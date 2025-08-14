10 “lỗ đen” lạ xuất hiện trên bầu trời đảo hoang gần Nam Cực

Theo Live Science, các nhà khoa học vừa đưa ra lời giải thích cho một bức ảnh kỳ lạ được tìm thấy từ bộ dữ liệu của một vệ tinh NASA, chụp bầu trời với 10 "lỗ đen" bí ẩn trên đảo Heard, một hòn đảo núi lửa ở Ấn Độ Dương, gần Nam Cực.

Bức ảnh vệ tinh ấn tượng này cho thấy 10 khoảng trống tối tăm, xoáy tròn xuất hiện phía trên hòn đảo không người.

Chúng trông rất giống các lỗ đen vũ trụ mặc dù bản chất thì không phải.

Các "lỗ đen" bí ẩn trên bầu trời đảo Heard - Ảnh: NASA

Theo Đài quan sát Trái Đất NASA, các "lỗ đen" nhỏ này rộng khoảng 13 km, kích thước giảm dần khi di chuyển. Ban đầu, chúng di chuyển ra xa hòn đảo theo hướng Đông Bắc.

Các nhà khoa học NASA cho biết chúng thực ra là các xoáy mây khí quyển. Điều đặc biệt là chúng rõ nét và méo mó đáng kể so với hầu hết các xoáy mây tương tự từng được quan sát.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA), các xoáy mây khác thường là kết quả của một hiện tượng được gọi là "xoáy von Kármán". Hiện tượng xảy ra khi gió thịnh hành gặp một khối đất liền, làm xáo trộn luồng không khí và tạo ra một dãy xoáy kép.

Chúng được đặt theo tên của Theodore von Kármán, một nhà vật lý người Mỹ gốc Hungary, người đầu tiên mô tả hiện tượng tự nhiên này.

Trong trường hợp này, sự hình thành các "lỗ đen" được tạo ra nhờ sự hiện diện của Mawson Peak, một ngọn núi lửa đang hoạt động cao tới 2.700 m nằm ở trung tâm Đảo Heard.

Trong hầu hết các ví dụ về xoáy von Kármán, các vệt mây tạo ra có thể khá mỏng manh.

Tuy nhiên, trong bức ảnh này, những vệt mây mỏng manh được thay thế bằng một chuỗi các lỗ hổng tập trung bên trong các đám mây. Điều này có lẽ là do lớp mây dày đặc ở khu vực này, chỉ có thể bị phá vỡ ở trung tâm của mỗi đoạn xoáy trong luồng xoáy.

Đỉnh Mawson nhỏ hơn hầu hết các đỉnh núi thường xuyên tạo ra xoáy von Kármán, khiến các xoáy mây xuất hiện ở đó với tần suất ít hơn một chút.