Vì sao nên cho thêm vài lát gừng vào nồi khi hấp cá? Nhiều người ước biết sớm hơn

Cá hấp được nhiều gia đình yêu thích bởi cách chế biến tương đối đơn giản, ít dầu mỡ và giữ được hương vị đặc trưng của nguyên liệu. Tuy nhiên, chính vì không sử dụng nhiều gia vị hay trải qua quá trình chiên, nướng ở nhiệt độ cao, mùi đặc trưng của cá đôi khi trở nên rõ hơn, nhất là với những loại cá có mùi mạnh. Đây là lý do gừng thường xuất hiện trong các công thức cá hấp. Không chỉ tạo mùi thơm, loại gia vị quen thuộc này còn giúp món ăn dễ chịu hơn khi thưởng thức.

Gừng chứa nhiều hợp chất tạo hương, trong đó có gingerol cùng các hợp chất thơm dễ bay hơi. Khi gặp nhiệt trong quá trình hấp, các hợp chất tạo mùi từ gừng được giải phóng, hòa cùng hơi nước và bao quanh thực phẩm. Nhờ đó, hương gừng có thể làm dịu cảm nhận về mùi tanh đặc trưng của cá, đồng thời tạo thêm một lớp hương thơm cho món ăn. Đặc biệt, hấp là phương pháp chế biến sử dụng hơi nước trong môi trường tương đối kín. Vì vậy, những nguyên liệu có mùi thơm như gừng, hành hoặc sả thường được kết hợp với cá để tạo hương trong suốt quá trình làm chín. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng gừng không thể biến cá kém tươi thành cá ngon. Nếu cá đã xuất hiện mùi bất thường, thịt nhũn hoặc có dấu hiệu hư hỏng, việc thêm nhiều gừng hay gia vị cũng không khiến thực phẩm trở nên an toàn.

Nên cho gừng vào lúc nào khi hấp cá?

Gừng tươi có thể rửa sạch, thái thành lát hoặc sợi rồi đặt trực tiếp lên thân cá, nhét một lượng vừa phải vào bụng cá hoặc đặt bên dưới cá trước khi đưa vào xửng hấp. Khi nhiệt độ tăng lên, gừng sẽ dần giải phóng mùi thơm cùng hơi nước. Không cần sử dụng quá nhiều. Nếu cho lượng lớn, vị cay và mùi gừng có thể lấn át vị ngọt tự nhiên của cá. Tùy món, mọi người cũng có thể kết hợp thêm hành lá, sả hoặc một số nguyên liệu tạo hương khác.

3 lưu ý để cá hấp thơm ngon, không bị khô

Ngoài việc sử dụng vài lát gừng, chất lượng cá và cách kiểm soát quá trình hấp mới là những yếu tố quyết định thành phẩm. Dưới đây là 3 điều nên chú ý.

1. Chọn cá tươi và sơ chế đúng cách

Với cá nguyên con, bạn nên làm sạch vảy, mang, nội tạng và các phần cần loại bỏ tùy loại cá, sau đó rửa và để ráo trước khi chế biến. Cá càng tươi thì mùi vị tự nhiên càng dễ chịu và cũng không cần sử dụng quá nhiều gia vị để át mùi. Đặc biệt, không nên phụ thuộc vào gừng, chanh, giấm hay rượu để che một mùi bất thường của cá. Nguyên liệu không còn đảm bảo chất lượng tốt nhất không nên tiếp tục sử dụng.

2. Chờ nước nóng rồi mới bắt đầu hấp

Thay vì đặt cá vào xửng khi nước còn lạnh rồi đun từ đầu, bạn có thể làm nóng nước trước, sau đó mới đặt cá vào hấp. Hơi nước được tạo ra ổn định sẽ giúp quá trình làm chín diễn ra chủ động hơn và dễ kiểm soát thời gian. Trong lúc hấp, cũng nên hạn chế mở nắp liên tục bởi mỗi lần mở, nhiệt và hơi nước thoát ra khiến nhiệt độ bên trong giảm xuống.

3. Không hấp cá quá lâu

Thời gian hấp phụ thuộc vào kích thước, độ dày và loại cá, vì vậy không có một con số phù hợp cho mọi trường hợp. Cá hấp quá lâu có thể mất nhiều nước, khiến phần thịt trở nên khô, bở và giảm độ ngon. Ngược lại, cá vẫn cần được làm chín an toàn, đặc biệt ở phần thịt dày nhất. Vì vậy, thay vì cố kéo dài thời gian hấp để “cho chắc”, mọi người nên căn cứ vào kích thước thực tế của cá và kiểm tra độ chín trước khi dùng.

Nhìn chung, thêm vài lát gừng khi hấp cá là một mẹo đơn giản chủ yếu giúp tạo hương thơm và làm dịu cảm nhận về mùi tanh đặc trưng của cá. Chỉ cần sử dụng lượng vừa phải, kết hợp cá tươi và kiểm soát thời gian hấp hợp lý, món ăn đã có thể thơm và dễ thưởng thức hơn đáng kể.