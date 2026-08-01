10 mãnh tướng mạnh nhất Tam Quốc: Quan Vũ không vào nổi top 5, người đứng thứ 3 từng bị ông chém

Top 10 mãnh tướng mạnh nhất Tam Quốc

Tam Quốc luôn là một trong những giai đoạn lịch sử được yêu thích nhờ những trận chiến khốc liệt cùng hàng loạt võ tướng lẫy lừng. Tuy nhiên, việc xác định ai mới là mãnh tướng mạnh nhất chưa bao giờ có đáp án tuyệt đối.

Trong dân gian từng lưu truyền nhiều cách xếp hạng võ tướng Tam Quốc, trong đó câu "Nhất Lữ, nhì Triệu, tam Điển Vi" được khá nhiều người biết đến. Thế nhưng, mỗi bảng đánh giá lại dựa trên những tiêu chí khác nhau như sức mạnh, thành tích giao đấu, khả năng chiến đấu trực diện hay những chiến tích được mô tả trong Tam Quốc diễn nghĩa.

Theo một bảng xếp hạng được Sohu đăng tải, 10 mãnh tướng nổi bật nhất Tam Quốc có thứ tự khá bất ngờ.

1. Lữ Bố

Đứng đầu danh sách là Lữ Bố, cái tên gần như luôn xuất hiện ở vị trí cao nhất trong các cuộc tranh luận về võ lực thời Tam Quốc.

Lữ Bố nổi tiếng với sức mạnh vượt trội, khả năng cưỡi ngựa và sử dụng phương thiên họa kích. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, trận chiến tại Hổ Lao Quan, nơi Lữ Bố đối đầu với Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, trở thành một trong những màn giao đấu kinh điển nhất.

Chính những chiến tích này khiến Lữ Bố thường được xem là mãnh tướng có võ lực hàng đầu thời Tam Quốc.

2. Triệu Vân

Xếp ngay sau Lữ Bố là Triệu Vân.

Triệu Vân được biết đến với khả năng chiến đấu bền bỉ, phản ứng nhanh và sự gan dạ trên chiến trường. Chiến tích nổi tiếng nhất của ông là trận Trường Bản, khi một mình xông vào vòng vây quân Tào để cứu A Đẩu.

Hình tượng "thất tiến thất xuất" tại Trường Bản cũng giúp Triệu Vân trở thành một trong những mãnh tướng được yêu thích nhất trong thế giới Tam Quốc.

3. Nhan Lương

Vị trí thứ 3 là cái tên gây nhiều tranh luận nhất: Nhan Lương.

Dưới trướng Viên Thiệu, Nhan Lương được xem là một trong những võ tướng mạnh nhất. Trước khi bị Quan Vũ chém tại trận Bạch Mã, ông từng thể hiện sức chiến đấu đáng gờm và khiến nhiều tướng bên phía Tào Tháo phải dè chừng.

Việc Nhan Lương được xếp ở vị trí thứ 3 trong khi Quan Vũ chỉ đứng thứ 8 cũng chính là chi tiết khiến bảng xếp hạng này gây tranh cãi.

4. Văn Xú

Đứng thứ 4 là Văn Xú, một mãnh tướng khác dưới quyền Viên Thiệu.

Văn Xú thường được nhắc đến cùng Nhan Lương như hai võ tướng mạnh nhất trong đội quân của Viên Thiệu. Trong các câu chuyện về Tam Quốc, Văn Xú từng giao đấu với nhiều cao thủ và được đánh giá sở hữu thực lực không kém người đồng đội Nhan Lương.

Việc cả Nhan Lương lẫn Văn Xú cùng đứng trên nhiều danh tướng nổi tiếng của Thục Hán khiến bảng xếp hạng này càng thu hút sự chú ý.

5. Mã Siêu

Mã Siêu đứng ở vị trí thứ 5.

Ông nổi tiếng với phong cách chiến đấu mạnh mẽ, tốc độ cao và khả năng giao đấu trực diện. Một trong những trận đấu được nhắc đến nhiều nhất là cuộc đối đầu giữa Mã Siêu và Hứa Chử bên bờ Vị Thủy.

Hai bên giao chiến kéo dài mà khó phân thắng bại, qua đó cho thấy thực lực đáng nể của Mã Siêu.

6. Trương Phi

Đứng thứ 6 là Trương Phi, một trong Ngũ hổ tướng của Thục Hán.

Trương Phi nổi tiếng với sức mạnh, sự hung dũng và khí thế áp đảo trên chiến trường. Hình ảnh ông một mình đứng chặn cầu Trường Bản, hét lớn khiến quân Tào khiếp sợ là một trong những tình tiết nổi tiếng nhất gắn với nhân vật này.

Trong nhiều cuộc tranh luận về võ lực Tam Quốc, Trương Phi cũng thường xuyên được xếp vào nhóm mãnh tướng hàng đầu.

7. Hoàng Trung

Vị trí thứ 7 thuộc về Hoàng Trung.

Dù tuổi đã cao khi lập nhiều chiến công nổi bật, Hoàng Trung vẫn thể hiện khả năng chiến đấu đáng nể. Ông đặc biệt nổi tiếng với tài bắn cung và khả năng giao chiến trực diện.

Hoàng Trung sau này được xếp vào hàng Ngũ hổ tướng của Thục Hán, bên cạnh Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân và Mã Siêu.

8. Quan Vũ

Bất ngờ lớn nhất của bảng xếp hạng là việc Quan Vũ chỉ đứng ở vị trí thứ 8.

Quan Vũ là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất Tam Quốc, gắn liền với hình tượng trung nghĩa, dũng mãnh và nhiều chiến tích như chém Nhan Lương, giải vây Bạch Mã hay vượt năm ải chém sáu tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa.

Tuy nhiên, theo cách đánh giá của bảng xếp hạng này, võ lực của Quan Vũ chưa đủ để đưa ông vào top 5.

Điều gây tranh cãi hơn cả là Nhan Lương - người từng bị Quan Vũ hạ - lại đứng ở vị trí thứ 3, cao hơn ông tới 5 bậc.

9. Hứa Chử

Hứa Chử đứng thứ 9.

Ông là một trong những mãnh tướng nổi bật dưới trướng Tào Tháo, nổi tiếng với sức khỏe phi thường và khả năng cận chiến.

Hứa Chử từng nhiều lần đối đầu với những võ tướng mạnh nhất thời bấy giờ. Cuộc giao đấu với Mã Siêu là một trong những trận chiến giúp tên tuổi ông được nhắc đến nhiều trong các bảng xếp hạng võ lực Tam Quốc.

10. Điển Vi

Khép lại danh sách là Điển Vi.

Điển Vi nổi tiếng với sức mạnh thể chất vượt trội và lòng trung thành với Tào Tháo. Ông từng nhiều lần đảm nhiệm vai trò bảo vệ chủ tướng và được ví như một "lá chắn thép" trên chiến trường.

Trong nhiều bảng xếp hạng khác, Điển Vi thậm chí thường được đặt ở nhóm đầu. Vì vậy, việc mãnh tướng này chỉ đứng thứ 10 cũng là một điểm gây tranh luận.

Dù thứ tự trên khó có thể làm hài lòng tất cả người yêu Tam Quốc, chính những cách đánh giá khác biệt lại khiến câu chuyện về các mãnh tướng thời kỳ này luôn có sức hút. Mỗi người đều sở hữu chiến tích, phong cách chiến đấu và dấu ấn riêng, tạo nên những cuộc tranh luận kéo dài suốt nhiều thế hệ.

Theo Sohu, Sina, 163