc ở khu vực này, chỉ có thể bị phá vỡ ở trung tâm của mỗi đoạn xoáy trong luồng xoáy.

Đỉnh Mawson nhỏ hơn hầu hết các đỉnh núi thường xuyên tạo ra xoáy von Kármán, khiến các xoáy mây xuất hiện ở đó với tần suất ít hơn một chút.

Nasa phát hiện 2 tín hiệu vô tuyến bí ẩn phát ra từ lớp băng sâu hàng ngàn km ở Nam Cực

Theo Anh Thư

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch hơn 10,9 tỷ đồng/ngày: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui bí mật liên quan đến số tiền hơn 57.866 tỷ đồng

Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch hơn 10,9 tỷ đồng/ngày: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui bí mật liên quan đến số tiền hơn 57.866 tỷ đồng Nổi bật

Bật quạt đúng cách mát như điều hòa: Điều chỉnh đơn giản, hiệu quả lại còn tiết kiệm điện

Bật quạt đúng cách mát như điều hòa: Điều chỉnh đơn giản, hiệu quả lại còn tiết kiệm điện Nổi bật

Cho người lạ số điện thoại, cô gái "bóc trúng sít rịt" thiếu gia con chủ tịch Sài thành, cưới về mới bất ngờ hơn nữa

Cho người lạ số điện thoại, cô gái "bóc trúng sít rịt" thiếu gia con chủ tịch Sài thành, cưới về mới bất ngờ hơn nữa

21:27 , 14/08/2025
Cặp đôi bán vé cho người lạ dự đám cưới của mình, bất ngờ thu về 3,4 tỷ đồng

Cặp đôi bán vé cho người lạ dự đám cưới của mình, bất ngờ thu về 3,4 tỷ đồng

21:24 , 14/08/2025
Đừng uống loại nước này! Bác sĩ cảnh báo: Nó 'siêu độc' và có thể gây đột quỵ và vô sinh

Đừng uống loại nước này! Bác sĩ cảnh báo: Nó 'siêu độc' và có thể gây đột quỵ và vô sinh

21:21 , 14/08/2025
Người đàn ông sống trong căn biệt thự 20 tỷ đồng nhưng vẫn than khóc: Tôi ước mình có căn nhà nhỏ hơn nhưng ấm cúng

Người đàn ông sống trong căn biệt thự 20 tỷ đồng nhưng vẫn than khóc: Tôi ước mình có căn nhà nhỏ hơn nhưng ấm cúng

20:48 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên